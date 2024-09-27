Какао, винный, глазированный: лучшие варианты французского маникюра на осень 2024 года + фото

Posted 27 сентября, 16:31
Published 27 сентября, 16:31
Modified 27 сентября, 16:33
Updated 27 сентября, 16:33
Такой маникюр идеально подойдет для ногтей миндалевидной формы. Нейл-мастера аккуратно выделяют покрытием винного цвета кончики ногтей, наносят тончайшие линии на участках лунки, а основой становится база молочного цвета. Этот френч станет прекрасным вариантом для осеннего образа, поскольку комбинирует в себе легкость и некоторую дерзость — то, что надо!
Этот маникюр выполняется с использованием покрытия светло-коричневого, шоколадного цвета. Его мастера наносят на кончики ногтей, а также используют для акцентов, а именно — контрастных точек, которые проставляются на каждом пальце.
Осень — прекрасное время для экспериментов. Нейл-мастера продолжают открывать новые грани эффектного сияния, и результатом стал французский маникюр в классическом стиле, но с перламутровой основой. Этот маникюр покоряет с первого взгляда и по-настоящему сияет.
Этот маникюр — вариация на тему классики. Его составляющие — основа в виде полупрозрачного покрытия, акцентные кончики черного и белого цвета. Несмотря на лаконичность решения, маникюр смотрится достаточно оригинально. А еще он прекрасно сочетается с любым модным образом осени 2024 года.
Маникюр для нежного, женственного и изысканного образа. Ничего лишнего в нем нет, техника очень проста: ногти коротко подпиливаются, на них наносится легкая база и проводятся тонкие линии серебристого оттенка. Такой маникюр смотрится как изысканное ювелирное украшение!
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