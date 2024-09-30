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Posted 30 сентября, 09:58

Published 30 сентября, 09:58

Modified 30 сентября, 17:47

Updated 30 сентября, 17:47

Банки, которые не принимают заявки на семейную ипотеку осенью 2024 года

Семейной ипотеке конец в 2024 году из-за отсутствия лимитов? Какие банка еще принимают заявки

30 сентября 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Банки, которые не принимают заявки на семейную ипотеку осенью 2024 года
Эксперт рассказал, какие банки перестали принимать заявку на «Семейную ипотеку», где ужесточили условия, а в каких еще остались лимиты. Подробности — в материале NEWIA.

Лидия Альбова, эксперт международного агентства недвижимости Lange&Smith, поделилась с NEWIA ситуацией, которая происходит в банках, выдающих льготную ипотеку под 6%.

Как оказалось, лимиты на «Семейную ипотеку» в 2024 году один раз уже заканчивались, но затем достаточно быстро были перераспределены от более мелких банков, которые не успели их потратить, к более крупным. Но изначально они распределялись между банками согласно занимаемой доле на рынке и были сугубо прогнозными.

Однако, мало кто ожидал такого ажиотажа. На фоне постоянно повышающейся ставки ЦБ даже те, кто откладывал покупку квартиры, решились купить здесь и сейчас, так как покупателям абсолютно непонятно, что будет дальше.

«Первые тревожные сигналы стали приходить в конце августа — тогда по одной из сделок агентства банк Уралсиб позвонил с информацией, что либо сделка состоится „завтра“ (28 августа), либо не состоится никогда, так как у них заканчиваются лимиты. Наши специалисты смогли правильно донести это до клиента, и сделка состоялась. Ведь проблема еще в том, что многие покупатели не всегда верят доносимой до них информации и думают, что это уловки брокеров по недвижимости, чтобы быстрее закрыть сделку», — рассказал эксперт.

Альбова делится, что первыми письма о том, что нужно поторопиться с оформлением документов поступили от Сбера, ВТБ, Альфа банка, Банка Санкт-Петербург. На текущий момент Сбер, Альфа банк, РСХБ, Уралсиб, МКБ, Почта банк более не принимают заявки на семейную ипотеку по стандартной ставке 6%.

При этом БСПБ, Альфа, Металлинвест принимают заявки, но только с условием субсидирования от застройщика, когда девелопер платит банку комиссию, что влечет за собой удорожание квартиры.

ВТБ, Совкомбанк и Газпромбанк принимают заявки, но повысили минимальный первый взнос до 50%. Из держащих прежние условия, где еще можно успеть взять семейную ипотеку, банки — Промсвязь, Акбарс, ДомРФ.

«Неизвестность пугает, а стандартная ипотечная ставка 20-22% доступна немногим. IT-ипотеку для Москвы и Петербурга отменили одним днем, кто знает, не повторится ли подобного с семейной? Мы также не беремся прогнозировать будущее этой программы ипотеки, поэтому рекомендуем всем семьям, подходящим под условия, не откладывать покупку и обратиться в надежное агентство для подбора недвижимости прямо сейчас», — делится своим мнением специалист Lange&Smith.
Банки, в которых принимают заявки на семейную ипотеку в сентябре–октябре 2024 годаБанки, в которых принимают заявки на семейную ипотеку в сентябре–октябре 2024 года
Банки, в которых принимают заявки на семейную ипотеку в сентябре–октябре 2024 года. Фото: Изображение Midjourney
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