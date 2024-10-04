Эксперт назвала простую причину, почему «валят» вторичный рынок жилья

Posted 4 октября, 07:52
Published 4 октября, 07:52
Modified 4 октября, 07:54
Updated 4 октября, 07:54
Ирина Озерова, эксперт по недвижимости АН «Макромир», рассказала, почему ставки по кредитным займам на вторичное жилье выше, чем на новостройки.
Строительство — важная отрасль экономики, и государство заинтересовано в ее развитии. Поэтому оно активно поддерживает эту сферу, в том числе с помощью льготной ипотеки. Эта программа привела к буму на рынке новостроек, поскольку разница между платежами по льготной и рыночной ставкам весьма ощутима.
Вторичный рынок жилья — это саморегулирующаяся сфера с рыночными отношениями. Цены и ставки по ипотеке здесь определяются спросом и предложением.
«Вторичный рынок жилья государство не поддерживает, так как не видит в этом прямой экономической выгоды. Продажи между физическими лицами и обмен жилья не стимулируют развитие экономики в отличие от строительства новых объектов. Поэтому ставки по ипотеке на рынке вторичного жилья напрямую зависят от ключевой ставки, установленной Центробанком».
Например, на данный момент при ключевой ставке 19% стандартные условия по ипотеке на «вторичку» варьируются от 21% до 25%. Если заемщик хочет снизить этот показатель, ему придется заплатить банку определенную сумму личными средствами. Но это не всегда целесообразно.
На первичном рынке государство и сами застройщики применяют различные инструменты для снижения ставок по ипотеке. Крупные застройщики могут использовать субсидирование или маркетинговые ходы, чтобы привлечь покупателей более низкими процентами.
Льготная ипотека на новостройки субсидируется государством, и разница между льготной ставкой (например, 6% по семейной ипотеке) и ключевой (19%) компенсируется из бюджета.
«Однако государственные лимиты на субсидирование не бесконечны, и мы уже наблюдаем, как у некоторых крупных банков они заканчиваются».
Таким образом, разница в ставках по ипотеке на первичном и вторичном рынках обусловлена государственной поддержкой строительства и различными инструментами, используемыми застройщиками для стимулирования продаж новостроек.
Ранее мы рассказывали, что эксперты прогнозируют в 2024–2025 г.г максимальный уровень процентных ставок по кредитам из-за роста ключевой ставки Центробанка
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