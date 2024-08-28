Эффективная и быстрая уборка: 4 отличные идеи

Posted 28 августа, 07:54
Published 28 августа, 07:54
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Вы все еще планируете масштабную уборку на выходные дни или даже на отпуск и готовитесь к тому, что на это придется потратить минимум полдня? Это неправильная стратегия! Гораздо разумнее поддерживать порядок на регулярной основе, посвящая уборке немного времени, но каждый день.
Пример — всего десять минут в день вам будет требоваться на уборку с пылесосом, чтобы содержать квартиру в чистоте. На это хватит времени и сил даже после напряженного рабочего дня.
Многие из нас пренебрегают влажной уборкой, и это неправильно. Она очень эффективна, поскольку позволяет устранять застарелые пятна, пыль — то есть все то, перед чем бессилен пылесос.
А если в квартире живут аллергики, маленькие дети или пожилые люди, без влажной уборки и вовсе не обойтись — она жизненно необходима, поскольку только в этом случае можно избавиться от пыльцы, плесени, пылевых клещей, шерсти домашних животных.
Уборку так называемых труднодоступных мест мы часто откладывает на потом, и это тоже неправильно. Так что вытряхивайте покрывала и пледы, меняйте постельное белье, вытирайте с полок пыль в первую очередь — как минимум до того, как возьметесь за пылесос или швабру. Иначе не успеете вы вымыть полы, как на них тут же появится новый слой пыли, и выяснится, что ваши усилия были потрачены впустую.
Уделяйте внимание самым отдаленным углам вашей квартиры, где пыль скапливается в особенно большом количестве. Убирайтесь под диваном, за кроватями и за шкафами.
На креслах, диванах и матрасах пыль скапливается в особенно большом количестве. Там же появляются и частицы клещей, и перхоть. Так что уборке мягкой мебели следует уделять особое внимание. Незаменимым помощником в этом деле станет пылесос — идеально, если это будет оборудование специально для мебели, с соответствующими насадками и приспособлениями.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14