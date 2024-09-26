Бесплатная рассрочка от застройщика: могут ли ее давать при ключевой ставке ЦБ 19%?

В последние годы мы наблюдаем интересную динамику на рынке недвижимости, особенно в контексте высоких процентных ставок по ипотечным кредитам. Несмотря на это, застройщики всё чаще предлагают покупателям заманчивые условия, такие как бесплатные рассрочки и ипотеки под низкие проценты.