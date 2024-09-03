Осенние хлопоты: что можно и нужно высаживать на даче в сентябре

Posted 3 сентября, 04:13
Published 3 сентября, 04:13
Modified 3 сентября, 04:13
Updated 3 сентября, 04:13
Осенью наступает пора посадки луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы, ирисы и крокусы. К середине сентября рекомендуется высаживать ито-гибриды пионов (сорта, полученные при скрещивании травянистых и древовидных пионов) на солнечные участки. Также в этом месяце наступает идеальное время для посадки клематисов и пересадки мальвы.
В первый месяц осени наступает оптимальный период для укоренения плетистых роз. Если вы задумали покупать саженцы в питомнике или на рынке, выбирайте корнесобственные экземпляры в контейнерах. Они отлично приживаются и не требуют особых ухищрений в уходе.
В конце сентября можно заняться высадкой ягодных кустарников.
Смело размещайте на участке такие растения, как:
При посадке не забывайте вносить в яму удобрения, такие как перегной, компост и древесная зола.
В сентябре можно посадить плодовые деревья, например яблоню или грушу. Однако не рекомендуется сажать сливу, вишню и облепиху — они могут не прижиться. Впрочем, если вы будете добросовестно за ними ухаживать, то шансы на приживаемость значительно возрастут.
В этом месяце также можно высаживать хвойные кустарники, которые многие садоводы используют для создания живой изгороди. Только не забудьте укрыть их перед наступлением зимних холодов.
Чеснок и лук — это популярные культуры, которые огородники чаще всего сажают осенью. Лучшее время для их посадки — вторая половина сентября и начало октября, когда температура почвы держится на уровне +5 °С. Важно, чтобы после посадки чеснок и лук успели укорениться, но не начали прорастать.
В осенний период вы можете сеять петрушку, кинзу, укроп, щавель и шпинат. Оптимальные условия для посева зелени — температура воздуха от +1 до +3 °С. Высевать лучше примерно за 5–8 дней до замерзания почвы.
Также под зиму можно сажать корнеплоды, такие как морковь и свекла. Сейте их так же, как и летом. При этом вы сможете собрать следующий урожай на месяц раньше, чем обычно.
В первой половине месяца можно заняться посадкой клубники. Делать это можно, если в вашем регионе до первых заморозков остается около четырех недель.
Неприхотливый редис, который прекрасно переносит понижение температуры и быстро созревает, тоже можно смело выращивать по осени. Высаживайте его в сентябре и через 2–3 недели сможете собирать урожай.
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