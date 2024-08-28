newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 07:54

Published 28 августа, 07:54

Modified 10 сентября, 06:26

Updated 10 сентября, 06:26

Эффективная и быстрая уборка: 4 отличные идеи

Эффективная и быстрая уборка: 4 отличные идеи

28 августа 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Эффективная и быстрая уборка: 4 отличные идеи
Не хочется тратить на уборку много времени? Следуйте простым рекомендациям, которые помогут оптимизировать процесс и сделать его максимально эффективным.

Уборка шаг за шагом

Вы все еще планируете масштабную уборку на выходные дни или даже на отпуск и готовитесь к тому, что на это придется потратить минимум полдня? Это неправильная стратегия! Гораздо разумнее поддерживать порядок на регулярной основе, посвящая уборке немного времени, но каждый день.

Пример — всего десять минут в день вам будет требоваться на уборку с пылесосом, чтобы содержать квартиру в чистоте. На это хватит времени и сил даже после напряженного рабочего дня.

Всего 10 минут в день вам будет требоваться на уборку с пылесосом, чтобы содержать квартиру в чистотеВсего 10 минут в день вам будет требоваться на уборку с пылесосом, чтобы содержать квартиру в чистоте
Всего 10 минут в день вам будет требоваться на уборку с пылесосом, чтобы содержать квартиру в чистоте. Фото: Изображение Midjourney

Влажная уборка

Многие из нас пренебрегают влажной уборкой, и это неправильно. Она очень эффективна, поскольку позволяет устранять застарелые пятна, пыль — то есть все то, перед чем бессилен пылесос.

А если в квартире живут аллергики, маленькие дети или пожилые люди, без влажной уборки и вовсе не обойтись — она жизненно необходима, поскольку только в этом случае можно избавиться от пыльцы, плесени, пылевых клещей, шерсти домашних животных.

А если в квартире живут аллергики, маленькие дети или пожилые люди, без влажной уборки и вовсе не обойтисьА если в квартире живут аллергики, маленькие дети или пожилые люди, без влажной уборки и вовсе не обойтись
А если в квартире живут аллергики, маленькие дети или пожилые люди, без влажной уборки и вовсе не обойтись. Фото: Изображение Midjourney

Акцент на труднодоступных местах

Уборку так называемых труднодоступных мест мы часто откладывает на потом, и это тоже неправильно. Так что вытряхивайте покрывала и пледы, меняйте постельное белье, вытирайте с полок пыль в первую очередь — как минимум до того, как возьметесь за пылесос или швабру. Иначе не успеете вы вымыть полы, как на них тут же появится новый слой пыли, и выяснится, что ваши усилия были потрачены впустую.

Уделяйте внимание самым отдаленным углам вашей квартиры, где пыль скапливается в особенно большом количестве. Убирайтесь под диваном, за кроватями и за шкафами.

Уделяйте внимание самым отдаленным углам вашей квартиры, где пыль скапливается в особенно большом количествеУделяйте внимание самым отдаленным углам вашей квартиры, где пыль скапливается в особенно большом количестве
Уделяйте внимание самым отдаленным углам вашей квартиры, где пыль скапливается в особенно большом количестве. Фото: Изображение Midjourney

Мягкая мебель

На креслах, диванах и матрасах пыль скапливается в особенно большом количестве. Там же появляются и частицы клещей, и перхоть. Так что уборке мягкой мебели следует уделять особое внимание. Незаменимым помощником в этом деле станет пылесос — идеально, если это будет оборудование специально для мебели, с соответствующими насадками и приспособлениями.

Уборке мягкой мебели следует уделять особое вниманиеУборке мягкой мебели следует уделять особое внимание
Уборке мягкой мебели следует уделять особое внимание. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Необычные, но эффективные трюки с пылесосом, которые вы должны попробовать5 неожиданных способов использования фена в бытуПравильный способ чистки индукционной варочной панели
#Мария Казак#Дом#Все материалы авторов#Уборка#Чистота#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика