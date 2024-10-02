10 виновников беспорядка, которые нужно выбросить с легким сердцем

Стеклянная посуда может занимать много места, особенно если вы имеете разные бокалы для каждого вида напитков и разных случаев. Разбирая свою коллекцию стеклянной посуды, выделите те, к которым вы не прикасались годами, и отдайте их на благотворительность. Задумайтесь о том, какой посудой вы на самом деле постоянно пользуетесь, а какие дубликаты просто загромождают ваш дом.