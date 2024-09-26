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Posted 26 сентября, 05:47

Published 26 сентября, 05:47

Modified 26 сентября, 05:49

Updated 26 сентября, 05:49

Эксперт рассказал, кому больше выгодная рассрочка от застройщика

Бесплатная рассрочка от застройщика: могут ли ее давать при ключевой ставке ЦБ 19%?

26 сентября 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт рассказал, кому больше выгодная рассрочка от застройщика
Падение продаж недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки привели к тому, что девелоперы ищут способы привлечь покупателей при помощи различных выгодных предложений. Но покупатели задаются вопросом, кому эти акции выгодны — банку застройщика или заемщику?

В последние годы мы наблюдаем интересную динамику на рынке недвижимости, особенно в контексте высоких процентных ставок по ипотечным кредитам. Несмотря на это, застройщики всё чаще предлагают покупателям заманчивые условия, такие как бесплатные рассрочки и ипотеки под низкие проценты.

Это может показаться нелогичным, ведь в условиях высоких ставок банки обычно стремятся минимизировать свои риски и повышать стоимость кредитования. Никита Куценко, руководитель «Квартирный Доктор», рассказал NEWIA, почему застройщики продолжают предлагать такие условия и что находится за этим явлением.

Рассрочка от застройщика — в чем выгода?

Во-первых, застройщики заинтересованы в продаже как можно большего количества объектов. В условиях экономической неопределенности и роста цен на строительные материалы они осознают, что покупатели могут стать менее активными из-за растущих расходов на кредитование.

Чтобы привлечь клиентов, застройщики предоставляют гибкие условия и выгодные предложения. Таким образом, они не просто стимулируют спрос, но и минимизируют риски перепродажи недвижимости в будущем.

Во-вторых, использование рассрочек и низких процентных ставок позволяет застройщикам оптимизировать свои финансовые потоки. Многие из них уже заключают долгосрочные контракты на строительство с инвестиционными компаниями, что даёт возможность существенно снизить собственные затраты и позволить себе более низкие ставки для конечного потребителя.

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Легальные схемы, на которые идут застройщики

Чаще всего девелоперы идут на сотрудничество с банками, которые готовы предложить привлекательные условия, чтобы не потерять клиентов, объясняет Никита Куценко. Некоторые застройщики могут даже покрывать часть процентной ставки, которую заемщик должен был бы платить.

В итоге, за счет снижения своей маржи они компенсируют высокие процентные ставки на более ранних стадиях.

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Как в 2024 году купить недвижимость дешево?

Что касается вопроса о том, как можно сегодня купить недвижимость дешевле, эксперт дает несколько советов.

Во-первых, стоит рассмотреть предложения на ранних стадиях строительства. Обычно на таких этапах цены значительно ниже, а условия более приемлемы.

Во-вторых, следует изучить возможности получения государственной поддержки. Многие программы позволяют значительно снизить нагрузку, делая процесс покупки жилья более доступным. И наконец, главное — действовать в условиях рынка и не упускать возможности, когда они появляются.

Так, Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, рассказал, что по итогам исследования рынка недвижимости в сентябре 2024 года количество выдачи кредитов увеличилось до 6,6 тысяч, когда как в августе эта цифра была на уровне 5,5 тысяч. Эксперт связывает этот факт со слухами о том, что лимиты финансирования «Семейной ипотеки» в скором будущем будут исчерпаны.

Таким образом, несмотря на высокие процентные ставки, застройщики продолжают предлагать выгодные условия для покупателей. Их главная цель — это продажа недвижимости и поддержание финансового здоровья компаний. А для покупателей это шанс получить жилье по более выгодной цене и закрыть свои жилищные вопросы, даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Стоимость недвижимости#Рассрочка#Рынок недвижимости#Сентябрь#Застройщик#Семейная ипотека#2024
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