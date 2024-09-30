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Posted 30 сентября, 13:11

Published 30 сентября, 13:11

Modified 30 сентября, 13:13

Updated 30 сентября, 13:13

Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви

Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви

30 сентября 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
Испортить впечатление о вашем доме может банальная вещь — полка для уличной обуви, из которой доносится неприятный запах. Что делать, чтобы в коридоре приятно пахло — в материале NEWIA.

Для решения этой простой, но извечной проблемы поможет специальный дезодорант, который можно найти на полках магазина.

Также подойдут универсальные освежители воздуха, в том числе для туалета и ванных комнат, которые умело замаскируют неприятные ароматы. Достаточно попшикать им на полку и в коридоре снова станет свежо и чисто.

Кроме того, можно воспользоваться теми средствами, которые уже есть в вашем доме. Возьмите мешочек из органзы и насыпьте в него:

  • Кофейные зерна
  • Специи — корица, гвоздика, лаванда, шалфей или базилик
  • Активированный уголь, для предотвращения влаги и плесени
  • Ватный тампон с несколькими каплями эфирных масел.

Среди лучших эфирных масел для устранения неприятных запахов считается:

  • сандаловое дерево — сладкий и стойкий аромат
  • лаванда — свежесть и антибактериальный эффект
  • кедр — против моли и других вредителей
  • эвкалипт — чистый и освежающий аромат
  • масло чайного дерева — антисептическое, противомикробное и против плесени
  • мята перечная — освежает, впитывает неприятные запахи
  • лимон — свежий и антибактериальный запах
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#Эмилия Шпилева#Общество#Все материалы авторов#Обувь#Запах#Полезные советы#Дом и сад
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