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Posted 8 октября, 12:55

Published 8 октября, 12:55

Modified 9 октября, 05:45

Updated 9 октября, 05:45

4 тренда для любительниц натурального маникюра

4 лучших идей для любительниц натурального маникюра

8 октября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
4 тренда для любительниц натурального маникюра
Натуральные ногти по-прежнему в моде! Однако тем, кому наскучил этот тренд, но не собирается возвращаться к гель-лаку, нейл-мастера предлагают различные уходовые процедуры и легкое покрытие.

Ногти телесного цвета

Натуральный френчНатуральный френч
Натуральный френч. Фото: соцсети

Этот тренд касается не матово-серых или розовых оттенков, а нейтральных тонов. С нюдовыми оттенками можно многое сделать — все дело в финише, который может быть с эффектом мерцания, глазированного пончика или френча, придающие маникюру красивый и объемный эффект.

Также подчеркнуть натуральный маникюр на коротких ногтях помогает тонкая линия белой полоски, имитирующая френч.

Элегантный нейл-арт

Элегантные рисунки нейл-арт на ногтяхЭлегантные рисунки нейл-арт на ногтях
Элегантные рисунки нейл-арт на ногтях. Фото: соцсети

Чтобы маникюр отличался и был модным, нужно создать отдельный нейл-арт на каждом ногте. Элегантный рисунок красиво смотрится как на коротких, аккуратных ногтях, так и на длинных, утончённых миндалевидной, округлой или даже заострённой формы. Этот тренд может показаться простым, но всё дело в технике.

Черный нейл-арт

Нейл-арт на ногтяхНейл-арт на ногтях
Нейл-арт на ногтях. Фото: соцсети

Бет Хатченс, основательница бренда ювелирных украшений Foundrae, которые сейчас носят все знаменитости, носит необычный чёрный нейл-арт в виде продольной линии на ногтевой пластине.

Скромный и шикарный, этот тренд на мистический маникюр с элементами символов доказывает, что создавать сильное впечатление можно и с помощью простых форм и необычного цвета.

Обнаженный маникюр

Обнаженный маникюрОбнаженный маникюр
Обнаженный маникюр. Фото: соцсети

Обнаженный маникюр — это процедура для улучшения естественного вида ногтей. Как следует из названия, в этом тренде вообще не используется лак в пользу придания ногтю формы и восстановления его идеального состояния.

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#Эмилия Шпилева#Красота#2024 год#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр
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