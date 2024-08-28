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Posted 28 августа, 20:23

Published 28 августа, 20:23

Modified 10 сентября, 06:32

Updated 10 сентября, 06:32

Словно в коконе: главный тренд всех интерьеров — мягкая мебель изогнутых форм

Всего один предмет мебели будет кричать о стильном интерьере вашего дома

28 августа 2024, 20:23
Фото: Изображение Midjourney
Словно в коконе: главный тренд всех интерьеров — мягкая мебель изогнутых форм
Плавные линии, мягкая обвивка, изогнутые формы — главный тренд среди мебели дизайнерских интерьеров, который лидирует в 2024–2025 годах.

Выбор мебели, которая хорошо выглядит, является ключевым фактором, но иметь мебель, которая приятна на ощупь — еще важнее.

За последние несколько лет в жилых домах комфорт стал первостепенным, а с этим учетом мебель также получила трансформацию. Закругленные углы, мягкие грани и арочные формы — вся чаще появляются в магазинах розничной торговли, начиная от элитных и заканчивая бюджетными брендами.

Привлекательность изогнутой мебели объясняется простой психологией: наш мозг естественным образом тяготеет к круглым формам и изогнутым линиям, которые ассоциируются с безопасностью и спокойствием. Рассказываем, какие цвета, формы и принципы расстановки считаются наиболее комфортными.

1. Выбирайте спокойные цвета

Подчеркнуть качества изогнутой мебели можно с помощью цветов, которые кажутся не менее успокаивающими. Ищите вдохновения в природе и используйте оттенки, напоминающие землю, лес или небо. Использовать эти цвета можно не только в обивке мебели, но и оформив стены, окна, полы и многое другое.

2. Сформируйте круглую расстановку мебели

Добиться целостного интерьера можно с помощью правильной расстановки мебели, повторяющей контуры изогнутой мебели. Для создания непринужденной обстановки соберите мебель свободным кругом вокруг центральной точки. В этой гостиной изогнутый диван и два кресла окружают круглый журнальный столик, создавая уютное место, которое идеально подходит для беседы.

 

3. Сочетайте натуральные текстуры

Изогнутые формы часто встречаются в природе, поэтому заимствование этих элементов — естественный способ дополнить интерьер приятными материалами. Сочетайте органическую текстуру с мебелью и аксессуарами, изготовленными из таких материалов, как дерево, камень и натуральные волокна. Используйте различные текстуры — прочные, гладкие, бугристые или мягкие, чтобы воссоздать баланс, присущий миру природы.

 

4. Создайте уютный уголок

Изогнутая мебель идеально подходит для помещений, предназначенных для отдыха. Выберите кресло или шезлонг с плюшевыми подушками и закругленными краями, чтобы создать уютный уголок для чтения или отдыха. Добавьте несколько комнатных растений, картины для стен и удобную подушку для создания уютного индивидуального пространства.

Ранее мы писали, как «мокрые полы» завоевали ванные комнаты, какие современные тренды для кухни дизайнер считает непрактичными и как в 10-метровой спальне разместить все самое необходимое.

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#Эмилия Шпилева#Мебель#Дизайн#Интерьер#Тренды#Тренды 2024#Дом и сад#Искусство и дизайн#Тренд 2025
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