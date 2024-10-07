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Posted 7 октября, 11:40

Published 7 октября, 11:40

Modified 7 октября, 11:42

Updated 7 октября, 11:42

Эксперт рассказал, какое жилье выгодно покупать в 2024 году

Почему «покупка» ставки у банка на вторичку не оправдана и на какое жилье ипотека дешевле

7 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, какое жилье выгодно покупать в 2024 году
Новостройка или вторичка? При покупке недвижимости в 2024 году этот вопрос все чаще возникает, особенно на фоне информации об окончании лимитов по семейной ипотеке. Эксперт рассказал, стоит ли приобретать вторичку и какая ипотека экономически выгоднее для заемщика.

Юлия Маркина, ипотечный брокер агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» г. Сочи., отмечает, что ипотека на новостройки в России действительно дешевле, чем на вторичное жильё, и это связано с несколькими важными факторами.

Что выгоднее в 2024 году — вторичка или новостройка?

Для новостроек существуют различные государственные программы, которые делают условия кредитования более выгодными. Среди таких программ можно выделить семейную и IT-ипотеку. Они нацелены на поддержку определённых категорий заёмщиков, что позволяет им получить более низкую процентную ставку.

«Кроме того, сам застройщик часто может предложить ещё более привлекательные условия по ипотеке. В рамках партнёрских соглашений с банками девелоперы могут субсидировать процентные ставки, снижая их на несколько лет или даже на весь срок кредитования», — рассказывает эксперт.

Это значительное преимущество, которого не бывает на рынке вторичной недвижимости. Для покупателя это не только экономия на ежемесячных платежах, но и возможность рассчитать бюджет на более длительный срок с фиксированными условиями.

Что касается вторичной недвижимости, здесь ситуация значительно сложнее. Продавец квартиры, как физическое лицо или даже юридическое, не имеет возможности субсидировать процентную ставку для покупателя. У него нет договорённостей с банками, которые могли бы позволить снижать ставки по ипотеке.

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Выгодно ли «покупать» сниженную ставку у банка?

Есть возможность для покупателя снизить ставку самостоятельно, но это происходит через покупку ставки у банка. Эта процедура заключается в том, что клиент выплачивает определённую сумму, чтобы получить более выгодную процентную ставку на кредит. Однако это далеко не всегда оправдано.

«Например, покупка ставки может снизить процентную ставку на 4%, но стоимость такой операции может составлять до 17,5% от общей суммы кредита. Это достаточно крупная сумма, которая существенно увеличивает стоимость сделки», — считает Юлия Маркина
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Все материалы авторов
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