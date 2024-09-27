Какао, винный, глазированный: лучшие варианты французского маникюра на осень 2024 года + фото

Такой маникюр идеально подойдет для ногтей миндалевидной формы. Нейл-мастера аккуратно выделяют покрытием винного цвета кончики ногтей, наносят тончайшие линии на участках лунки, а основой становится база молочного цвета. Этот френч станет прекрасным вариантом для осеннего образа, поскольку комбинирует в себе легкость и некоторую дерзость — то, что надо!