Бешеные цены на студии, особенно в Сочи — прогнозирует застройщик

Posted 27 сентября, 08:21
Published 27 сентября, 08:21
Modified 27 сентября, 09:55
Updated 27 сентября, 09:55
По данным застройщика Краснодарского края, ожидать снижения цен на недвижимость в 2024 году не стоит. Динамика роста продолжится, возможно не настолько стремительная, как в предыдущие годы, но стоимость квадратного метра будет расти. Тамара Коломийцева, коммерческий директор AVA, рассказала о ситуации на рынке жилья и будущих перспективах для покупателей.
По данным Минстроя, в 2021 году квадратный метр стоил в среднем стоил 49,3 тысячи рублей, а в 2024 году — уже 157, 3 тысячи рублей, показав значительный рост более, чем в три раза. Строительство продолжает дорожать, так что ожидать реального снижения цен не стоит, считает эксперт.
Аналитика показывает, что условное снижение цен может происходить только в определенные месяцы и лишь на акционные лоты — на 1-2%. Однако для Краснодарского края общая тенденция за последние 9 месяцев такова: в Сочи на комфорт-класс прибавил 20% к стоимости, в Краснодаре + 5%, а в некоторых топовых локациях +15%.
При этом в Сочи средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья в ближайшие месяцы продолжит расти, сокращая отставание от первичной недвижимости. В июне текущего года вторичные лоты в городе оценивались в 324,3 тыс. руб./кв. м., а в начале августа — 351 тыс. руб. кв./м.
«Первичное или вторичное — сложный вопрос, есть ряд нюансов. Если брать жилье в ипотеку — то ставки выгоднее на первичное, у застройщиков в 2024 году есть выгодная рассрочка. Тем, у кого нет в распоряжении личных средств на недвижимость, но есть определенная сумма, нужно изучить льготные программы», — советует Тамара Коломийцева.
Тем, кто хочет вложиться в недвижимость, но ограничен в средствах, можно рассмотреть вариант приобретения объекта меньшей площади. Но стоит поторопиться, считает эксперт AVA, поскольку в Госдуме РФ активно обсуждается вопрос о запрете строительства домов с малогабаритными квартирами.
Например, в Краснодарском крае студии пользуются повышенным спросом. В связи с этим эксперты девелопера AVA отмечают, что уменьшение доли компактных квартир на рынке может спровоцировать удорожание этого типа жилья.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14