Овальные ногти — хит сезона: удобство формы, варианты маникюра + ФОТО

Posted 27 сентября, 03:50
Published 27 сентября, 03:50
Modified 27 сентября, 03:50
Updated 27 сентября, 03:50
По сравнению с ногтями миндалевидной формы овальные смотрятся более женственно за счет смягченных и округлых кончиков. Так что любой маникюр на ногтях такой формы будет смотреться подчеркнуто элегантно. Еще одно преимущество формы заключается в том, что она одинаково удачно смотрится и на длинных, и на коротких ногтях.
Овал — идеальная форма для ногтей, которые отличаются склонностью к повреждениям, ломкости. Даже во время физической активности или уборки маникюр на ногтях такой формы не пострадает благодаря наличию гладких углов.
Если вы пока еще только выбираете форму для ногтей этой осенью, остановите свой выбор на овальной. Стоит отметить ее универсальность — на таких ногтях прекрасно будет смотреться абсолютно любой маникюр, начиная с френча в его классическом исполнении и с минимумом деталей, заканчивая фантазийными решениями в броских и интенсивных оттенках.
На овальных ногтях можно декорировать лунки и кончики, используя самые разные оттенки, в том числе и самые актуальные для осени 2024 года. Допускаются и приветствуются нестандартные, эффектные комбинации цветовых гамм и даже форм.
Если вы обычно делаете маникюр не в салоне, а дома самостоятельно, будьте внимательны, используя пилку. Очень важно не переусердствовать и не превратить овальные ногти в миндалевидные. Ногти по краям желательно смягчать, выполняя пилкой округлые и плавные движения. Кончики ногтей должны быть немного длиннее по сравнению с боковыми частями.
При желании овальную форму ногтей можно сделать менее динамичной и выраженной, варьируя интенсивность работы маникюрной пилки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14