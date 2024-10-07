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Posted 7 октября, 10:05

Published 7 октября, 10:05

Modified 7 октября, 10:12

Updated 7 октября, 10:12

20 лучших осенних тенденций для волос: от причесок до окрашивания и ухода

20 лучших осенних тенденций для волос: от причесок до окрашивания и ухода

7 октября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Не терпится узнать, что будет в моде осенью 2024 года? Если вы планируете стрижку или новый цвет волос, Hair составил список самых актуальных трендов в этом сезоне.

Медь

Медный цвет волосМедный цвет волос
Медный цвет волос. Фото: Изображение Midjourney

Медный оттенок был самым популярным в последние несколько лет, а в более прохладные осенние дни он становится актуальным как никогда. У этого цвета волос есть различные варианты, от медного блонда до куркумы и золотистого абрикоса.

Пучки для ухода за волосами, зачесанные назад

В последнее время в моде гладкие и блестящие прически с лечебным пучком. Техника включает в себя укладку волос в пучок с использованием кондиционера, маски или масла, придающего прядям необходимый питательный уход.

Боб-клеш

Если говорить о ретро-причёсках, то боб-клеш идеален для осени 2024 года и сезона шапок. Эта стрижка отличается минимальным количеством слоёв и подкрученными наружу концами, которые напоминают расклешённые джинсы. Утюжок для волос — самый быстрый и простой способ создать такую причёску. Только не забудьте перед укладкой обработать пряди термозащитным средством.

Волчья стрижка

Волчья стрижкаВолчья стрижка
Волчья стрижка. Фото: соцсети

Вот еще один тренд на стрижки осенью 2024 года, который штурмом захватил интернет — волчья стрижка.

«Универсальность стрижки wolf безгранична. Вы можете сделать ее дикой или смягчить, сохранив длину, объем и тонкие слои», — объясняет стилист Шэрон Спеллман.

Высококонтрастное мелирование

Осенний тренд на контрастное окрашивание не заканчивается на стиле «скунс» в черно-белую полоску. Вы также можете ограничиться светлыми бликами на рыжих волосах. Но приобретите увлажняющую и восстанавливающую маску для волос, которая поможет устранить повреждения после осветления.

Светлые волосы сверху, темные волосы снизу

Продолжая серию трендов окрашивания волос высоким контрастом, еще один вариант — окрасить нижнюю половину волос в темный оттенок, осветлив верхнюю, или наоборот.

Голубой цвет волос

Голубые волосыГолубые волосы
Голубые волосы. Фото: соцсети

Пляжные дни скоро могут стать далеким воспоминанием, но добавление голубого оттенка в вашу гриву поможет продлить это солнечное состояние души. Попробуйте полностью покрасить волосы в синий цвет или окунитесь в тренд с помощью лазурного омбре.

Спиральки

Сделайте простую причёску с помощью спирального завитка. Этот метод заключается в том, что вы скручиваете две пряди волос вместе, как верёвку, а затем распускаете, чтобы получилась свободная S-образная или спиралевидная форма.

Французское каре

Французское кареФранцузское каре
Французское каре. Фото: соцсети

Париж — это всегда стильно, как и стрижка «боб» во французском стиле. Эта шикарная короткая стрижка сочетает в себе причёску до подбородка с длинной чёлкой. Её часто носят прямой, но вы можете адаптировать её к своей структуре волос и придать индивидуальность.

Современный улей

Этой осенью чем выше волосы, тем лучше, потому что beehive возвращается. Дополните начес изящной повязкой на голову и заколотыми концами, чтобы придать образу винтажный стиль.

Стрижка Hush

Стрижка HushСтрижка Hush
Стрижка Hush. Фото: соцсети

Модная стрижка hush в корейском стиле идеально подходит для придания тонким прямым волосам объема и подвижности. Обычно в прическах сочетаются тонкая челка, завитки, обрамляющие лицо, и уложенные слоями пряди, чтобы придать волосам более спокойный объем (отсюда и название «hush»).

Для максимальной точности попросите парикмахера подстричь ваши волосы, пока они сухие, чтобы вы могли точно видеть, куда ложатся ваши пряди.

Узкая челка

Узкая челкаУзкая челка
Узкая челка. Фото: соцсети

В последних тенденциях модной челки тренд на узкую челку не разочаровал. Она подстрижена короче в центре лба и постепенно расширяется, приобретая V-образную форму вокруг висков.

Обработка волос паром

Тренд на распаривание волос — это доказательство того, что уход за волосами в моде. Этот проверенный метод увлажнения и одновременно расслабляющий ритуал, предполагает использование пара, чтобы средства по уходу за волосами проникали в волосы более эффективно. Шапочки, портативные устройства и самодельные обертывания — все это популярные способы добиться желаемого эффекта.

Смазывание волос маслом

Еще одна практика ухода за собой, которой стоит заняться этой осенью, это смазывание волос маслом, которое может улучшить внешний вид прядей. Лучше всего использовать средства, в состав которых входят масла кокоса, оливы, подсолнечника или жожоба.

Стрижка «Кошечка»

Стрижка КошечкаСтрижка Кошечка
Стрижка Кошечка. Фото: соцсети

Мишель О’Коннор, главный эксперт Matrix, описывает стрижку «кошечка» как длинное каре, спускающееся ниже плеч с нежными округлыми слоями и отросшей челкой. Стрижка гладкая и грациозная, похожая на то, как крадется кошка.

Волнистые волосы

Миллионы видеоуроков в TikTok, посвящённых завитым волосам, свидетельствуют о том, что тренд в стиле 80-х никуда не денется. Волны мгновенно придают прядям объём, рельефность и ретро-стиль. Вам не обязательно использовать специальный инструмент для завивки: заплетание влажных волос в косы — это простой способ добиться такого эффекта без использования тепловой обработки.

Кудрявая стрижка «Шэг»

Кудрявый шэгКудрявый шэг
Кудрявый шэг. Фото: соцсети
«Кудрявый шэг — это современная интерпретация шэг 70-х годов, для которой характерно более плавное смешение слоёв, чтобы причёска выглядела мягче», — рассказывает владелец салонов Cutler Родни Катлер.

Он также считает, что такая стрижка помогает придать волосам форму и объём, и подходит для всех типов волос.

Цвет волос «Вишнево-кола»

«Основываясь на том, что нравится моим VIP-клиентам и о чем они просят, я думаю чернильно-вишневый цвет будет самым модным этой осенью, — рассказывает знаменитый колорист Дженна Перри. — Для светлых тонов кожи я бы добавила больше красного. Для более темных или прохладных тонов — красно-фиолетовый».

Цвет волос тосканской кожи

Цвет волос — молочный шоколадЦвет волос — молочный шоколад
Цвет волос — молочный шоколад. Фото: соцсети

Брюнеткам тоже идут светлые тона волос, поэтому Перри советует обратить внимание на оттенок «тосканская кожа» — молочно-коричневый. Эксперт считает, что тем, у кого холодный подтон кожи, стоит выбрать более бежевый оттенок, а тем, у кого оливковый — подойдут более насыщенные золотистые оттенки.

Омбре для волос

«Омбре на волосах возвращается, — отмечает Перри. — Сейчас у этого типа окрашивания более обновлённая, современная версия. Она естественная, а линии не такие резкие и рваные».

Перри также отмечает, что прелесть этого тренда в том, что за ним не нужно тщательно ухаживать, так как современное омбре часто красиво отрастает.

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