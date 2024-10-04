Эксперт назвала простую причину, почему «валят» вторичный рынок жилья

Строительство — важная отрасль экономики, и государство заинтересовано в ее развитии. Поэтому оно активно поддерживает эту сферу, в том числе с помощью льготной ипотеки. Эта программа привела к буму на рынке новостроек, поскольку разница между платежами по льготной и рыночной ставкам весьма ощутима.