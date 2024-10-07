Почему «покупка» ставки у банка на вторичку не оправдана и на какое жилье ипотека дешевле

Есть возможность для покупателя снизить ставку самостоятельно, но это происходит через покупку ставки у банка. Эта процедура заключается в том, что клиент выплачивает определённую сумму, чтобы получить более выгодную процентную ставку на кредит. Однако это далеко не всегда оправдано.