Маникюр как из сказки: «ледяные» тренды для самого холодного времени года

Posted 9 октября, 12:26
Published 9 октября, 12:26
Modified 9 октября, 12:28
Updated 9 октября, 12:28
Тренды этого сезона будут интересными, но практичными, делится с модным изданием мастер по маникюру из Лос-Анджелеса Сара Чуэ.
В этом сезоне подберите дизайн ногтей под цвет золотых мерцающих огоньков или бокала игристого шампанского, которые вы будете поднимать во время всех предстоящих праздников.
«Какой бы праздник вы ни отмечали в декабре, блёстки всегда уместны, — считает мастер по маникюру Тренна Сени. — К тому же они отлично подходят для новогоднего маникюра!»
По мнению нейл-экспертов, стоит выбирать покрытие ногтей золотыми блёстками в духе 2016 года. Чтобы придать маникюру более свежий вид, выберите золотые брызги на нюдовой основе или позолоченные кончики ногтей.
Если бы Золушка жила в 2024 году, она бы променяла свои хрустальные туфельки на эти не менее ослепительные стеклянные ногти.
Для этого образа лучше всего использовать прозрачное гелевое наращивание, а потом уже нанести лак телесного цвета на основание ногтя, чтобы подчеркнуть естественный оттенок. Кончик ногтя нужно оставить прозрачным для создания эффекта стекла.
Добавьте немного блеска золотым наклейкам изящной формы, которые можно закрепить с помощью мягкого геля или клея для ногтей.
Превратите свои ногти в идеальный аксессуар с черепаховым принтом. Этот животный рисунок всегда кричал о роскоши, особенно в качестве сумки или пары очков. Черепаший дизайн стал хитом осени и сохранит свои позиции до самой зимы.
«Черепаха — это действительно стильно и сочетается с неожиданными цветами», — рассказывает мастер Герштейн, которая соединила дизайн в виде черепахи с прозрачными ногтями цвета мерло.
Хром постоянно в тренде, но мастера маникюра сходятся во мнении, что он особенно популярен зимой. Блестящее серебряное покрытие идеально подходит для морозного сезона.
Чтобы создать похожий образ, начните с прозрачной нюдовой основы. Затем нанесите черный лак для ногтей, который обеспечит лучшую основу для хромовой пудры.
«Если основа черная, хромированная пудра выделяется сильнее — в отличие от белого лака», — объясняет мастер маникюра Сеней.
Осень принесла с собой эффектные образы и зима готова продолжать поддерживать эту тенденцию. Мрачный градиентный маникюр составит конкуренцию французскому маникюру, как самый популярный способ сочетать два оттенка на ногтях.
Вы никогда не ошибётесь, выбрав на зиму ледяной, сверкающий маникюр. При свете эти ногти оживают — сверкают, как снег, освещённый солнцем.
В зимнем сезоне все ждут футуристический хромированный блеск поверх сезонных оттенков, таких как бордовый и синий.
«Нанесите два слоя насыщенного красного цвета и добавьте слой финишного покрытия с эффектом хрома», — советует эксперт Нуньес.
Мастера маникюра часто используют хромовый порошок в качестве альтернативы металлизированным верхним покрытиям.
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