4 лучших идей для любительниц натурального маникюра

Чтобы маникюр отличался и был модным, нужно создать отдельный нейл-арт на каждом ногте. Элегантный рисунок красиво смотрится как на коротких, аккуратных ногтях, так и на длинных, утончённых миндалевидной, округлой или даже заострённой формы. Этот тренд может показаться простым, но всё дело в технике.