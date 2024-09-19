Бархат на ногтях: как сделать хитовый маникюр из соцсетей дома

Posted 19 сентября, 14:00
Published 19 сентября, 14:00
Modified 19 сентября, 14:00
Updated 19 сентября, 14:00
Текстурный бархатный маникюр делается несколькими способами. Для них потребуется матовый финиш — верхнее покрытие, которое наносится на лак с оттенком металлик, либо специальная пудра. И это еще не все способы.
Для бархатного маникюра можно использовать магнитную пудру и магнитный лак — в такой комбинации покрытие будет смотреться очень реалистично. К примеру, пудра будет иметь не только фактуру бархата, но и его текстуру.
Для начала ногтевую пластину нужно обезжирить, используя жидкость для снятия лака, затем ногти нужно будет аккуратно подпилить. Далее уже можно будет наносить покрытие и не переживать, что оно не прослужит долго, — на подготовленной пластине лак отлично фиксируется.
Поверх базового покрытия можно нанести специальную пудру на основе акрила — она продается во многих магазинах. Важно, чтобы ногтевая пластина на этапе нанесения была влажной. Излишки, которые образовались в процессе нанесения, можно стряхнуть. Бархатный маникюр готов!
Отличный вариант бархатного маникюра — золотистая гамма. Для осенних дней такое решение особенно актуально, так что его стоит протестировать.
Другой вариант — бархатный маникюр в серой гамме. Такой цвет тоже будет резонировать с осенним настроением и с погодой. Еще одно удачное решение для осени — бархатный маникюр с медным оттенком. Его преимущество в том, что он одинаково эффектно смотрится в глянцевом и в матовом исполнении.
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