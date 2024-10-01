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Posted 1 октября, 14:43

Published 1 октября, 14:43

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

5 мебельных трендов, о которых стоит знать этой осенью

Рифленка, арочные шкафы и тростник: 5 мебельных трендов, о которых стоит знать этой осенью

1 октября 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
5 мебельных трендов, о которых стоит знать этой осенью
Скульптурные формы, уютные ткани и глубокие, землистые цвета — и это лишь некоторые из трендов классики, неподвластные времени. Рассказываем о наиболее актуальных формах мебели, чтобы превратить ваш дом в уютное и модное пространство.

1. Кожа верблюжьего цвета

Кожа верблюжьего цветаКожа верблюжьего цвета
Кожа верблюжьего цвета. Фото: Courtesy of Walmart

Кожа верблюжьего цвета подобна материалу-хамелеону в мире дизайна: она хорошо сочетается практически со всеми другими типами обивки (как тканевой, так и из другой кожи), а орехово-коричневый оттенок сразу же наполнит пространство ощущением тепла и изысканности.

2. Обивка из тростника

Обивка из тростникаОбивка из тростника
Обивка из тростника. Фото: Courtesy of Walmart

В последнее время материал из тростника или ротанга переживает огромное возрождение, появляясь на всех типах мебели, освещении, декоре и даже обоях. В этом кресле органично сочетаются классическая обивка и глянцевый черный каркас — мебельная версия инь и ян.

3. Зеленый бархат

Зеленый бархатЗеленый бархат
Зеленый бархат. Фото: Courtesy of Walmart

Зеленая обивка, благодаря ее естественной связи с природой, наполняет пространство жизнью и энергией. Этот цвет подобен комнатному растению или дереву, а изысканный оливковый не позволяет округлым формам этого кресла выглядеть слишком ретро.

4. Арочные шкафы

Арочные шкафыАрочные шкафы
Арочные шкафы. Фото: Courtesy of Walmart

Изгибы сейчас в моде, особенно в мебели и декоре. Изогнутый диван, например, может мгновенно смягчить комнату с прямыми углами, а шкаф с аркой — создать ощущение архитектуры в комнате, лишенной интересных деталей. Этот универсальный шкаф предлагает массу возможностей для хранения.

5. Рифленое дерево

Рифленое деревоРифленое дерево
Рифленое дерево. Фото: Courtesy of Walmart

Текстура «рифленое дерево» отличается практичностью и это также относительно простой способ придать стилистику простому предмету мебели. Тонкие рейки или изогнутые куски дерева устанавливают друг с друга, создавая отчетливый эффект пульсации. Рифленое дерево так же великолепно смотрится на стенах, как и на мебели.

Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Мебель#Интерьер#Дом и сад
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