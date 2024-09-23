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Posted 23 сентября, 12:05

Published 23 сентября, 12:05

Modified 23 сентября, 12:05

Updated 23 сентября, 12:05

Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло

Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло

23 сентября 2024, 12:05
Фото: shedevrum.ai
Секрет идеальной кожи голливудских красавиц раскрыт: это умывание по системе Лазло
Эту методику ухода за кожей давно практикуют Николь Кидман, Мадонна, Дженнифер Энистон — все они славятся своей моложавостью и выглядят на десяток лет моложе. Теперь их секрет известен — это многоступенчатый уход по системе Лазло.

Кто такой Эрно Лазло?

Это известный дерматолог и косметолог, прославившийся в начале 20-го века. Его целью было максимально продлить красоту женщины и предотвратить увядание ее кожи. В созданном институте красоты он тестировал новые средства, проводил исследования. В числе его пациенток были Мэрилин Монро, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн.

Что представляет собой система Лазло?

«На протяжении всей жизни Лазло исследовал методики воздействия на кожу, которые предотвращали бы ее старение. В итоге им была создана сложная, многоэтапная система, которую нужно практиковать не реже двух раз в день минимум по 30 минут», — говорит врач-косметолог Елена Умнова.

Система Лазло состоит из нескольких этапов очищения кожи. Сначала ее распаривают, чтобы открылись поры, потом массируют, очищают, воздействуют контрастом температур. Все это приводит к тому, что в глубинных слоях эпидермиса начинает усиленно вырабатываться коллаген. Кожа становится чистой, упругой, ровной, сияющей.

Система Лазло состоит из нескольких этапов очищения кожиСистема Лазло состоит из нескольких этапов очищения кожи
Система Лазло состоит из нескольких этапов очищения кожи. Фото: shedevrum.ai

Пять этапов ухода за кожей по системе Лазло

Это целый ритуал красоты, но он того стоит, говорят специалисты.

Распаривание

В идеале распарить кожу в ходе принятия ванны или душа, но вода при этом не должна попасть на лицо. Распаривать лицо нужно не менее 10 минут.

Умасливание

Наверняка у вас есть любимое масло для ухода за кожей, возьмите несколько капель и нанесите на распаренную кожу лица. Распределяйте массажными движениями от центра лица к периферии. Хорошо подходит кокосовое, оливковое, масло чайного дерева.

После ополаскиваний умываемся прохладной водой и наносим свой привычный увлажняющий кремПосле ополаскиваний умываемся прохладной водой и наносим свой привычный увлажняющий крем
После ополаскиваний умываемся прохладной водой и наносим свой привычный увлажняющий крем. Фото: shedevrum.ai

Омовение

«Наберите в подходящую емкость горячей воды, намочите в ней кусочек косметического мыла и проведите горячим мылом по массажным линиям на лице — от носа к периферийным зонам, — говорит косметолог Инна Сапунова. — Затем опустите мыло в воду, вспеньте его руками и умывайтесь пеной, пока не смоете масло».

Ополаскивание

После того как масло смыто, черпаем ладонями воду и плещем себе в лицо. Половину всплесков нужно сделать из емкости с мыльной водой, половину — чистой проточной водой.

Увлажнение

После ополаскиваний умываемся прохладной водой и наносим свой привычный увлажняющий крем, маску или эмульсию.

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#Алина Ибрагимова#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Косметология
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