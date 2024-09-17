Новый черный: неожиданно трендовый «бабушкин» оттенок ногтей

Posted 17 сентября, 18:21
Published 17 сентября, 18:21
Modified 17 сентября, 18:23
Updated 17 сентября, 18:23
Коричневый цвет всегда был осенним оттенком, который в последние несколько лет стал особенно популярен, отчасти благодаря ностальгии по ретро.
«Тренд на шоколадные ногти — это возрождение стиля 90-х», — считает Оливия Ван Идерстайн, вице-президент Olive & June.
Одна из причин, по которой этот цвет стал таким популярным, заключается в его простоте. Все, что нужно для того, чтобы быть модной, это флакон лака любого выбранного вами оттенка коричневого — молочный шоколад, вампирский темный или ржаво-коричневый.
Но этот цвет маникюра не всегда был шикарным и востребованным, гораздо чаще он ассоциировался с «бабушкиным» лаком. Но именно эта неожиданность заставляет чувствовать его сейчас интересным нейтральным вариантом, нежели классический черный. Современные цвета коричневого выглядят насыщенно и роскошно, как дорогой кусочек шоколада или изящная замшевая сумочка.
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