newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 18:21

Published 17 сентября, 18:21

Modified 17 сентября, 18:23

Updated 17 сентября, 18:23

Неожиданно трендовый оттенок ногтей — новый черный

Новый черный: неожиданно трендовый «бабушкин» оттенок ногтей

17 сентября 2024, 18:21
Фото: соцсети
Неожиданно трендовый оттенок ногтей — новый черный
Этой осенью основной претендент на маникюрный тренд не всегда был в фаворитах. Чаще всего он ассоциировался с прошлым, чем с модой. Но в 2024 году мы перевернули представление о нем.

Коричневый цвет всегда был осенним оттенком, который в последние несколько лет стал особенно популярен, отчасти благодаря ностальгии по ретро.

«Тренд на шоколадные ногти — это возрождение стиля 90-х», — считает Оливия Ван Идерстайн, вице-президент Olive & June.

Одна из причин, по которой этот цвет стал таким популярным, заключается в его простоте. Все, что нужно для того, чтобы быть модной, это флакон лака любого выбранного вами оттенка коричневого — молочный шоколад, вампирский темный или ржаво-коричневый.

Но этот цвет маникюра не всегда был шикарным и востребованным, гораздо чаще он ассоциировался с «бабушкиным» лаком. Но именно эта неожиданность заставляет чувствовать его сейчас интересным нейтральным вариантом, нежели классический черный. Современные цвета коричневого выглядят насыщенно и роскошно, как дорогой кусочек шоколада или изящная замшевая сумочка.

Шоколадный маникюрШоколадный маникюр
Шоколадный маникюр. Фото: соцсети
Шоколадный маникюрШоколадный маникюр
Шоколадный маникюр. Фото: соцсети
Шоколадный маникюрШоколадный маникюр
Шоколадный маникюр. Фото: соцсети
Коричневый маникюрКоричневый маникюр
Коричневый маникюр. Фото: соцсети
Рианна показала самый популярный среди богачей «денежный» маникюр на сентябрь
Узнать подробнее
Читайте также:
Кофейный френч и прозрачный красный: самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025Идеальный дизайн ногтей для лета-2024: маникюр в горошекМаникюр «богатой девушки»: 7 роскошных идей, которые покорили 2024 год +30 ФОТО
#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика