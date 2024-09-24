Как хранить картошку в подвале и квартире: блогеры рассказали секреты свежего урожая до марта

Posted 24 сентября, 11:19
Published 24 сентября, 11:19
Modified 24 сентября, 11:21
Updated 24 сентября, 11:21
Использование места в шкафу под мойкой или в холодильнике уже не подходит для такого количества овощей про запас. Так где хранить это добро так, чтобы картошка не прорастала и не гнила?
Картофель необходимо вовремя отправить на хранение, так как примерно через 5-9 недель после сбора урожая у него снижается торможение прорастания и он снова начинает расти. Именно с этого момента его следует хранить как можно в более прохладном и темном месте.
Для начала картофель необходимо перебрать, чтобы рассортировать по размерам. Мелкий сорт отбирайте для еды в первую очередь, он идеально подходит для запекания и отваривания. Средние и большие клубни распределяйте по разным ящикам.
«Мелкий картофель содержит меньше крахмала, он идеально подходит для питания детей, стариков и людей всех возрастов. Также он является очень полезным, потому что содержит в себе гораздо больше ценных веществ», — советует блогер канала Procvetok.
Для хранения картофеля лучше всего использовать неотапливаемый незамерзающий погреб или прохладную кладовую. Температура в нем должна быть примерно 3-5 градусов тепла. Также важна достаточная влажность и хорошая циркуляция воздуха.
«Для того, чтобы долго хранить картофель в погребе, помещение нужно предварительно подготовить. Приблизительно за месяц до закладки овощей его нужно очистить от остатков ранее хранимой продукции, а также обработать стены и потолок дезинфицирующим раствором. 250 гр извести и 50 гр медного купороса развести в ведре воды и обработать стены», — советует автор канала «ОгородГид».
В выбранном месте картофель укладывают в сухие деревянные ящики, которые можно утеплить соломой, защищающей клубни от резких колебаний температуры. Важно, чтобы картофель находился в абсолютной темноте, поскольку свет способствует образованию токсичного вещества соланина, которое вызывает появление зеленых пятен. Если сомневаетесь, накройте ящики воздухопроницаемой темной тканью.
При отсутствии погреба для хранения картофеля также можно использовать гараж или защищенный темный угол балкона.
Однако вам следует убедиться, что овощи не замерзнут при сильном морозе — оберните ящики или мешки в одеяло, чтобы смягчить сильные колебания температуры. Если балкон сильно промерзает, можно использовать обогреватель, чтобы поддерживать нужную температуру воздуха.
Блогер канала «Дневник Домохозяйки» рассказала, как у нее получается хранить всю зиму картофель на веранде. Алла использует полиэтиленовые мешки из-под сахара, на половину заполненные овощами — примерно 3 ведра.
Для защиты от света они вставлены в черные плотные мусорные пакеты, защищающие от прорастания. Сама картошка хранится на теплом вязаном коврике. Хозяйка рассказывает, что при морозах будет накрывать их теплой телогрейкой.
«Главный секрет долгого хранения до марта — именно двойные мешки. Второй секрет — закрывать их не надо, мешки приоткрыты, иначе она будет у вас потеть и гнить», — делится советами Алла.
Автор канала «Сергей А» рассказал о своем опыте хранения овощей на лоджии. Для этих целей он сконструировал специальный короб с крышкой из древесно-стружечной плиты (12 мм). Для утепления и сохранения нужной температуры автор оббил внутреннюю сторону конструкции толстым слоем пенопласта (5 см).
«По опыту эксплуатации, все отлично. В данной конструкции конвекция получилась неплохая, овощи не зеленеют», — делится результатами Сергей.
Хранить картофель в холодильнике — не лучшая идея. Обычно здесь слишком высокая влажность, из-за чего картофель начинает плесневеть. Кроме того, при слишком низкой температуре овощ теряет свой вкус и структуру, поэтому держать его в холодильнике следует только в экстренных случаях и только на короткое время.
При правильном хранении, в сухом, темном и прохладном месте, картофель может храниться несколько месяцев. Таким образом, вы можете рассчитывать на свой запас, пока в следующем году в продаже не появятся ранние сорта.
Хранить нельзя только молодой весенний картофель: у него очень тонкая кожица, поэтому он подвержен гниению. Если на вашем картофеле появились маленькие ростки не длиннее 5 см, вы можете удалить их вместе с кожицей и зелеными участками плода, и использовать по назначению.
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