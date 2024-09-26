«Семейной ипотеке» пришел конец? Кто перестал принимать заявки и поднял первоначальный взнос

На прошлой неделе прием заявок на эту программу приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%, рассказывает о ситуации Елена Евгеньевна Земцова, эксперт по недвижимости и управляющий партнер Delta estate.