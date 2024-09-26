«Семейной ипотеке» пришел конец? Кто перестал принимать заявки и поднял первоначальный взнос

Posted 26 сентября, 09:24
Published 26 сентября, 09:24
Modified 26 сентября, 09:26
Updated 26 сентября, 09:26
Ситуация на рынке ипотечного кредитования в России в 2024 году вызывает множество вопросов, особенно в свете информации об окончании лимитов по семейной ипотеке.
На прошлой неделе прием заявок на эту программу приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%, рассказывает о ситуации Елена Евгеньевна Земцова, эксперт по недвижимости и управляющий партнер Delta estate.
Информация о том, когда лимиты могут быть восстановлены, пока отсутствует, и это вызывает значительные опасения у потенциальных заемщиков. Перспективы дальнейшего развития программы комментирует Валерий Кузнецов, коммерческий директор RDI Group.
Семейная ипотека, введенная для поддержки молодых семей, столкнулась с проблемой нехватки выделенных лимитов. Основной причиной стало значительное увеличение спроса на данную программу.
Молодые семьи активно воспользовались возможностью получить льготные условия кредитования, что, в свою очередь, вызвало резкое повышение количества поданных заявок.
Программа была крайне востребована, и многие банки не смогли адекватно спрогнозировать объемы, что привело к скорейшему исчерпанию лимитов, считает Валерий Кузнецов.
Елена Земцова рассказывает, куда могут пойти остатки лимитов:
«Дом.РФ, как оператор всех льготных ипотечных программ, запустил процесс перераспределения лимитов по семейной ипотеке. Это означает, что были выявлены банки, которые имеют запас, переходящий на следующий год.
Соответственно, эти остатки будут распределены на других участников, которые испытывают трудности с лимитами, чтобы они могли выдавать ипотеку до конца года».
О восстановлении лимитов можно говорить только в зависимости от решения центральных органов и финансовой политики государства.
Возможны изменения в условиях программы, и, возможно, будут выделены дополнительные средства для поддержки молодежного кредитования. Однако, пока точных сроков нет, и заемщикам стоит быть готовыми к неопределенности.
«Ситуация с лимитами по семейной ипотеке в 2024 году демонстрирует важность стратегического планирования как со стороны заемщиков, так и со стороны банков. Поскольку спрос на ипотечные кредиты продолжает расти, необходимо учитывать, что программы могут меняться, а условия кредитования — ужесточаться. Будьте готовы к изменениям и принимайте решения, основываясь на актуальных данных и собственных возможностях», — заявил Валерий Кузнецов, коммерческий директор RDI Group.
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