Рианна показала самый популярный среди богачей «денежный» маникюр на сентябрь

Posted 17 сентября, 17:48
Published 17 сентября, 17:48
Modified 17 сентября, 17:50
Updated 17 сентября, 17:50
Что бы ни выбрала Рианна для своего выхода в свет, это неизбежно будет модно. 16 сентября основательница beauty организовала мероприятие для Fenty Hair в Лондоне, появившись на нем в бледно-лимонном луке.
Маникюр звезды был выполнен в форме пуантов балерины, покрыт масляно-желтым оттенком и едва заметным слоем мерцания хрома. Певица сочетала этот цвет с изготовленным на заказ бледно-желтым платьем, которое имело силуэт удобного халата-пальто, и парой золотых туфель-лодочек.
Лимонный цвет уже набрал обороты, появившись летом на пальчиках у таких звезд, как Кендалл Дженнер, Селена Гомес и Дженнифер Лопес. Но тренд не сбавляет своих позиций, продолжая оставаться любимым оттенком маникюра в первый осенний месяц.
Этот цвет прозвали самым «богатым» и привлекающим деньги — астрологи советуют использовать этот тренд в сентябре, когда на небосводе появится такое природное явление, как Суперлуние с частичным затмением — Кукурузная Луна.
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