Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло

Posted 23 сентября, 12:05
Published 23 сентября, 12:05
Modified 23 сентября, 12:05
Updated 23 сентября, 12:05
Это известный дерматолог и косметолог, прославившийся в начале 20-го века. Его целью было максимально продлить красоту женщины и предотвратить увядание ее кожи. В созданном институте красоты он тестировал новые средства, проводил исследования. В числе его пациенток были Мэрилин Монро, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн.
«На протяжении всей жизни Лазло исследовал методики воздействия на кожу, которые предотвращали бы ее старение. В итоге им была создана сложная, многоэтапная система, которую нужно практиковать не реже двух раз в день минимум по 30 минут», — говорит врач-косметолог Елена Умнова.
Система Лазло состоит из нескольких этапов очищения кожи. Сначала ее распаривают, чтобы открылись поры, потом массируют, очищают, воздействуют контрастом температур. Все это приводит к тому, что в глубинных слоях эпидермиса начинает усиленно вырабатываться коллаген. Кожа становится чистой, упругой, ровной, сияющей.
Это целый ритуал красоты, но он того стоит, говорят специалисты.
В идеале распарить кожу в ходе принятия ванны или душа, но вода при этом не должна попасть на лицо. Распаривать лицо нужно не менее 10 минут.
Наверняка у вас есть любимое масло для ухода за кожей, возьмите несколько капель и нанесите на распаренную кожу лица. Распределяйте массажными движениями от центра лица к периферии. Хорошо подходит кокосовое, оливковое, масло чайного дерева.
«Наберите в подходящую емкость горячей воды, намочите в ней кусочек косметического мыла и проведите горячим мылом по массажным линиям на лице — от носа к периферийным зонам, — говорит косметолог Инна Сапунова. — Затем опустите мыло в воду, вспеньте его руками и умывайтесь пеной, пока не смоете масло».
После того как масло смыто, черпаем ладонями воду и плещем себе в лицо. Половину всплесков нужно сделать из емкости с мыльной водой, половину — чистой проточной водой.
После ополаскиваний умываемся прохладной водой и наносим свой привычный увлажняющий крем, маску или эмульсию.
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