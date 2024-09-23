Хейли Бибер показала свежий осенний тренд маникюра, и это не вишневый!

Не для кого не секрет, что в мире нейл-дизайна первое место инфлюенсера занимает Хейли Бибер, которая по традиции демонстрирует самые яркие маникюрные тренды. 20 сентября она опубликовала долгожданное селфи после продолжительного «молчания», которое было связано с рождением малыша.