Почему «покупка» ставки у банка на вторичку не оправдана и на какое жилье ипотека дешевле

Posted 7 октября, 11:40
Published 7 октября, 11:40
Modified 7 октября, 11:42
Updated 7 октября, 11:42
Юлия Маркина, ипотечный брокер агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» г. Сочи., отмечает, что ипотека на новостройки в России действительно дешевле, чем на вторичное жильё, и это связано с несколькими важными факторами.
Для новостроек существуют различные государственные программы, которые делают условия кредитования более выгодными. Среди таких программ можно выделить семейную и IT-ипотеку. Они нацелены на поддержку определённых категорий заёмщиков, что позволяет им получить более низкую процентную ставку.
«Кроме того, сам застройщик часто может предложить ещё более привлекательные условия по ипотеке. В рамках партнёрских соглашений с банками девелоперы могут субсидировать процентные ставки, снижая их на несколько лет или даже на весь срок кредитования», — рассказывает эксперт.
Это значительное преимущество, которого не бывает на рынке вторичной недвижимости. Для покупателя это не только экономия на ежемесячных платежах, но и возможность рассчитать бюджет на более длительный срок с фиксированными условиями.
Что касается вторичной недвижимости, здесь ситуация значительно сложнее. Продавец квартиры, как физическое лицо или даже юридическое, не имеет возможности субсидировать процентную ставку для покупателя. У него нет договорённостей с банками, которые могли бы позволить снижать ставки по ипотеке.
Есть возможность для покупателя снизить ставку самостоятельно, но это происходит через покупку ставки у банка. Эта процедура заключается в том, что клиент выплачивает определённую сумму, чтобы получить более выгодную процентную ставку на кредит. Однако это далеко не всегда оправдано.
«Например, покупка ставки может снизить процентную ставку на 4%, но стоимость такой операции может составлять до 17,5% от общей суммы кредита. Это достаточно крупная сумма, которая существенно увеличивает стоимость сделки», — считает Юлия Маркина