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Posted 3 сентября, 04:13

Published 3 сентября, 04:13

Modified 3 сентября, 04:13

Updated 3 сентября, 04:13

Осенние хлопоты: что можно и нужно высаживать на даче в сентябре

Осенние хлопоты: что можно и нужно высаживать на даче в сентябре

3 сентября 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney
Осенние хлопоты: что можно и нужно высаживать на даче в сентябре
Осенью можно заниматься не только сбором урожая, но и посадками новых растений. Многие садовые и огородные культуры вполне успешно приживаются, если их высадили в сентябре. Расскажем о них подробнее.

Цветы

Осенью наступает пора посадки луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы, ирисы и крокусы. К середине сентября рекомендуется высаживать ито-гибриды пионов (сорта, полученные при скрещивании травянистых и древовидных пионов) на солнечные участки. Также в этом месяце наступает идеальное время для посадки клематисов и пересадки мальвы.

В первый месяц осени наступает оптимальный период для укоренения плетистых роз. Если вы задумали покупать саженцы в питомнике или на рынке, выбирайте корнесобственные экземпляры в контейнерах. Они отлично приживаются и не требуют особых ухищрений в уходе.

Высаженные осенью луковицы уже следующей весной дадут много цветовВысаженные осенью луковицы уже следующей весной дадут много цветов
Высаженные осенью луковицы уже следующей весной дадут много цветов. Фото: 1MI

Кустарники

В конце сентября можно заняться высадкой ягодных кустарников.

Смело размещайте на участке такие растения, как:

  • жимолость;
  • малина;
  • виноград;
  • земляника;
  • смородина;
  • крыжовник;
  • шиповник.

При посадке не забывайте вносить в яму удобрения, такие как перегной, компост и древесная зола.

В сентябре можно высаживать такие капризные культуры, как виноградВ сентябре можно высаживать такие капризные культуры, как виноград
В сентябре можно высаживать такие капризные культуры, как виноград. Фото: 1MI

Деревья

В сентябре можно посадить плодовые деревья, например яблоню или грушу. Однако не рекомендуется сажать сливу, вишню и облепиху — они могут не прижиться. Впрочем, если вы будете добросовестно за ними ухаживать, то шансы на приживаемость значительно возрастут.

В этом месяце также можно высаживать хвойные кустарники, которые многие садоводы используют для создания живой изгороди. Только не забудьте укрыть их перед наступлением зимних холодов.

Саженцы, высаженные осенью, приживаются лучше, чем веснойСаженцы, высаженные осенью, приживаются лучше, чем весной
Саженцы, высаженные осенью, приживаются лучше, чем весной. Фото: 1MI

Огородные культуры

Чеснок и лук — это популярные культуры, которые огородники чаще всего сажают осенью. Лучшее время для их посадки — вторая половина сентября и начало октября, когда температура почвы держится на уровне +5 °С. Важно, чтобы после посадки чеснок и лук успели укорениться, но не начали прорастать.

В осенний период вы можете сеять петрушку, кинзу, укроп, щавель и шпинат. Оптимальные условия для посева зелени — температура воздуха от +1 до +3 °С. Высевать лучше примерно за 5–8 дней до замерзания почвы.

Озимый лук быстрее прорастет весной и раньше сформирует луковицыОзимый лук быстрее прорастет весной и раньше сформирует луковицы
Озимый лук быстрее прорастет весной и раньше сформирует луковицы. Фото: 1MI

Также под зиму можно сажать корнеплоды, такие как морковь и свекла. Сейте их так же, как и летом. При этом вы сможете собрать следующий урожай на месяц раньше, чем обычно.

В первой половине месяца можно заняться посадкой клубники. Делать это можно, если в вашем регионе до первых заморозков остается около четырех недель.

Неприхотливый редис, который прекрасно переносит понижение температуры и быстро созревает, тоже можно смело выращивать по осени. Высаживайте его в сентябре и через 2–3 недели сможете собирать урожай.

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#Елена Гончарова#Все материалы авторов#Сад и огород#Полезные советы#Дом и сад
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