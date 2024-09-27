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Posted 27 сентября, 16:31

Published 27 сентября, 16:31

Modified 27 сентября, 16:33

Updated 27 сентября, 16:33

Какао, винный, глазированный: лучшие варианты французского маникюра на осень 2024 года + фото

Какао, винный, глазированный: лучшие варианты французского маникюра на осень 2024 года + фото

27 сентября 2024, 16:31
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), pinterest.com
Какао, винный, глазированный: лучшие варианты французского маникюра на осень 2024 года + фото
Френч по-прежнему остается самым актуальным маникюром. Рассказываем о его самых оригинальных и модных идеях на осень 2024 года.

Винный френч

Такой маникюр идеально подойдет для ногтей миндалевидной формы. Нейл-мастера аккуратно выделяют покрытием винного цвета кончики ногтей, наносят тончайшие линии на участках лунки, а основой становится база молочного цвета. Этот френч станет прекрасным вариантом для осеннего образа, поскольку комбинирует в себе легкость и некоторую дерзость — то, что надо!

Винный френчВинный френч
Винный френч. Фото: @nailstorry/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Винный френчВинный френч
Винный френч. Фото: pinterest.com/MyNails

Какао-френч

Этот маникюр выполняется с использованием покрытия светло-коричневого, шоколадного цвета. Его мастера наносят на кончики ногтей, а также используют для акцентов, а именно — контрастных точек, которые проставляются на каждом пальце.

Какао-френчКакао-френч
Какао-френч. Фото: @mynails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Какао-френчКакао-френч
Какао-френч. Фото: pinterest.com/LadyBag

Глазированный френч

Осень — прекрасное время для экспериментов. Нейл-мастера продолжают открывать новые грани эффектного сияния, и результатом стал французский маникюр в классическом стиле, но с перламутровой основой. Этот маникюр покоряет с первого взгляда и по-настоящему сияет.

Глазированный френчГлазированный френч
Глазированный френч. Фото: @misterdiamond/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Глазированный френчГлазированный френч
Глазированный френч. Фото: pinterest.com/ForGirls

Черно-белый френч

Этот маникюр — вариация на тему классики. Его составляющие — основа в виде полупрозрачного покрытия, акцентные кончики черного и белого цвета. Несмотря на лаконичность решения, маникюр смотрится достаточно оригинально. А еще он прекрасно сочетается с любым модным образом осени 2024 года.

Черно-белый френчЧерно-белый френч
Черно-белый френч. Фото: @tiffany/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Черно-белый френчЧерно-белый френч
Черно-белый френч. Фото: pinterest.com/Visuals

Серебристый френч

Маникюр для нежного, женственного и изысканного образа. Ничего лишнего в нем нет, техника очень проста: ногти коротко подпиливаются, на них наносится легкая база и проводятся тонкие линии серебристого оттенка. Такой маникюр смотрится как изысканное ювелирное украшение!

Серебристый френчСеребристый френч
Серебристый френч. Фото: @LuxuryJewelry/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Серебристый френчСеребристый френч
Серебристый френч. Фото: pinterest.com/Style
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#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов#Маникюр
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