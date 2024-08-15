Необычные, но эффективные трюки с пылесосом, которые вы должны попробовать

Posted 15 августа, 05:54
Published 15 августа, 05:54
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
От поиска мелких потерянных предметов до устранения вмятин на ковре — профессионалы делятся своими советами, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать пылесос.
Эксперты:
Потеряли маленькую серёжку в углу комнаты? Или, возможно, маленькую игрушку в ковре с длинным ворсом? Наденьте носок на шланг пылесоса, и вы легко сможете найти эти предметы.
«Это значительно упрощает поиск мелких предметов, например, в ковре с длинным ворсом, под диваном или в других труднодоступных местах», — объясняет Петр Холевич. «Кроме носка, можно использовать колготки, но в любом случае нужно крепко зафиксировать ткань резинкой или заколкой для волос».
Обнаружили небольшие вмятины на ковре от тяжелой мебели? Вам понадобятся только кубик льда и пылесос.
«Просто положите кубик льда на вмятину, дайте ему растаять, затем распушите влажные ворсинки ковра пальцами», — говорит Эунарио Чакон. «После этого используйте пылесос, чтобы поднять и придать форму ворсинкам».
Легко замените насадку для узких мест на картонную втулку от туалетной бумаги.
«Если вы потеряли насадку для узких щелей, используйте втулку от туалетной бумаги, наденьте её на сопло и очистите узкие места», — советует Чакон. Вы можете прищепить её, чтобы она подходила по форме нужного пространства.
Если вы хотите легко наполнить дом приятным ароматом, добавьте немного корицы в мешок пылесоса — достаточно одной чайной ложки.
«Если добавить чайную ложку корицы в мешок или контейнер пылесоса, при уборке вы получите приятный запах», — говорит Холевич. «В качестве альтернативы можно использовать ванильный порошок или ароматизированные салфетки для сушки».
Этот трюк особенно полезен для избавления от запахов животных.
Еще один простой способ освежить воздух в доме — использовать любимое эфирное масло и ватный шарик.
«Положите ватный шарик с несколькими каплями вашего любимого эфирного масла в мешок или контейнер пылесоса» — советует Алисия Соколовски. «Когда вы пылесосите, эфирное масло постепенно будет распространяться в воздухе, оставляя после себя лёгкий аромат, который освежает пространство».
Щётка пылесоса, скорее всего, забивается пылью, волосами, мусором и нитками — вместо ножниц или канцелярского ножа лучше используйте распарыватель швов.
«Возможно, вы подумаете, что эта проблема легко решается ножницами или канцелярским ножом, но эти инструменты слишком острые, и вы рискуете повредить щетину», — объясняет Холевич. «Вместо этого я бы порекомендовала использовать распарыватель швов, который гораздо легче и имеет острый кончик, позволяющий прорезать накопления и удалять их, не повреждая щетку».
Когда закончите уборку, не портите всё, что сделали, вытряхивая контейнер пылесоса. Чтобы пыль и мусор не разлетались, используйте влажное бумажное полотенце.
«При вытряхивании пылесборника или контейнера просто положите влажное бумажное полотенце на содержимое перед тем, как выбросить его», — советует Чакон. «Это предотвратит разлет пыли и грязи».
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