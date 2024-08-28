Эффективная и быстрая уборка: 4 отличные идеи

Уборку так называемых труднодоступных мест мы часто откладывает на потом, и это тоже неправильно. Так что вытряхивайте покрывала и пледы, меняйте постельное белье, вытирайте с полок пыль в первую очередь — как минимум до того, как возьметесь за пылесос или швабру. Иначе не успеете вы вымыть полы, как на них тут же появится новый слой пыли, и выяснится, что ваши усилия были потрачены впустую.