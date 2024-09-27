Джонни Депп пришел в детскую больницу в костюме Джека Воробья

Posted 27 сентября, 17:04
Published 27 сентября, 17:04
Modified 27 сентября, 17:11
Updated 27 сентября, 17:11
Джонни Депп побывал в двух отделениях больницы, в том числе посетил онкобольных пациентов. Он общался и играл с детьми, не выходя из знаменитого образа картины «Пираты Карибского моря». Об этом пишет PEOPLE со ссылкой на испанское издание.
Учреждение опубликовало фотоотчет визита актера на своей странице в соцсети. В подписи к посту — благодарность актеру за поддержку детей, которые находятся в больнице.
Это — не первый визит Деппа в детские больницы. Актер в образе Джека Воробья ранее посещал юных пациентов в городах США, Канады, Австралии, Франции и Великобритании.
Депп снялся в главной роли всех частей франшизы «Пираты Карибского моря» вместе с Орландо Блумом и Кирой Найтли.
Визит Деппа в больницу последовал за дебютом нового фильма, который он снял: «Моди: Три дня на крыльях безумия». Картина была впервые продемонстрирована на 72-м Международном кинофестивале в Испании.
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