10 виновников беспорядка, которые нужно выбросить с легким сердцем

Posted 2 октября, 12:15
Published 2 октября, 12:15
Modified 2 октября, 13:52
Updated 2 октября, 13:52
На первый взгляд беспорядок за дверцами шкафов не так уж и виден. Это идеальный способ избавиться от хлама, закинув вглубь ящика кухонную утварь, неиспользуемые игрушки и пустые коробки. Однако принцип «с глаз долой — из сердца вон» не всегда работает.
Рассказываем, что же мешает хорошему порядку вещей в доме и какие предметы нужно выбросить без сожаления.
Замечали, что когда вы покупаете новые вещи на смену старым, последние вы не выкидываете, оставляя «на всякий случай». В этом и кроется бардак. Современные люди слишком много покупают, но не избавляются от ненужных или отживших свое вещей, превращаясь в современных Плюшкиных.
Покупая очередную тарелку, которая «очень понравилась», необходимо подумать, как ее хранить и вместо чего использовать. Если столовый ящик переполнен вилками, ложками и ножами, которые валяются в разных направлениях, возможно, пришло время пересмотреть и упорядочить столовые приборы.
Например, можно собрать ненужную посуду и отправить на дачу или отложить в специальный контейнер, где она будет храниться до семейных праздников и прихода гостей. Также можно пожертвовать посуду, которой вы больше не пользуетесь — выставить на Авито даром или отдать в благотворительный фонд.
Пересмотрите свою книжную полку и оставьте только любимые книги, которые вы действительно собираетесь когда-нибудь прочитать. Все остальные можно принести в местную библиотеку или в розничные магазины по обратному выкупу книг.
Чтобы удобно и быстро переложить остатки ужина или иную еду в контейнер, нужно иметь под рукой нужного размера хранилище с крышкой. Но если шкаф забит пластиковыми формами, от которых мало проку, пора проводить ревизию.
Очистите шкаф от ненужных контейнеров, которые не могут применяться в быту. Все предметы, у которых нет крышки, можно сдать в переработку, а перекошенные и покрытые пятнами следует выбросить.
Стеклянная посуда может занимать много места, особенно если вы имеете разные бокалы для каждого вида напитков и разных случаев. Разбирая свою коллекцию стеклянной посуды, выделите те, к которым вы не прикасались годами, и отдайте их на благотворительность. Задумайтесь о том, какой посудой вы на самом деле постоянно пользуетесь, а какие дубликаты просто загромождают ваш дом.
У многих из нас есть коллекция полупустых бутылочек из-под косметики или чистящих средств. Осмотрите свою кухню и ванную и найдите то, что задвинуто в дальний угол. Проверьте сроки годности и выбросьте все просроченные продукты.
Все еще пригодные к использованию следует переместить в переднюю часть шкафа, чтобы опустошить их в первую очередь. Если есть возможность, объедините несколько штук в один контейнер.
Шкафы — одни из самых захламленных мест в вашем доме. Старая одежда, которая больше не подходит или никогда не надевается, может легко заполнить это небольшое пространство. А так ли она нужна?
Отсортируйте и выбросьте ту одежду и аксессуары, включая шапки, перчатки, ремни и сумки, которые вы больше не носите. То же самое касается и ящика с носками и нижним бельем.
Дети обычно играют с новой игрушкой в течение одного дня и потом она становится неинтересной. Если комната вашего ребенка переполнена мягкими игрушками, фигурками или другими предметами, пора сократить их количество.
В каждом доме есть ящик, в котором лежат неизвестные или неработающие зарядные устройства от телефонов, гаджетов и игрушек. С годами этот ящик превращается в клубок проводов, их которых кажется можно связать свитер.
Наведите порядок и уберите все провода, которые вам не нужны и вы ими не пользовались в последние полгода. Оставшиеся шнуры и зарядные устройства следует завернуть и закрепить резинкой или жгутом.
Если у вас слишком много приправ, они могут захламить полку. При этом, многими из них не используются месяцами. Утилизируйте продукты с истекшим сроком годности и израсходуйте остатки тех, которыми вы часто пользуетесь.
Мелкая кухонная техника, такая как вафельницы и мультиварка, может занимать много места в шкафчиках и столешнице на кухне. Хотя эти приборы могут быть полезными, хранить их непросто. Достаньте все кухонные принадлежности и составьте список тех, которыми вы действительно часто пользуетесь, а остальные раздайте.
Источник: Better Homes & Gardens
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