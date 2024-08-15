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Posted 15 августа, 05:54

Published 15 августа, 05:54

Modified 10 сентября, 05:39

Updated 10 сентября, 05:39

7 умных советов по использованию пылесоса

Необычные, но эффективные трюки с пылесосом, которые вы должны попробовать

15 августа 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
7 умных советов по использованию пылесоса

Ваш пылесос может делать гораздо больше, чем просто чистить ковры и полы

Что, если у вас возникла уникальная проблема, для решения которой нужен особый подход? Ваш пылесос способен на большее, чем вы думаете. Наши эксперты по уборке разработали и протестировали несколько хитростей, которыми они готовы поделиться.

От поиска мелких потерянных предметов до устранения вмятин на ковре — профессионалы делятся своими советами, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать пылесос.

Эксперты:

  • Петр Холевич, эксперт по уборке и супервайзер в Fantastic Services, британской компании, специализирующейся на бытовом обслуживании.
  • Алисия Соколовски, президент и со-генеральный директор AspenClean, компании по производству экологичных чистящих средств.
  • Эунарио Чакон, профессиональный уборщик из Super Cleaning Service Louisville, полного спектра услуг по уборке в Кентукки.

01. Используйте носок для поиска мелких потерянных предметов

Потеряли маленькую серёжку в углу комнаты? Или, возможно, маленькую игрушку в ковре с длинным ворсом? Наденьте носок на шланг пылесоса, и вы легко сможете найти эти предметы.

«Это значительно упрощает поиск мелких предметов, например, в ковре с длинным ворсом, под диваном или в других труднодоступных местах», — объясняет Петр Холевич. «Кроме носка, можно использовать колготки, но в любом случае нужно крепко зафиксировать ткань резинкой или заколкой для волос».

02. Устраните вмятины на ковре с помощью кубика льда и пылесоса

Обнаружили небольшие вмятины на ковре от тяжелой мебели? Вам понадобятся только кубик льда и пылесос.

«Просто положите кубик льда на вмятину, дайте ему растаять, затем распушите влажные ворсинки ковра пальцами», — говорит Эунарио Чакон. «После этого используйте пылесос, чтобы поднять и придать форму ворсинкам».
Обнаружили небольшие вмятины на ковре от тяжелой мебели? Вам понадобятся только кубик льда и пылесосОбнаружили небольшие вмятины на ковре от тяжелой мебели? Вам понадобятся только кубик льда и пылесос
Обнаружили небольшие вмятины на ковре от тяжелой мебели? Вам понадобятся только кубик льда и пылесос. Фото: Изображение Midjourney

03. Используйте картонную втулку от туалетной бумаги в качестве насадки

Легко замените насадку для узких мест на картонную втулку от туалетной бумаги.

«Если вы потеряли насадку для узких щелей, используйте втулку от туалетной бумаги, наденьте её на сопло и очистите узкие места», — советует Чакон. Вы можете прищепить её, чтобы она подходила по форме нужного пространства.

04. Добавьте корицу для аромата в доме

Если вы хотите легко наполнить дом приятным ароматом, добавьте немного корицы в мешок пылесоса — достаточно одной чайной ложки.

«Если добавить чайную ложку корицы в мешок или контейнер пылесоса, при уборке вы получите приятный запах», — говорит Холевич. «В качестве альтернативы можно использовать ванильный порошок или ароматизированные салфетки для сушки».

Этот трюк особенно полезен для избавления от запахов животных.

05. Попробуйте ватный шарик с эфирным маслом в контейнере

Еще один простой способ освежить воздух в доме — использовать любимое эфирное масло и ватный шарик.

«Положите ватный шарик с несколькими каплями вашего любимого эфирного масла в мешок или контейнер пылесоса» — советует Алисия Соколовски. «Когда вы пылесосите, эфирное масло постепенно будет распространяться в воздухе, оставляя после себя лёгкий аромат, который освежает пространство».
Еще один простой способ освежить воздух в доме — использовать любимое эфирное масло и ватный шарикЕще один простой способ освежить воздух в доме — использовать любимое эфирное масло и ватный шарик
Еще один простой способ освежить воздух в доме — использовать любимое эфирное масло и ватный шарик. Фото: Изображение Midjourney

06. Используйте распарыватель швов для чистки щетки пылесоса

Щётка пылесоса, скорее всего, забивается пылью, волосами, мусором и нитками — вместо ножниц или канцелярского ножа лучше используйте распарыватель швов.

«Возможно, вы подумаете, что эта проблема легко решается ножницами или канцелярским ножом, но эти инструменты слишком острые, и вы рискуете повредить щетину», — объясняет Холевич. «Вместо этого я бы порекомендовала использовать распарыватель швов, который гораздо легче и имеет острый кончик, позволяющий прорезать накопления и удалять их, не повреждая щетку».

07. Вытряхивайте контейнер с влажным бумажным полотенцем

Когда закончите уборку, не портите всё, что сделали, вытряхивая контейнер пылесоса. Чтобы пыль и мусор не разлетались, используйте влажное бумажное полотенце.

«При вытряхивании пылесборника или контейнера просто положите влажное бумажное полотенце на содержимое перед тем, как выбросить его», — советует Чакон. «Это предотвратит разлет пыли и грязи».
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#Алина Ибрагимова#Дом#Все материалы авторов#Уборка#Порядок#Чистота#Дом и сад
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