Правильный способ избавиться от плесени в доме — советуют специалисты

Процесс подготовки Необходимые материалы Как удалить плесень со стен? Как предотвратить появление плесени Используйте вытяжные вентиляторы Делайте регулярную уборку Проверьте изоляцию

Плесень, которая представляет серьезную опасность для здоровья, обычно образуется в помещениях с избыточной влажностью. Важно удалить грибок своевременно, чтобы избежать его распространения, вот как это сделать с помощью обычных бытовых чистящих средств.