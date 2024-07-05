Правильный способ чистки индукционной варочной панели

Posted 5 июля, 17:48
Published 5 июля, 17:48
Modified 10 сентября, 03:28
Updated 10 сентября, 03:28
Тем не менее при чистке индукционного панели необходимо соблюдать ряд правил — про них рассказали эксперты.
Регулярная чистка — залог сохранения безупречного внешнего вида вашей варочной панели.
«Лучший способ содержать варочную панель в чистоте — протирать ее после каждого использования влажным мягким полотенцем», — говорит Аманда Херман, бренд-менеджер Affresh Appliance Care.
Существуют определенные материалы, которые не следует использовать при очищении индукционной варочной панели, чтобы не повредить ее глянцевую поверхность.
«Избегайте всего, что может поцарапать поверхность, например абразивных чистящих порошков, губок для чистки, стальной ваты, средств с аммиаком или отбеливателем, а также средств для удаления ржавчины», — говорит эксперт по уборке Мэри Гальярди.
Приобретая индукционную варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы в вашем хозяйственном арсенале всегда были: специальный скребок, неабразивные чистящие салфетки, сухое полотенце или салфетка из микрофибры.
Также вам понадобятся раствор для чистки варочной панели, мягкое мыло для мытья посуды, пищевая сода и уксус.
Перед началом чистки дайте плите полностью остыть. Даже если сама варочная панель не нагревается, она может стать теплой от кипящих кастрюль и сковородок.
«Однако не ждите слишком долго, так как некоторые пятна, особенно от сахара, тем труднее удалить, чем дольше они остаются», — говорит Херман.
Очистите поверхность варочной панели с помощью скребка, чтобы удалить налипшие кусочки пищи. Держите скребок под ровным углом, чтобы не поцарапать стекло.
Распылите чистящий раствор на поверхность варочной панели. Используя неабразивную салфетку, аккуратно нанесите чистящий раствор на стекло. На сильно загрязненных участках дайте средству поработать несколько минут, прежде чем начать чистку.
Протрите поверхность насухо сухим полотенцем или салфеткой из микрофибры.
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