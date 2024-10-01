Рифленка, арочные шкафы и тростник: 5 мебельных трендов, о которых стоит знать этой осенью

Posted 1 октября, 14:43
Published 1 октября, 14:43
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Кожа верблюжьего цвета подобна материалу-хамелеону в мире дизайна: она хорошо сочетается практически со всеми другими типами обивки (как тканевой, так и из другой кожи), а орехово-коричневый оттенок сразу же наполнит пространство ощущением тепла и изысканности.
В последнее время материал из тростника или ротанга переживает огромное возрождение, появляясь на всех типах мебели, освещении, декоре и даже обоях. В этом кресле органично сочетаются классическая обивка и глянцевый черный каркас — мебельная версия инь и ян.
Зеленая обивка, благодаря ее естественной связи с природой, наполняет пространство жизнью и энергией. Этот цвет подобен комнатному растению или дереву, а изысканный оливковый не позволяет округлым формам этого кресла выглядеть слишком ретро.
Изгибы сейчас в моде, особенно в мебели и декоре. Изогнутый диван, например, может мгновенно смягчить комнату с прямыми углами, а шкаф с аркой — создать ощущение архитектуры в комнате, лишенной интересных деталей. Этот универсальный шкаф предлагает массу возможностей для хранения.
Текстура «рифленое дерево» отличается практичностью и это также относительно простой способ придать стилистику простому предмету мебели. Тонкие рейки или изогнутые куски дерева устанавливают друг с друга, создавая отчетливый эффект пульсации. Рифленое дерево так же великолепно смотрится на стенах, как и на мебели.
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