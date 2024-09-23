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Posted 23 сентября, 05:00

Published 23 сентября, 05:00

Modified 23 сентября, 06:16

Updated 23 сентября, 06:16

Маникюр богини тренд 2024

Дорого-богато: осенний хит «Золотые ногти греческой богини»

23 сентября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Маникюр богини тренд 2024
«Богатый» маникюр — это роскошные металлические акценты и замысловатый дизайн, которые идеально сочетаются с золотыми изящными кольцами и массивными браслетами.

Что такое ногти «Греческая богиня»?

«Ногти греческой богини» это океан позолоченного металла и 3D-деталей. Тенденция берет свое начало от богинь Олимпа, включая элементы древнегреческого искусства, архитектуры, доспехов, украшений и драпированных тог, поэтому в них много золота, мрамора, бронзы и драгоценных камней.

Маникюр богиниМаникюр богини
Маникюр богини. Фото: соцсети
Маникюр богиниМаникюр богини
Маникюр богини. Фото: соцсети
Маникюр богиниМаникюр богини
Маникюр богини. Фото: соцсети

Как носить ногти «Греческая богиня»?

Маникюр греческой богини имеет три основные отличительные черты:

  1. Оттенки белого, золота и серебра. Нейтральная белая основа в сочетании с замысловатыми золотыми деталями, блестящими акцентами и кристаллами — настоящий дань уважения элегантности. Такой маникюр достаточно роскошный, но также подходит на каждый день.
  2. 3D-украшения. Выбирайте объемные элементы, имитирующие древние украшения, чтобы ногти выглядят так, словно им самое место в залах Олимпа.
  3. Бронза и драгоценные камни. Вдохновленная древнегреческими ювелирными изделиями, бронзовая основа для ногтей с крошечными деталями, похожими на драгоценные камни, создает царственную атмосферу. Идеально подходит для тех, кто любит немного изюминки.
Маникюр древнегреческой богиниМаникюр древнегреческой богини
Маникюр древнегреческой богини. Фото: соцсети
Маникюр богиниМаникюр богини
Маникюр богини. Фото: соцсети
Маникюр с золотомМаникюр с золотом
Маникюр с золотом. Фото: соцсети
Маникюр с белым и золотым цветомМаникюр с белым и золотым цветом
Маникюр с белым и золотым цветом. Фото: соцсети
Маникюр тренд 2024 годаМаникюр тренд 2024 года
Маникюр тренд 2024 года. Фото: соцсети
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