Решили обновить шторы? Вот как модно оформлять окна в 2024 году

Posted 26 августа, 13:13
Published 26 августа, 13:13
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Современные тенденции таковы, что на передний план выходят натуральные и естественные оттенки — бежевый, молочный, кремовый, песочный, золотистый и т. д. Такая палитра способна не только визуально расширить пространство, но и наполнить его теплым светом. Такие шторы прекрасно сочетаются с деревом и камнем в интерьере. Фаворит сезона — пыльный розовый. Он сделает жилье уютным и романтичным.
Как уже было сказано, натуральные ткани правят бал. Хлопок, шелк, лен — лучший выбор. Они дышат, пропускают воздух, гипоаллергенны. Единственное, чего могут бояться хозяйки, — усадки натуральной ткани при стирке. Дизайнеры отмечают, что ткани нового поколения не приносят таких проблем, главное — покупать их в лицензированном магазине.
Многоцветность, ярко выраженный орнамент и обилие узоров на шторах — это уже вчерашний день, отмечают дизайнеры. В жилом интерьере лучше сделать выбор в пользу однотонных тканей или же имеющих рисунок из максимум двух цветов. Узор на занавесках не должен привлекать излишнего внимания.
Хороший способ привнести в интерьер интересный цветовой акцент — окантовка штор. Кроме того, это прекрасный способ визуально увеличить пространство маленькой комнаты. И еще один лайфхак от дизайнеров — сделайте окантовку штор съемным элементом. Если она перестанет быть актуальной, ее можно просто снять или заменить на другую.
Многие уже оценили удобство и практичность римских штор. Они продолжают оставаться на пике популярности. Они отлично сочетаются с тюлем, ламбрекенами и другими декоративными элементами. Выбирайте образцы их натуральных тканей — льна, мешковины, бамбука. Оттенки тоже должны быть максимально естественными: от бежевых до пыльно-розовых и серо-голубых.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14