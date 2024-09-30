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Posted 30 сентября, 13:47

Published 30 сентября, 13:47

Modified 30 сентября, 13:49

Updated 30 сентября, 13:49

10 правил уборки дома

Вы не вернетесь к бардаку, как только узнаете 10 «золотых» правил уборки дома

30 сентября 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
10 правил уборки дома
Достаточно 15 минут в день, чтобы каждая комната всегда оставалась аккуратной. Мы расскажем о принципах чистоты, которые вы упускаете из-за лени или занятости.

Когда вы не знаете, как бороться с вечным бардаком в доме, попробуйте применить эти 10 правил, которые способны облегчить ваш труд.

10 «золотых» правил уборки

1. Верните предмет на место после его использования

После тяжелого рабочего дня у вас может возникнуть соблазн бросить куртку на пол или оставить ее там, где ей не место, придав тем самым дому неопрятный вид. Убирая сразу вещь в шкаф, вы избегаете создания скоплений предметов.

2. Храните только то, что вам нужно

Накопление является синонимом беспорядка, поэтому безусловно легче содержать в порядке дом, где мало предметов. Делите одежду и обувь по сезону, посуду — на праздничную и повседневную, убирая лишнее.

3. Застелите кровать перед тем, как выйти из дома

Одна из самых распространенных мыслей в голове: «Зачем мне застилать кровать, если сегодня я снова лягу спать?» Ответ прост, потому что так дом выглядит чище и опрятнее.

Методы эффективной уборки домаМетоды эффективной уборки дома
Методы эффективной уборки дома. Фото: Изображение Midjourney

4. Создайте график ежедневной уборки

Разделение уборки на разные дни недели, например, один день сантехники, а другой для мытья полов или стирки, станет правильным решением и позволит вам отдохнуть в выходные дни, а не разбирать скопленный беспорядок.

5. Уборка кухни после каждого приема пищи

После приема пищи или приготовления нужно сразу мыть посуду, плиту, кухонный стол и раковину, чтобы комната всегда оставалась аккуратной.

6. Делайте несколько дел одновременно

Пока вы ждете, когда кофе завариться, вы можете разобрать посудомоечную машину, собрать пакет мусора или протереть стол. Так вы сделаете основную часть работы перед уходом на работу и вернетесь в чистый дом.

7. Не делайте уборку в одиночку

Разделение бытовых задач между членами семьи — это лучший способ держать дом чистым.

Уборка в домеУборка в доме
Уборка в доме. Фото: Изображение Midjourney

8. Держите под рукой корзинку с чистящими средствами и тряпками

Это идеальный лайфхак, который позволяет облегчить себе задачу и своевременно избавиться от любых пятен грязи. Для оптимизации уборки заведите в каждой комнате по коробке, в которой будет лежать самый необходимый набор средств для уборки.

9. Используйте закрытые полки или контейнеры для хранения вещей

Когда у каждой вещи есть место для хранения, становится намного проще держать все в порядке. Старайтесь, чтобы предметы были спрятаны от глаз и не создавали визуальный беспорядок.

10. Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня

Чтобы у вас всегда было чисто и опрятно, есть два ключа, которые подходят к каждому дому — старайтесь делать дела понемногу, но ежедневно.

Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Уборка#Дом и сад
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