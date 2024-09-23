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Posted 23 сентября, 11:32

Published 23 сентября, 11:32

Modified 24 сентября, 03:53

Updated 24 сентября, 03:53

Хейли Бибер показала новый маникюрный тренд на осень-2024

Хейли Бибер показала свежий осенний тренд маникюра, и это не вишневый!

23 сентября 2024, 11:32
Фото: соцсети
Хейли Бибер показала новый маникюрный тренд на осень-2024
Невероятно эффектный «вампирский» цвет ногтей стал новым «красным». Подробности — в материале NEWIA.

Не для кого не секрет, что в мире нейл-дизайна первое место инфлюенсера занимает Хейли Бибер, которая по традиции демонстрирует самые яркие маникюрные тренды. 20 сентября она опубликовала долгожданное селфи после продолжительного «молчания», которое было связано с рождением малыша.

На снимке новоиспеченная мамочка показала себя с темно-синими ногтями, на котором заметен легкий эффект градиента. Эксперты и модные издания сразу окрестили этот тренд «вампирским маникюром», который кардинально отличался от ее желейных розовых и зеленых летних оттенков.

Хейли Бибер показала осенний маникюрХейли Бибер показала осенний маникюр
Хейли Бибер показала осенний маникюр. Фото: соцсети

Вместо трендовых осенних коричневых и янтарных оттенков блогер и модель выбрала темно-синий, который кажется почти черным. Ногти звезды сохранили традиционную миндалевидную форму и длину.

Эксперты считают, что этот синий осенний оттенок скорее всего связан с рождением сына Джеком Блюз. Таким образом Хейли хочет показать, что у нее родился сын.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Мода#Цвет#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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