Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви

Posted 30 сентября, 13:11
Published 30 сентября, 13:11
Modified 30 сентября, 13:13
Updated 30 сентября, 13:13
Для решения этой простой, но извечной проблемы поможет специальный дезодорант, который можно найти на полках магазина.
Также подойдут универсальные освежители воздуха, в том числе для туалета и ванных комнат, которые умело замаскируют неприятные ароматы. Достаточно попшикать им на полку и в коридоре снова станет свежо и чисто.
Кроме того, можно воспользоваться теми средствами, которые уже есть в вашем доме. Возьмите мешочек из органзы и насыпьте в него:
Среди лучших эфирных масел для устранения неприятных запахов считается:
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