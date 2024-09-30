Семейной ипотеке конец в 2024 году из-за отсутствия лимитов? Какие банка еще принимают заявки

Как оказалось, лимиты на «Семейную ипотеку» в 2024 году один раз уже заканчивались, но затем достаточно быстро были перераспределены от более мелких банков, которые не успели их потратить, к более крупным. Но изначально они распределялись между банками согласно занимаемой доле на рынке и были сугубо прогнозными.