Дачный эксперимент: получится ли вырастить шелковицу на участке

Начнем с того, что черная шелковица нуждается в хорошем освещении, поэтому высаживать ее следует в открытом месте. Получится ли вырастить ее в средней полосе? Важно учесть, что конкретно этот вид не очень устойчив к низкой температуре, поэтому больше шансов вырастить шелковицу все-таки на юге России. Однако и в средней полосе некоторые дачники ее выращивают, так что попробовать стоит.