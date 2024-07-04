Правильный способ избавиться от плесени в доме — советуют специалисты

Posted 4 июля, 11:42
Published 4 июля, 11:42
Modified 10 сентября, 03:28
Updated 10 сентября, 03:28
Перед уборкой примите надлежащие меры предосторожности, так как контакт с плесенью или ее спорами может вызвать аллергическую реакцию: чихание, насморк, покраснение глаз и кожную сыпь. Наденьте респиратор или маску, перчатки и защитные очки.
Также заранее приготовьте все, что вам понадобится в процессе удаления плесени:
Используйте сухую ткань из микрофибры, чтобы аккуратно стереть с поверхности пушок плесени, после чего сразу отнесите тряпки на мусорку, не оставляйте ее в доме.
Смешайте во флаконе распылителя равные части белого уксуса и воды.
Распылите полученную смесь прямо на заплесневелую поверхность, оставив не менее чем на 10 — 15 минут.
Используя щетку или губку для скраба, потрите заплесневелый участок круговыми движениями, убедившись, что вы замываете весь пораженный участок.
Промойте поверхность чистой водой и протрите влажной тканью или губкой, чтобы удалить остатки уксусного раствора и остатки плесени.
Убедитесь, что очищенный участок полностью высох. Используйте вентиляторы или открытые окна, чтобы облегчить процесс сушки.
Споры плесени размножаются только в условиях влажности, поэтому мониторить ее уровень нужно обязательно.
«В идеале она должна быть между 30 и 50 процентами», — говорит эксперт по уборке Дженнифер Парнелл.
«Использование вытяжных вентиляторов во время купания и приготовления пищи переносит влажный воздух из помещения за пределы вашего дома и таким образом борется с влажностью», — говорит Парнелл.
Делайте влажную уборку, вовремя устраняйте протечки, проветривайте ванную комнату, протирайте все поверхности, чтобы предотвратить накопление органического материала, на котором может расти плесень.
Проверьте герметичность вашего дома, чтобы убедиться, что нет никаких трещин и щелей, которые могут способствовать образованию конденсата и появлению сквозняков.
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