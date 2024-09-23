Хейли Бибер показала свежий осенний тренд маникюра, и это не вишневый!

Posted 23 сентября, 11:32
Published 23 сентября, 11:32
Modified 24 сентября, 03:53
Updated 24 сентября, 03:53
Не для кого не секрет, что в мире нейл-дизайна первое место инфлюенсера занимает Хейли Бибер, которая по традиции демонстрирует самые яркие маникюрные тренды. 20 сентября она опубликовала долгожданное селфи после продолжительного «молчания», которое было связано с рождением малыша.
На снимке новоиспеченная мамочка показала себя с темно-синими ногтями, на котором заметен легкий эффект градиента. Эксперты и модные издания сразу окрестили этот тренд «вампирским маникюром», который кардинально отличался от ее желейных розовых и зеленых летних оттенков.
Вместо трендовых осенних коричневых и янтарных оттенков блогер и модель выбрала темно-синий, который кажется почти черным. Ногти звезды сохранили традиционную миндалевидную форму и длину.
Эксперты считают, что этот синий осенний оттенок скорее всего связан с рождением сына Джеком Блюз. Таким образом Хейли хочет показать, что у нее родился сын.
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