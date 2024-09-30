Исторический максимум: эксперты прогнозирую самую высокую ключевую ставку в 2024–2025 году

По мнению ЦБ, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 7,5–8,5% предполагается только в 2027 году, хотя ранее в прогнозах Банка России снижение КС планировалось в 2025 году. Новый прогноз регулятор опубликует в сентябре, и, вероятно, он станет ещё менее благоприятным. На сентябрьском заседании глава ЦБ заявила, что КС будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется для преодоления инфляции.