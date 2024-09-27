Деньги не в банк, а в недвижимость: эксперты рассказали о самых выгодных сегментах жилья в конце 2024 года

На фоне изменения ключевой ставки и ипотечных программ многие задаются вопросом: а стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость? Или депозит в банке под 19% принесет куда больше прибыли? Эксперты рассказали, где они видят доходность во второй половине 2024 года.

Куда вкладывать деньги в 2024 году? Исходя из текущей ситуации в стране, недвижимость остается самым привлекательным инструментом для вложения денег. Как минимум она сохранит ваши накопленные средства ввиду высокой инфляции, как максимум — приумножит их, считает ведущий эксперт «Этажи» Москва Антон Козлов. По сравнению с депозитами и другими инструментами, которые зачастую теряют свою привлекательность в условиях инфляции и нестабильной экономической ситуации, недвижимость остается надежной опорой для долгосрочных вложений. Соинвестор и один из акционеров «Резиденции Рощино» Георгий Рыков отмечает: «Инвестирование в недвижимость всегда оправдано, если выбрать правильный объект. Лучшие инвестиции — это объекты, которые не только сохраняют капитал, но и приумножают его за счет стабильного дохода и увеличения стоимости». Куда вкладывать деньги в 2024–2025 году . Фото: Изображение Midjourney Объекты недвижимости для инвестирования Константин Злобин, директор по развитию компании «Астерра», отметил, что при грамотном подходе к выбору объекта — квартиры или офиса, а в мегаполисах и парковочного места, вероятность выгодно и быстро найти арендатора или покупателя высока. Эксперт привел несколько примеров для удачного вложения денег в недвижимость: Объекты на стадии строительства: инвестиции в новостройки могут быть выгодными, так как на ранних этапах вы можете приобрести недвижимость по более низкой цене. Со временем цена может значительно вырасти. Коммерческая недвижимость: вложение в офисные или торговые площади может принести стабильный доход от аренды. Обращайте внимание на местоположения с высокой проходимостью. Недвижимость для краткосрочной аренды: такие объекты, как квартиры в туристических зонах или бизнес-центрах, могут приносить высокий доход, особенно в сезон. Это также позволяет избежать долгосрочных рисков аренды. Покупка недвижимости на вторичном рынке: иногда выгодно рассматривать объекты, которые нуждаются в ремонте. Вы можете улучшить их состояние и продать или сдавать в аренду по более высокой цене. Загородная недвижимость: с учетом изменившихся трендов, все больше людей рассматривают возможность переезда за город. Инвестиции в загородные дома могут оказаться выгодными, особенно если они расположены в живописных местах. Покупка новостройки в 2024 году . Фото: Изображение Midjourney Первичная недвижимость Антон Козлов отметил, что не смотря на снижение количества сделок по новостройкам, инвестирование в первичную недвижимость не теряет своей актуальности. Выгоднее всего это делать на старте продаж, либо при подборе уже строящегося проекта в перспективном районе. «С учетом охлаждения рынка из-за частичной отмены господдержки и повышения ключевой ставки ЦБ, некоторые девелоперы скорректировали цены на свои объекты до достаточно привлекательной стоимости. Кроме того, на рынке появилась масса дополнительных инструментов для покупки новостроек, например, долгосрочные беспроцентные рассрочки», — отмечает ведущий эксперт «Этажи». Павел Шамаев, агент по загородной недвижимости Санкт-Петербурга, советует обратить внимание на предложения от девелоперов: «Тем, кто хочет приобрести жилье в новостройке, стоит изучить льготные программы по ипотеке от застройщиков. Сегодня многие из них предлагают выгодные программы льготного кредитования, к примеру, такие, где ставка составляет 9% на срок до 9 лет». Мнение экспертов о покупке вторичной недвижимости в 2024 году . Фото: Изображение Midjourney Вторичная недвижимость Приобретать квартиру в ипотеку по средней рыночной ставке в 21% — вряд ли рациональная инвестиционная идея, считает Ярослав Баджурак, директор «Выберу.ру». «Расчёты нашего финансового маркетплейса показывают, что в такой схеме вы купите одну квартиру для себя, а 3-5 стоимости квартиры отдадите банку, причём, чем бОльшую сумму одолжите, тем значительнее будет переплата за срок кредитования. К примеру, за квартиру по цене 10 млн. рублей, согласно расчёту нашего ипотечного калькулятора вы за 25 лет ипотеки отдадите 34,2 млн рублей в виде процентов, то есть почти 3,5 цены квартиры». Инвестиции в загородную недвижимость По данным Домклик, ИЖС и загородная недвижимость показывают активный спрос среди покупателей жилья, а средний платеж по ипотеке является самым высоким, по сравнению с первичным и вторичным рынком. Павел Шамаев считает рост активности вполне обоснованным. Цены на загородную недвижимость сегодня растут не такими высокими темпами, как стоимость жилья в черте города. «При этом инвестиционная привлекательность загородных объектов рядом с крупными городами в течение пары лет может вырасти в разы. Хороший пример тому — Ленинградская область, где сейчас крайне выгодно инвестировать в объекты, расположенные вблизи строящейся магистрали КАД-2», — считает эксперт. Георгий Рыков отмечает, что привлекательность этого сегмента жилья многократно возрастает, если она приносит дополнительный доход. «Такие современные форматы, как курорты, отели и глэмпинги представляют собой отличные возможности для инвестиций.

Во-первых, инвесторы получают возможность сдавать недвижимость в аренду через управляющую компанию, что обеспечивает стабильный доход, причем по повышенным ставкам.

Во-вторых, расположение объекта в окружении природы и чистого воздуха, делает его особенно востребованным. С каждым годом спрос на подобные проекты растет, и капитализация объектов увеличивается, что делает такие инвестиции еще более выгодными и долгосрочными». Вклад в загородную недвижимость . Фото: Изображение Midjourney Вклад в иностранную недвижимость Помимо российского рынка жилья, многие вкладывают деньги в иностранные активы, которые тоже считаются перспективными. В последнее время большой приток покупателей из России получают именно азиатские страны в курортных городах. «Если спросить моё мнение, я бы сейчас смотрела в сторону Дубая, приобретения жилья там. Вариантов кроме налички много: ипотека, рассрочка. Инвестиционно это более выгодное приобретение жилья, чем, например, в Москве. Если коротко, то порог входа примерно одинаковый, а стоимость самой квартиры в процентах растёт намного лучше. Сдавать в аренду дороже, чем в Москве. При условии, что вы покупаете ликвидный объект», — делится Ольга Полетцкая, руководитель отдела инвестиций Colife Invest. Бешеные цены на студии, особенно в Сочи — прогнозирует застройщик Узнать подробнее Если брать, то только в это время: эксперт рассказал, когда покупать недвижимость в 2024 году Узнать подробнее Поднимутся ли цены в 2024 году на квартиры и как покупать жилье при высокой ключевой ставке Узнать подробнее Читайте также: На сколько брать ипотеку — на 10 или 30 лет? 3 неоспоримых плюса долговременного договора Вместо ипотеки — лизинг: что может дать россиянам это нововведение «Семейной ипотеке» пришел конец? Кто перестал принимать заявки и поднял первоначальный взнос