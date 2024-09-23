Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло

Кто такой Эрно Лазло? Что представляет собой система Лазло? Пять этапов ухода за кожей по системе Лазло Распаривание Умасливание Омовение Ополаскивание Увлажнение

Эту методику ухода за кожей давно практикуют Николь Кидман, Мадонна, Дженнифер Энистон — все они славятся своей моложавостью и выглядят на десяток лет моложе. Теперь их секрет известен — это многоступенчатый уход по системе Лазло.