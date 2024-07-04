5 неожиданных способов использования фена в быту

Пятна воска на мебели, например от оплывшей свечи, также можно удалить с помощью фена. Разогрейте воск, направив на него теплую воздушную струю, пока он не размягчится, затем вытрите жидкость бумажным полотенцем или тряпкой. «Это намного лучше, чем соскабливать воск ножом — так можно поцарапать поверхность», — говорит руководитель клининговой компании Кэти Терли.