Рифленка, арочные шкафы и тростник: 5 мебельных трендов, о которых стоит знать этой осенью

Кожа верблюжьего цвета подобна материалу-хамелеону в мире дизайна: она хорошо сочетается практически со всеми другими типами обивки (как тканевой, так и из другой кожи), а орехово-коричневый оттенок сразу же наполнит пространство ощущением тепла и изысканности.