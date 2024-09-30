Вы не вернетесь к бардаку, как только узнаете 10 «золотых» правил уборки дома

Posted 30 сентября, 13:47
Published 30 сентября, 13:47
Modified 30 сентября, 13:49
Updated 30 сентября, 13:49
Когда вы не знаете, как бороться с вечным бардаком в доме, попробуйте применить эти 10 правил, которые способны облегчить ваш труд.
После тяжелого рабочего дня у вас может возникнуть соблазн бросить куртку на пол или оставить ее там, где ей не место, придав тем самым дому неопрятный вид. Убирая сразу вещь в шкаф, вы избегаете создания скоплений предметов.
Накопление является синонимом беспорядка, поэтому безусловно легче содержать в порядке дом, где мало предметов. Делите одежду и обувь по сезону, посуду — на праздничную и повседневную, убирая лишнее.
Одна из самых распространенных мыслей в голове: «Зачем мне застилать кровать, если сегодня я снова лягу спать?» Ответ прост, потому что так дом выглядит чище и опрятнее.
Разделение уборки на разные дни недели, например, один день сантехники, а другой для мытья полов или стирки, станет правильным решением и позволит вам отдохнуть в выходные дни, а не разбирать скопленный беспорядок.
После приема пищи или приготовления нужно сразу мыть посуду, плиту, кухонный стол и раковину, чтобы комната всегда оставалась аккуратной.
Пока вы ждете, когда кофе завариться, вы можете разобрать посудомоечную машину, собрать пакет мусора или протереть стол. Так вы сделаете основную часть работы перед уходом на работу и вернетесь в чистый дом.
Разделение бытовых задач между членами семьи — это лучший способ держать дом чистым.
Это идеальный лайфхак, который позволяет облегчить себе задачу и своевременно избавиться от любых пятен грязи. Для оптимизации уборки заведите в каждой комнате по коробке, в которой будет лежать самый необходимый набор средств для уборки.
Когда у каждой вещи есть место для хранения, становится намного проще держать все в порядке. Старайтесь, чтобы предметы были спрятаны от глаз и не создавали визуальный беспорядок.
Чтобы у вас всегда было чисто и опрятно, есть два ключа, которые подходят к каждому дому — старайтесь делать дела понемногу, но ежедневно.
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