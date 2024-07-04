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Posted 4 июля, 13:22

Published 4 июля, 13:22

Modified 10 сентября, 03:29

Updated 10 сентября, 03:29

5 неожиданных способов использования фена в быту

5 неожиданных способов использования фена в быту

4 июля 2024, 13:22
Фото: 1MI
5 неожиданных способов использования фена в быту
А знаете ли вы, что фен, которым вы периодически пользуетесь для сушки волос и создания идеальной прически, может творить настоящие чудеса при уборке дома? Вот топ идей, которые подскажут вам, как еще можно применить стайлер.

Удаляем пятна от воды с деревянной мебели

На деревянной мебели образовались водяные кольца? «На помощь придет фен», — говорит эксперт по уборке дома Кэти Кохун. Сначала убедитесь, что поверхность мебели сухая и чистая, затем, установив режим средней температуры, включите фен и направьте теплую струю на влажное пятно. Держите прибор на расстоянии 8–10 см, совершая круговые движения. После того, как пятно высохло, можно пройтись по поверхности полиролем.

Устраняем пыль на деликатных предметах

Если, к примеру, на листьях искусственных растений скопилась пыль, то можно сдуть ее струей прохладного воздуха, применив стайлер. Также можно поступать в отношении разных деликатных предметов — таких как шелковые цветы, абажуры, подсвечники, статуэтки.

Если на деликатных предметах скопилась пыль, то можно сдуть ее струей прохладного воздуха, применив стайлерЕсли на деликатных предметах скопилась пыль, то можно сдуть ее струей прохладного воздуха, применив стайлер
Если на деликатных предметах скопилась пыль, то можно сдуть ее струей прохладного воздуха, применив стайлер. Фото: 1MI

Очищаем поверхность от воска

Пятна воска на мебели, например от оплывшей свечи, также можно удалить с помощью фена. Разогрейте воск, направив на него теплую воздушную струю, пока он не размягчится, затем вытрите жидкость бумажным полотенцем или тряпкой. «Это намного лучше, чем соскабливать воск ножом — так можно поцарапать поверхность», — говорит руководитель клининговой компании Кэти Терли.

Снимаем наклейки и крючки

Часто на кафель или дверцы шкафов приходится крепить самоклеящиеся крючки. Снять их можно просто — поднесите к крючку теплую струю примерно на 30 секунд, а затем аккуратно снимите. Таким же способом можно снять наклейки со стекла, дерева, камня. «Если остались остатки клея, вы можете стереть их тампоном, смоченным в спирте», — советует Кохун.

Снять наклейки можно просто — поднесите к крючку теплую струю примерно на 30 секунд, а затем аккуратно снимитеСнять наклейки можно просто — поднесите к крючку теплую струю примерно на 30 секунд, а затем аккуратно снимите
Снять наклейки можно просто — поднесите к крючку теплую струю примерно на 30 секунд, а затем аккуратно снимите. Фото: 1MI

Разморозьте морозильную камеру

Избыточное образование льда в морозильной камере мешает ее полноценному использованию, а также работе самого агрегата. «Вы можете легко ускорить процесс размораживания морозильной камеры с помощью фена», — говорит Терли. Используйте среднюю температуру, постоянно вращайте фен и осуществляйте разморозку небольшими участками. Обязательно держите прибор на безопасном расстоянии, чтобы его не повредила вода.

#Алина Ибрагимова#Дом#Все материалы авторов#Уборка
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