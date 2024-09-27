Деньги не в банк, а в недвижимость: эксперты рассказали о самых выгодных сегментах жилья в конце 2024 года

Posted 27 сентября, 13:12
Published 27 сентября, 13:12
Modified 27 сентября, 13:14
Updated 27 сентября, 13:14
Исходя из текущей ситуации в стране, недвижимость остается самым привлекательным инструментом для вложения денег. Как минимум она сохранит ваши накопленные средства ввиду высокой инфляции, как максимум — приумножит их, считает ведущий эксперт «Этажи» Москва Антон Козлов.
По сравнению с депозитами и другими инструментами, которые зачастую теряют свою привлекательность в условиях инфляции и нестабильной экономической ситуации, недвижимость остается надежной опорой для долгосрочных вложений. Соинвестор и один из акционеров «Резиденции Рощино» Георгий Рыков отмечает:
«Инвестирование в недвижимость всегда оправдано, если выбрать правильный объект. Лучшие инвестиции — это объекты, которые не только сохраняют капитал, но и приумножают его за счет стабильного дохода и увеличения стоимости».
Константин Злобин, директор по развитию компании «Астерра», отметил, что при грамотном подходе к выбору объекта — квартиры или офиса, а в мегаполисах и парковочного места, вероятность выгодно и быстро найти арендатора или покупателя высока.
Эксперт привел несколько примеров для удачного вложения денег в недвижимость:
Антон Козлов отметил, что не смотря на снижение количества сделок по новостройкам, инвестирование в первичную недвижимость не теряет своей актуальности. Выгоднее всего это делать на старте продаж, либо при подборе уже строящегося проекта в перспективном районе.
«С учетом охлаждения рынка из-за частичной отмены господдержки и повышения ключевой ставки ЦБ, некоторые девелоперы скорректировали цены на свои объекты до достаточно привлекательной стоимости. Кроме того, на рынке появилась масса дополнительных инструментов для покупки новостроек, например, долгосрочные беспроцентные рассрочки», — отмечает ведущий эксперт «Этажи».
Павел Шамаев, агент по загородной недвижимости Санкт-Петербурга, советует обратить внимание на предложения от девелоперов:
«Тем, кто хочет приобрести жилье в новостройке, стоит изучить льготные программы по ипотеке от застройщиков. Сегодня многие из них предлагают выгодные программы льготного кредитования, к примеру, такие, где ставка составляет 9% на срок до 9 лет».
Приобретать квартиру в ипотеку по средней рыночной ставке в 21% — вряд ли рациональная инвестиционная идея, считает Ярослав Баджурак, директор «Выберу.ру».
«Расчёты нашего финансового маркетплейса показывают, что в такой схеме вы купите одну квартиру для себя, а 3-5 стоимости квартиры отдадите банку, причём, чем бОльшую сумму одолжите, тем значительнее будет переплата за срок кредитования. К примеру, за квартиру по цене 10 млн. рублей, согласно расчёту нашего ипотечного калькулятора вы за 25 лет ипотеки отдадите 34,2 млн рублей в виде процентов, то есть почти 3,5 цены квартиры».
По данным Домклик, ИЖС и загородная недвижимость показывают активный спрос среди покупателей жилья, а средний платеж по ипотеке является самым высоким, по сравнению с первичным и вторичным рынком.
Павел Шамаев считает рост активности вполне обоснованным. Цены на загородную недвижимость сегодня растут не такими высокими темпами, как стоимость жилья в черте города.
«При этом инвестиционная привлекательность загородных объектов рядом с крупными городами в течение пары лет может вырасти в разы. Хороший пример тому — Ленинградская область, где сейчас крайне выгодно инвестировать в объекты, расположенные вблизи строящейся магистрали КАД-2», — считает эксперт.
Георгий Рыков отмечает, что привлекательность этого сегмента жилья многократно возрастает, если она приносит дополнительный доход.
«Такие современные форматы, как курорты, отели и глэмпинги представляют собой отличные возможности для инвестиций.
Во-первых, инвесторы получают возможность сдавать недвижимость в аренду через управляющую компанию, что обеспечивает стабильный доход, причем по повышенным ставкам.
Во-вторых, расположение объекта в окружении природы и чистого воздуха, делает его особенно востребованным. С каждым годом спрос на подобные проекты растет, и капитализация объектов увеличивается, что делает такие инвестиции еще более выгодными и долгосрочными».
Помимо российского рынка жилья, многие вкладывают деньги в иностранные активы, которые тоже считаются перспективными. В последнее время большой приток покупателей из России получают именно азиатские страны в курортных городах.
«Если спросить моё мнение, я бы сейчас смотрела в сторону Дубая, приобретения жилья там. Вариантов кроме налички много: ипотека, рассрочка. Инвестиционно это более выгодное приобретение жилья, чем, например, в Москве. Если коротко, то порог входа примерно одинаковый, а стоимость самой квартиры в процентах растёт намного лучше. Сдавать в аренду дороже, чем в Москве. При условии, что вы покупаете ликвидный объект», — делится Ольга Полетцкая, руководитель отдела инвестиций Colife Invest.
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