20 лучших осенних тенденций для волос: от причесок до окрашивания и ухода

Париж — это всегда стильно, как и стрижка «боб» во французском стиле. Эта шикарная короткая стрижка сочетает в себе причёску до подбородка с длинной чёлкой. Её часто носят прямой, но вы можете адаптировать её к своей структуре волос и придать индивидуальность.