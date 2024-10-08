4 лучших идей для любительниц натурального маникюра

Posted 8 октября, 12:55
Published 8 октября, 12:55
Modified 9 октября, 05:45
Updated 9 октября, 05:45
Этот тренд касается не матово-серых или розовых оттенков, а нейтральных тонов. С нюдовыми оттенками можно многое сделать — все дело в финише, который может быть с эффектом мерцания, глазированного пончика или френча, придающие маникюру красивый и объемный эффект.
Также подчеркнуть натуральный маникюр на коротких ногтях помогает тонкая линия белой полоски, имитирующая френч.
Чтобы маникюр отличался и был модным, нужно создать отдельный нейл-арт на каждом ногте. Элегантный рисунок красиво смотрится как на коротких, аккуратных ногтях, так и на длинных, утончённых миндалевидной, округлой или даже заострённой формы. Этот тренд может показаться простым, но всё дело в технике.
Бет Хатченс, основательница бренда ювелирных украшений Foundrae, которые сейчас носят все знаменитости, носит необычный чёрный нейл-арт в виде продольной линии на ногтевой пластине.
Скромный и шикарный, этот тренд на мистический маникюр с элементами символов доказывает, что создавать сильное впечатление можно и с помощью простых форм и необычного цвета.
Обнаженный маникюр — это процедура для улучшения естественного вида ногтей. Как следует из названия, в этом тренде вообще не используется лак в пользу придания ногтю формы и восстановления его идеального состояния.