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Posted 27 сентября, 03:50

Published 27 сентября, 03:50

Modified 27 сентября, 03:50

Updated 27 сентября, 03:50

Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + фото

Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + ФОТО

27 сентября 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + фото
Овальная форма считается классической для ногтей, и осенью 2024 года она находится на пике своей популярности. Рассказываем, какой маникюр можно выбрать для ногтей такой формы.

Изящество и изысканность

По сравнению с ногтями миндалевидной формы овальные смотрятся более женственно за счет смягченных и округлых кончиков. Так что любой маникюр на ногтях такой формы будет смотреться подчеркнуто элегантно. Еще одно преимущество формы заключается в том, что она одинаково удачно смотрится и на длинных, и на коротких ногтях.

Овал — идеальная форма для ногтей, которые отличаются склонностью к повреждениям, ломкости. Даже во время физической активности или уборки маникюр на ногтях такой формы не пострадает благодаря наличию гладких углов.

Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney

Варианты маникюра

Если вы пока еще только выбираете форму для ногтей этой осенью, остановите свой выбор на овальной. Стоит отметить ее универсальность — на таких ногтях прекрасно будет смотреться абсолютно любой маникюр, начиная с френча в его классическом исполнении и с минимумом деталей, заканчивая фантазийными решениями в броских и интенсивных оттенках.

На овальных ногтях можно декорировать лунки и кончики, используя самые разные оттенки, в том числе и самые актуальные для осени 2024 года. Допускаются и приветствуются нестандартные, эффектные комбинации цветовых гамм и даже форм.

Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney

Важные моменты

Если вы обычно делаете маникюр не в салоне, а дома самостоятельно, будьте внимательны, используя пилку. Очень важно не переусердствовать и не превратить овальные ногти в миндалевидные. Ногти по краям желательно смягчать, выполняя пилкой округлые и плавные движения. Кончики ногтей должны быть немного длиннее по сравнению с боковыми частями.

При желании овальную форму ногтей можно сделать менее динамичной и выраженной, варьируя интенсивность работы маникюрной пилки.

Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
Маникюр на овальных ногтяхМаникюр на овальных ногтях
Маникюр на овальных ногтях. Фото: Изображение Midjourney
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#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов#Маникюр
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