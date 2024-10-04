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Posted 4 октября, 07:52

Published 4 октября, 07:52

Modified 4 октября, 07:54

Updated 4 октября, 07:54

Почему новостройка выгоднее вторичного жилья

Эксперт назвала простую причину, почему «валят» вторичный рынок жилья

4 октября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Почему новостройка выгоднее вторичного жилья
Планируя покупку жилья в ипотеку, многие задумываются над выбором между новостройкой и вторичным рынком. Один из важных факторов, влияющих на этот выбор, — стоимость ипотеки.

Ирина Озерова, эксперт по недвижимости АН «Макромир», рассказала, почему ставки по кредитным займам на вторичное жилье выше, чем на новостройки.

Почему вторичная недвижимость не выгодна никому?

Строительство — важная отрасль экономики, и государство заинтересовано в ее развитии. Поэтому оно активно поддерживает эту сферу, в том числе с помощью льготной ипотеки. Эта программа привела к буму на рынке новостроек, поскольку разница между платежами по льготной и рыночной ставкам весьма ощутима.

Вторичный рынок жилья — это саморегулирующаяся сфера с рыночными отношениями. Цены и ставки по ипотеке здесь определяются спросом и предложением.

«Вторичный рынок жилья государство не поддерживает, так как не видит в этом прямой экономической выгоды. Продажи между физическими лицами и обмен жилья не стимулируют развитие экономики в отличие от строительства новых объектов. Поэтому ставки по ипотеке на рынке вторичного жилья напрямую зависят от ключевой ставки, установленной Центробанком».

Например, на данный момент при ключевой ставке 19% стандартные условия по ипотеке на «вторичку» варьируются от 21% до 25%. Если заемщик хочет снизить этот показатель, ему придется заплатить банку определенную сумму личными средствами. Но это не всегда целесообразно.

Какую брать недвижимость — первичную или вторичную?Какую брать недвижимость — первичную или вторичную?
Какую брать недвижимость — первичную или вторичную?. Фото: Изображение Midjourney

Компенсация процентов по госпрограммам

На первичном рынке государство и сами застройщики применяют различные инструменты для снижения ставок по ипотеке. Крупные застройщики могут использовать субсидирование или маркетинговые ходы, чтобы привлечь покупателей более низкими процентами.

Льготная ипотека на новостройки субсидируется государством, и разница между льготной ставкой (например, 6% по семейной ипотеке) и ключевой (19%) компенсируется из бюджета.

«Однако государственные лимиты на субсидирование не бесконечны, и мы уже наблюдаем, как у некоторых крупных банков они заканчиваются».

Таким образом, разница в ставках по ипотеке на первичном и вторичном рынках обусловлена государственной поддержкой строительства и различными инструментами, используемыми застройщиками для стимулирования продаж новостроек.

Ранее мы рассказывали, что эксперты прогнозируют в 2024–2025 г.г максимальный уровень процентных ставок по кредитам из-за роста ключевой ставки Центробанка

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Новостройки#Вторичный рынок#Эксперт#Льготная ипотека
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