Ногти «ванильный чай» — новый тренд от звезд Голливуда

Знаменитый мастер по маникюру Том Бачик, который делает маникюр для Селены Гомес, Хайди Клум и Дженнифер Лопес, рассказал Glamour, что в осеннем сезоне 2024 года одним из трендов являются «ванильно-чайные ногти»: