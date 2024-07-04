5 неожиданных способов использования фена в быту

Posted 4 июля, 13:22
Published 4 июля, 13:22
Modified 10 сентября, 03:29
Updated 10 сентября, 03:29
На деревянной мебели образовались водяные кольца? «На помощь придет фен», — говорит эксперт по уборке дома Кэти Кохун. Сначала убедитесь, что поверхность мебели сухая и чистая, затем, установив режим средней температуры, включите фен и направьте теплую струю на влажное пятно. Держите прибор на расстоянии 8–10 см, совершая круговые движения. После того, как пятно высохло, можно пройтись по поверхности полиролем.
Если, к примеру, на листьях искусственных растений скопилась пыль, то можно сдуть ее струей прохладного воздуха, применив стайлер. Также можно поступать в отношении разных деликатных предметов — таких как шелковые цветы, абажуры, подсвечники, статуэтки.
Пятна воска на мебели, например от оплывшей свечи, также можно удалить с помощью фена. Разогрейте воск, направив на него теплую воздушную струю, пока он не размягчится, затем вытрите жидкость бумажным полотенцем или тряпкой. «Это намного лучше, чем соскабливать воск ножом — так можно поцарапать поверхность», — говорит руководитель клининговой компании Кэти Терли.
Часто на кафель или дверцы шкафов приходится крепить самоклеящиеся крючки. Снять их можно просто — поднесите к крючку теплую струю примерно на 30 секунд, а затем аккуратно снимите. Таким же способом можно снять наклейки со стекла, дерева, камня. «Если остались остатки клея, вы можете стереть их тампоном, смоченным в спирте», — советует Кохун.
Избыточное образование льда в морозильной камере мешает ее полноценному использованию, а также работе самого агрегата. «Вы можете легко ускорить процесс размораживания морозильной камеры с помощью фена», — говорит Терли. Используйте среднюю температуру, постоянно вращайте фен и осуществляйте разморозку небольшими участками. Обязательно держите прибор на безопасном расстоянии, чтобы его не повредила вода.
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