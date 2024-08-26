Решили обновить шторы? Вот как модно оформлять окна в 2024 году

Современные тенденции таковы, что на передний план выходят натуральные и естественные оттенки — бежевый, молочный, кремовый, песочный, золотистый и т. д. Такая палитра способна не только визуально расширить пространство, но и наполнить его теплым светом. Такие шторы прекрасно сочетаются с деревом и камнем в интерьере. Фаворит сезона — пыльный розовый. Он сделает жилье уютным и романтичным.