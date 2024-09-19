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Posted 19 сентября, 14:00

Published 19 сентября, 14:00

Modified 19 сентября, 14:00

Updated 19 сентября, 14:00

Бархатный маникюр — хит осени 2024 года

Бархат на ногтях: как сделать хитовый маникюр из соцсетей дома

19 сентября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Бархатный маникюр — хит осени 2024 года
Бархатный маникюр — стопроцентный хит сезона. Сделать его можно не только в салоне, но и дома своими силами — рассказываем об этом.

Что потребуется

Текстурный бархатный маникюр делается несколькими способами. Для них потребуется матовый финиш — верхнее покрытие, которое наносится на лак с оттенком металлик, либо специальная пудра. И это еще не все способы.

Магнитный лак

Для бархатного маникюра можно использовать магнитную пудру и магнитный лак — в такой комбинации покрытие будет смотреться очень реалистично. К примеру, пудра будет иметь не только фактуру бархата, но и его текстуру.

Для начала ногтевую пластину нужно обезжирить, используя жидкость для снятия лака, затем ногти нужно будет аккуратно подпилить. Далее уже можно будет наносить покрытие и не переживать, что оно не прослужит долго, — на подготовленной пластине лак отлично фиксируется.

Магнитный лакМагнитный лак
Магнитный лак. Фото: Изображение Midjourney

Пудра

Поверх базового покрытия можно нанести специальную пудру на основе акрила — она продается во многих магазинах. Важно, чтобы ногтевая пластина на этапе нанесения была влажной. Излишки, которые образовались в процессе нанесения, можно стряхнуть. Бархатный маникюр готов!

Поверх базового покрытия можно нанести специальную пудруПоверх базового покрытия можно нанести специальную пудру
Поверх базового покрытия можно нанести специальную пудру. Фото: Изображение Midjourney

Каким может быть бархатный маникюр

Отличный вариант бархатного маникюра — золотистая гамма. Для осенних дней такое решение особенно актуально, так что его стоит протестировать.

Другой вариант — бархатный маникюр в серой гамме. Такой цвет тоже будет резонировать с осенним настроением и с погодой. Еще одно удачное решение для осени — бархатный маникюр с медным оттенком. Его преимущество в том, что он одинаково эффектно смотрится в глянцевом и в матовом исполнении.

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#Мария Казак#Общество#Красота#Мода#2024 год#Все материалы авторов#Стиль#Маникюр
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