newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 13:52

Published 8 октября, 13:52

Modified 9 октября, 05:45

Updated 9 октября, 05:45

Звезды показали новый тренд осеннего маникюра

Ногти «ванильный чай» — новый тренд от звезд Голливуда

8 октября 2024, 13:52
Фото: соцсети
Звезды показали новый тренд осеннего маникюра
Модели, певицы и звездные блогеры показали еще один модный цвет маникюра, который придает рукам изящность и ухоженный вид.

Знаменитый мастер по маникюру Том Бачик, который делает маникюр для Селены Гомес, Хайди Клум и Дженнифер Лопес, рассказал Glamour, что в осеннем сезоне 2024 года одним из трендов являются «ванильно-чайные ногти»:

«Люди хотят, чтобы их ногти выглядели идеально — чистыми, свежими, только что отполированными, но утонченными и шикарными. Нейтральные оттенки идеально подходят для этого списка требований и подходят к любому образу».

Чтобы получить ногти в трендовом оттенке «ванильный чай», покрытие должно быть глянцевым, полупрозрачным и бежево-телесного оттенка. Цвет должен быть светлее вашего тона кожи, чтобы ногти выделялись, но оставались сдержанными, советует эксперт.

Маникюр Хайди КлумМаникюр Хайди Клум
Маникюр Хайди Клум. Фото: соцсети
Маникюр Хайди КлумМаникюр Хайди Клум
Маникюр Хайди Клум. Фото: соцсети
Маникюр Селены ГомесМаникюр Селены Гомес
Маникюр Селены Гомес. Фото: соцсети
Маникюр Селены ГомесМаникюр Селены Гомес
Маникюр Селены Гомес. Фото: соцсети
Ногти Toffee — маникюрный тренд осени для поклонниц нюда
Узнать подробнее
Новый черный: неожиданно трендовый «бабушкин» оттенок ногтей
Узнать подробнее
4 тренда для любительниц натурального маникюра: изящные украшения, мини-френч и другие идеи
Узнать подробнее
Читайте также:
20 лучших осенних тенденций для волос: от причесок до окрашивания и уходаСамый бюджетный способ стать модной этой осенью — купить цветные носкиВот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные Vogue
#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр#Бьюти-тренд
Подпишитесь