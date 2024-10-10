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Posted 10 октября, 08:22

Published 10 октября, 08:22

Modified 10 октября, 08:27

Updated 10 октября, 08:27

Хромированный медный маникюр «Moscow Mule»

«Moscow Mule» — модный хромированный маникюр для осени

10 октября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
Хромированный медный маникюр «Moscow Mule»
Блогер создала новый цвет осени, который назвала в честь медного шейкера для приготовления напитков.

В отличие от лета и весны, палитра осеннего маникюра довольно колоритна: горячие шоколадно-коричневые, глубокие красные оттенки мерло и мрачные тона, которые становятся трендами в холодном сезоне из года в год.

Новейший осенний тренд, который выделили среди всех остальных эксперты модного издания Вyrdie, стал маникюр «Moscow Mule», придающий ногтям мерцающий оттенок в популярных осенних оттенках.

Медный маникюр с хромированным покрытиемМедный маникюр с хромированным покрытием
Медный хромированный маникюрМедный хромированный маникюр
Медный маникюр с хромированным покрытием. Фото: Изображение Midjourney

Тренд

Блогер @noorphin опубликовала в TikTok свой новый маникюр, который положил начало новому тренду.

«Возможно, это смелое заявление, — отметила девушка, — но я думаю, что у меня только что появились ногти осени 2024 года».

Автор назвала их «Moscow Mule» в честь медного шейкера из московского бара, используемого для приготовления классического коктейля. Такие ногти легко повторить и даже добавить еще большей индивидуальности.

Медный маникюрМедный маникюр
Медный хромированный маникюрМедный хромированный маникюр
Медный маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Как создать образ

Маникюр Moscow Mule — это интересный способ изменить классический образ, не делая выбор в пользу сложных или витиеватых деталей, что сохраняет тренд в категории укороченных.

Чтобы добиться такого эффекта в салоне, автор оригинального дизайна попросила нанести чёрную гелевую основу с медным хромированным порошком сверху. Она также выбрала миндалевидную форму ногтей, но этот стиль можно сделать на ногтях практически любой формы.

Изюминкой тренда является его уникальный цвет, который можно использовать в современных дизайнах ногтей, например, сделав медный французский маникюр, абстрактные завитки или лава-кончики.

Такую текстуру также можно использовать под белый фон, добавив драгоценные камни для большего блеска, как для маникюра греческой богини.

Медный хромированный маникюрМедный хромированный маникюр
Медный хромированный маникюрМедный хромированный маникюр
Медный хромированный маникюр. Фото: соцсети
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