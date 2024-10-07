20 лучших осенних тенденций для волос: от причесок до окрашивания и ухода

Posted 7 октября, 10:05
Published 7 октября, 10:05
Modified 7 октября, 10:12
Updated 7 октября, 10:12
Медный оттенок был самым популярным в последние несколько лет, а в более прохладные осенние дни он становится актуальным как никогда. У этого цвета волос есть различные варианты, от медного блонда до куркумы и золотистого абрикоса.
В последнее время в моде гладкие и блестящие прически с лечебным пучком. Техника включает в себя укладку волос в пучок с использованием кондиционера, маски или масла, придающего прядям необходимый питательный уход.
Если говорить о ретро-причёсках, то боб-клеш идеален для осени 2024 года и сезона шапок. Эта стрижка отличается минимальным количеством слоёв и подкрученными наружу концами, которые напоминают расклешённые джинсы. Утюжок для волос — самый быстрый и простой способ создать такую причёску. Только не забудьте перед укладкой обработать пряди термозащитным средством.
Вот еще один тренд на стрижки осенью 2024 года, который штурмом захватил интернет — волчья стрижка.
«Универсальность стрижки wolf безгранична. Вы можете сделать ее дикой или смягчить, сохранив длину, объем и тонкие слои», — объясняет стилист Шэрон Спеллман.
Осенний тренд на контрастное окрашивание не заканчивается на стиле «скунс» в черно-белую полоску. Вы также можете ограничиться светлыми бликами на рыжих волосах. Но приобретите увлажняющую и восстанавливающую маску для волос, которая поможет устранить повреждения после осветления.
Продолжая серию трендов окрашивания волос высоким контрастом, еще один вариант — окрасить нижнюю половину волос в темный оттенок, осветлив верхнюю, или наоборот.
Пляжные дни скоро могут стать далеким воспоминанием, но добавление голубого оттенка в вашу гриву поможет продлить это солнечное состояние души. Попробуйте полностью покрасить волосы в синий цвет или окунитесь в тренд с помощью лазурного омбре.
Сделайте простую причёску с помощью спирального завитка. Этот метод заключается в том, что вы скручиваете две пряди волос вместе, как верёвку, а затем распускаете, чтобы получилась свободная S-образная или спиралевидная форма.
Париж — это всегда стильно, как и стрижка «боб» во французском стиле. Эта шикарная короткая стрижка сочетает в себе причёску до подбородка с длинной чёлкой. Её часто носят прямой, но вы можете адаптировать её к своей структуре волос и придать индивидуальность.
Этой осенью чем выше волосы, тем лучше, потому что beehive возвращается. Дополните начес изящной повязкой на голову и заколотыми концами, чтобы придать образу винтажный стиль.
Модная стрижка hush в корейском стиле идеально подходит для придания тонким прямым волосам объема и подвижности. Обычно в прическах сочетаются тонкая челка, завитки, обрамляющие лицо, и уложенные слоями пряди, чтобы придать волосам более спокойный объем (отсюда и название «hush»).
Для максимальной точности попросите парикмахера подстричь ваши волосы, пока они сухие, чтобы вы могли точно видеть, куда ложатся ваши пряди.
В последних тенденциях модной челки тренд на узкую челку не разочаровал. Она подстрижена короче в центре лба и постепенно расширяется, приобретая V-образную форму вокруг висков.
Тренд на распаривание волос — это доказательство того, что уход за волосами в моде. Этот проверенный метод увлажнения и одновременно расслабляющий ритуал, предполагает использование пара, чтобы средства по уходу за волосами проникали в волосы более эффективно. Шапочки, портативные устройства и самодельные обертывания — все это популярные способы добиться желаемого эффекта.
Еще одна практика ухода за собой, которой стоит заняться этой осенью, это смазывание волос маслом, которое может улучшить внешний вид прядей. Лучше всего использовать средства, в состав которых входят масла кокоса, оливы, подсолнечника или жожоба.
Мишель О’Коннор, главный эксперт Matrix, описывает стрижку «кошечка» как длинное каре, спускающееся ниже плеч с нежными округлыми слоями и отросшей челкой. Стрижка гладкая и грациозная, похожая на то, как крадется кошка.
Миллионы видеоуроков в TikTok, посвящённых завитым волосам, свидетельствуют о том, что тренд в стиле 80-х никуда не денется. Волны мгновенно придают прядям объём, рельефность и ретро-стиль. Вам не обязательно использовать специальный инструмент для завивки: заплетание влажных волос в косы — это простой способ добиться такого эффекта без использования тепловой обработки.
«Кудрявый шэг — это современная интерпретация шэг 70-х годов, для которой характерно более плавное смешение слоёв, чтобы причёска выглядела мягче», — рассказывает владелец салонов Cutler Родни Катлер.
Он также считает, что такая стрижка помогает придать волосам форму и объём, и подходит для всех типов волос.
«Основываясь на том, что нравится моим VIP-клиентам и о чем они просят, я думаю чернильно-вишневый цвет будет самым модным этой осенью, — рассказывает знаменитый колорист Дженна Перри. — Для светлых тонов кожи я бы добавила больше красного. Для более темных или прохладных тонов — красно-фиолетовый».
Брюнеткам тоже идут светлые тона волос, поэтому Перри советует обратить внимание на оттенок «тосканская кожа» — молочно-коричневый. Эксперт считает, что тем, у кого холодный подтон кожи, стоит выбрать более бежевый оттенок, а тем, у кого оливковый — подойдут более насыщенные золотистые оттенки.
«Омбре на волосах возвращается, — отмечает Перри. — Сейчас у этого типа окрашивания более обновлённая, современная версия. Она естественная, а линии не такие резкие и рваные».
Перри также отмечает, что прелесть этого тренда в том, что за ним не нужно тщательно ухаживать, так как современное омбре часто красиво отрастает.