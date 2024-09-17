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Posted 17 сентября, 17:48

Published 17 сентября, 17:48

Modified 17 сентября, 17:50

Updated 17 сентября, 17:50

Рианна показала денежный маникюр на сентябрь 2024 год

Рианна показала самый популярный среди богачей «денежный» маникюр на сентябрь

17 сентября 2024, 17:48
Фото: соцсети
Рианна показала денежный маникюр на сентябрь 2024 год
Пропустить тренд на «богатый» маникюр невозможно, ведь для него наступило золотое время — осень. Звезда представила на своем примере, с чем можно сочетать этот оттенок.

Что бы ни выбрала Рианна для своего выхода в свет, это неизбежно будет модно. 16 сентября основательница beauty организовала мероприятие для Fenty Hair в Лондоне, появившись на нем в бледно-лимонном луке.

Маникюр звезды был выполнен в форме пуантов балерины, покрыт масляно-желтым оттенком и едва заметным слоем мерцания хрома. Певица сочетала этот цвет с изготовленным на заказ бледно-желтым платьем, которое имело силуэт удобного халата-пальто, и парой золотых туфель-лодочек.

Маслянисто-лимонный маникюр — тренд сентября 2024 годаМаслянисто-лимонный маникюр — тренд сентября 2024 года
Маслянисто-лимонный маникюр — тренд сентября 2024 года. Фото: соцсети
Маслянисто-лимонный маникюрМаслянисто-лимонный маникюр
Маслянисто-лимонный маникюр. Фото: соцсети
Рианна с трендовым бледно-желтым маникюромРианна с трендовым бледно-желтым маникюром
Рианна с трендовым бледно-желтым маникюром. Фото: соцсети

Лимонный цвет уже набрал обороты, появившись летом на пальчиках у таких звезд, как Кендалл Дженнер, Селена Гомес и Дженнифер Лопес. Но тренд не сбавляет своих позиций, продолжая оставаться любимым оттенком маникюра в первый осенний месяц.

Этот цвет прозвали самым «богатым» и привлекающим деньги — астрологи советуют использовать этот тренд в сентябре, когда на небосводе появится такое природное явление, как Суперлуние с частичным затмением — Кукурузная Луна.

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