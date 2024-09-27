Бешеные цены на студии, особенно в Сочи — прогнозирует застройщик

Аналитика показывает, что условное снижение цен может происходить только в определенные месяцы и лишь на акционные лоты — на 1-2%. Однако для Краснодарского края общая тенденция за последние 9 месяцев такова: в Сочи на комфорт-класс прибавил 20% к стоимости, в Краснодаре + 5%, а в некоторых топовых локациях +15%.