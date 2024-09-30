Исторический максимум: эксперты прогнозирую самую высокую ключевую ставку в 2024–2025 году

Posted 30 сентября, 08:10
Published 30 сентября, 08:10
Modified 30 сентября, 08:12
Updated 30 сентября, 08:12
13 сентября 2024 года Центробанк России поднял ключевую ставку (КС) до 19%. Для ипотечного рынка жилья это очередной удар наравне с отменой старых льготных программ. Последний раз своего пика КС достигла в 2015 году, задержавшись на уровне 17% и 2022 год — 20%, в дальнейшем быстро пикировав вниз до 7,5%.
Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру», считает, что прогнозировать динамику ключевой ставки в текущей ситуации крайне непросто. Слишком велика неопределённость в экономике страны из-за санкционного давления, перекоса экспорта и импорта, которые отражаются на волатильности нацвалюты и инфляции.
Но мы надеемся, что уже принятые меры ЦБ дадут результаты в IV квартале. Следовательно, КС как минимум перестанет расти и не преодолеет рубеж в 20%. Правда, надежды на такой сценарий пока немного. После июльского заседания, когда ставка выросла до 18%, ЦБ повысил прогноз по её среднему значению до конца года в диапазон 16,9%-17,4%, хотя в начале года регулятор рассчитывал, что ставка будет ниже.
По мнению ЦБ, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 7,5–8,5% предполагается только в 2027 году, хотя ранее в прогнозах Банка России снижение КС планировалось в 2025 году. Новый прогноз регулятор опубликует в сентябре, и, вероятно, он станет ещё менее благоприятным. На сентябрьском заседании глава ЦБ заявила, что КС будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется для преодоления инфляции.
Напомним, следующее заседание регулятор проведёт 26 октября. Так как пока ЦБ не удалось взять под контроль инфляцию, есть вероятность, что «ключ» вырастет до 20%. Поэтому мы не исключаем, что ипотечные проценты в IV квартале будут двигаться к новым антирекордам — 22%-24%, считает Ярослав Баджурак. Именно такой уровень ставок рынок увидел весной 2022 года, когда регулятор резко взвинтил КС до 20%.
Вадим Юлдашев, предприниматель, бизнесмен и основатель строительной компании «ЮКО», также составляет неутешительные прогнозы на конец 2024 года, считая, что ставка может поднять до 20-21%, достигнув своего исторического максимума.
«Что же касается ипотеки, наиболее вероятной ставкой для рыночной ипотеки в ближайшем будущем может быть уровень около 22-23% с первоначальным взносом в 50%. По потребительским кредитам ставка может достигнуть 35% с учетом текущей ставки ЦБ».
В ходе ожидается, что ставки ЦБ начнут снижаться, что в свою очередь может увести к понижению стоимости рыночных ипотек и сделать ипотеку более доступной. Однако, эти изменения могут произойти не сразу и потребуют определенного времени.
Исходя из вышеперечисленного, далеко в будущее заглядывать сложно, так как экономическая ситуация подвержена изменениям. Однако, данный анализ позволяет ориентироваться в возможных сценариях и подготовиться к возможным изменениям в финансовой сфере на период 2024–2025 годов.
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