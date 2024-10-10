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Posted 10 октября, 10:44

Published 10 октября, 10:44

Modified 10 октября, 11:59

Updated 10 октября, 11:59

До конца осени хватит: банки получили новые лимиты на семейную ипотеку

До конца осени хватит: банки получили новые лимиты на семейную ипотеку

10 октября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Крупнейшие банки России получили дополнительные средства, чтобы продолжить выдавать льготную ипотеку под 6%.

Оператор льготных программ кредитования ДОМ.РФ перераспределил бюджет, выделенный на ипотеку по госпрограммам, большую часть из которых (66%) получил Сбербанк, рассказывает Выберу.

Как считают застройщики, на мнение которых ссылается Комерсантъ, этих средств хватит на 1,5-2 месяца. При этом до конца годах новых субсидий не предвидится, считают девелоперы.

Светлана Некрасова, управляющий директор ДОМ.РФ рассказала, что остаток лимитов, которые были взяты у кредитных организаций, не реализовавших бюджет, составил 140,1 млрд рублей, из которых 93 млрд рублей были перенаправлены Сбербанку.

Напомним, в сентябре 2024 года многие ведущие банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку, ссылаясь на отсутствие лимитов, а некоторые кредиторы изменили условия, подняв первоначальный взнос до 50%.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов#Льготная ипотека#Семейная ипотека
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