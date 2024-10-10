До конца осени хватит: банки получили новые лимиты на семейную ипотеку

Posted 10 октября, 10:44
Published 10 октября, 10:44
Modified 10 октября, 11:59
Updated 10 октября, 11:59
Оператор льготных программ кредитования ДОМ.РФ перераспределил бюджет, выделенный на ипотеку по госпрограммам, большую часть из которых (66%) получил Сбербанк, рассказывает Выберу.
Как считают застройщики, на мнение которых ссылается Комерсантъ, этих средств хватит на 1,5-2 месяца. При этом до конца годах новых субсидий не предвидится, считают девелоперы.
Светлана Некрасова, управляющий директор ДОМ.РФ рассказала, что остаток лимитов, которые были взяты у кредитных организаций, не реализовавших бюджет, составил 140,1 млрд рублей, из которых 93 млрд рублей были перенаправлены Сбербанку.
Напомним, в сентябре 2024 года многие ведущие банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку, ссылаясь на отсутствие лимитов, а некоторые кредиторы изменили условия, подняв первоначальный взнос до 50%.