Ногти «ванильный чай» — новый тренд от звезд Голливуда

Posted 8 октября, 13:52
Published 8 октября, 13:52
Modified 9 октября, 05:45
Updated 9 октября, 05:45
Знаменитый мастер по маникюру Том Бачик, который делает маникюр для Селены Гомес, Хайди Клум и Дженнифер Лопес, рассказал Glamour, что в осеннем сезоне 2024 года одним из трендов являются «ванильно-чайные ногти»:
«Люди хотят, чтобы их ногти выглядели идеально — чистыми, свежими, только что отполированными, но утонченными и шикарными. Нейтральные оттенки идеально подходят для этого списка требований и подходят к любому образу».
Чтобы получить ногти в трендовом оттенке «ванильный чай», покрытие должно быть глянцевым, полупрозрачным и бежево-телесного оттенка. Цвет должен быть светлее вашего тона кожи, чтобы ногти выделялись, но оставались сдержанными, советует эксперт.