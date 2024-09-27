Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + ФОТО

По сравнению с ногтями миндалевидной формы овальные смотрятся более женственно за счет смягченных и округлых кончиков. Так что любой маникюр на ногтях такой формы будет смотреться подчеркнуто элегантно. Еще одно преимущество формы заключается в том, что она одинаково удачно смотрится и на длинных, и на коротких ногтях.