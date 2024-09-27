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Posted 27 сентября, 17:04

Published 27 сентября, 17:04

Modified 27 сентября, 17:11

Updated 27 сентября, 17:11

Джонни Депп в детской больнице Сан-Себастьяна

Джонни Депп пришел в детскую больницу в костюме Джека Воробья

27 сентября 2024, 17:04
Фото: EPA-EFE/Shutterstock
Джонни Депп в детской больнице Сан-Себастьяна
Джонни Депп, переодетый в капитана Джека Воробья, посетил детскую больницу Сан-Себястьяна. Актер в эти дни является гостем испанского кинофестиваля.

Джонни Депп побывал в двух отделениях больницы, в том числе посетил онкобольных пациентов. Он общался и играл с детьми, не выходя из знаменитого образа картины «Пираты Карибского моря». Об этом пишет PEOPLE со ссылкой на испанское издание.

Учреждение опубликовало фотоотчет визита актера на своей странице в соцсети. В подписи к посту — благодарность актеру за поддержку детей, которые находятся в больнице.

Джонни Депп в детской больнице Сан-СебастьянаДжонни Депп в детской больнице Сан-Себастьяна
Джонни Депп в детской больнице Сан-Себастьяна. Фото: EPA-EFE/Shutterstock

Это — не первый визит Деппа в детские больницы. Актер в образе Джека Воробья ранее посещал юных пациентов в городах США, Канады, Австралии, Франции и Великобритании.

Депп снялся в главной роли всех частей франшизы «Пираты Карибского моря» вместе с Орландо Блумом и Кирой Найтли.

Визит Деппа в больницу последовал за дебютом нового фильма, который он снял: «Моди: Три дня на крыльях безумия». Картина была впервые продемонстрирована на 72-м Международном кинофестивале в Испании.

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