Необычные, но эффективные трюки с пылесосом, которые вы должны попробовать

Ваш пылесос может делать гораздо больше, чем просто чистить ковры и полы

01. Используйте носок для поиска мелких потерянных предметов 02. Устраните вмятины на ковре с помощью кубика льда и пылесоса 03. Используйте картонную втулку от туалетной бумаги в качестве насадки 04. Добавьте корицу для аромата в доме 05. Попробуйте ватный шарик с эфирным маслом в контейнере 06. Используйте распарыватель швов для чистки щетки пылесоса 07. Вытряхивайте контейнер с влажным бумажным полотенцем

Что, если у вас возникла уникальная проблема, для решения которой нужен особый подход? Ваш пылесос способен на большее, чем вы думаете. Наши эксперты по уборке разработали и протестировали несколько хитростей, которыми они готовы поделиться.