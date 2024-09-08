Дачный эксперимент: получится ли вырастить шелковицу на участке

Posted 8 сентября, 17:03
Published 8 сентября, 17:03
Modified 8 сентября, 17:03
Updated 8 сентября, 17:03
Начнем с того, что черная шелковица нуждается в хорошем освещении, поэтому высаживать ее следует в открытом месте. Получится ли вырастить ее в средней полосе? Важно учесть, что конкретно этот вид не очень устойчив к низкой температуре, поэтому больше шансов вырастить шелковицу все-таки на юге России. Однако и в средней полосе некоторые дачники ее выращивают, так что попробовать стоит.
Шелковица отлично приживается в почве любого типа, однако наиболее комфортны для нее слабокислые, увлажненные или нейтральные виды почвы.
В открытый грунт шелковицу можно высаживать сразу саженцами — их приобретают с уже закрытой корневой системой. Идеальное время для посадки — с апреля по октябрь. Ямы для посадки не должны быть слишком глубокими — по объему и высоте примерно как обычный горшок. Корневая шейка при этом должна располагаться на уровне почвы.
Можно сажать шелковицу черенками — зелеными, они прекрасно дают корни. Важно успеть нарезать их в начале лета, удалив междоузлия снизу и укоротив их сверху. Черенки следует укоренять в отдельных емкостях, а в августе или в начале сентября их уже можно высаживать для подращивания. Спустя год или два шелковицу можно пересаживать на постоянное место.
Растущая в открытом грунте шелковица стойко переносит отсутствие влаги, однако чрезмерная сухость ей вредит, так что поливать ее время от времени нужно.
Подкормка шелковице требуется, как правило, однократно. Ее следует планировать на период, когда начнут распускаться первые почки. Можно использовать любое удобрение комплексного типа. Если побеги плохо растут, можно подкормить растение еще раз — в июне.
Обрезать шелковицу нужно, но изредка. Вся процедура сводится к обрезке лишних веток — тех, которые растут в крону. Это поможет избежать ее чрезмерного загущения. Если побеги вырастают слишком длинными, их рекомендуется укорачивать — примерно до пяти почек. Обрезку следует планировать на весну или на зимний период.
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