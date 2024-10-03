Как оформить ипотеку под залог недвижимости: подходит «хрущевка» или нет?

Еще одной причиной, по которой банки «заворачивают» заявки, это зарегистрированы в квартире отдельные категории граждан: инвалиды, военнослужащие, заключённые, даже если есть их письменное согласие на сделку. Лучше предварительно подготовиться к сделке и выписаться из квартиры.