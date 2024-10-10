«Moscow Mule» — модный хромированный маникюр для осени

Posted 10 октября, 08:22
Published 10 октября, 08:22
Modified 10 октября, 08:27
Updated 10 октября, 08:27
В отличие от лета и весны, палитра осеннего маникюра довольно колоритна: горячие шоколадно-коричневые, глубокие красные оттенки мерло и мрачные тона, которые становятся трендами в холодном сезоне из года в год.
Новейший осенний тренд, который выделили среди всех остальных эксперты модного издания Вyrdie, стал маникюр «Moscow Mule», придающий ногтям мерцающий оттенок в популярных осенних оттенках.
Блогер @noorphin опубликовала в TikTok свой новый маникюр, который положил начало новому тренду.
«Возможно, это смелое заявление, — отметила девушка, — но я думаю, что у меня только что появились ногти осени 2024 года».
Автор назвала их «Moscow Mule» в честь медного шейкера из московского бара, используемого для приготовления классического коктейля. Такие ногти легко повторить и даже добавить еще большей индивидуальности.
Маникюр Moscow Mule — это интересный способ изменить классический образ, не делая выбор в пользу сложных или витиеватых деталей, что сохраняет тренд в категории укороченных.
Чтобы добиться такого эффекта в салоне, автор оригинального дизайна попросила нанести чёрную гелевую основу с медным хромированным порошком сверху. Она также выбрала миндалевидную форму ногтей, но этот стиль можно сделать на ногтях практически любой формы.
Изюминкой тренда является его уникальный цвет, который можно использовать в современных дизайнах ногтей, например, сделав медный французский маникюр, абстрактные завитки или лава-кончики.
Такую текстуру также можно использовать под белый фон, добавив драгоценные камни для большего блеска, как для маникюра греческой богини.