Бархат на ногтях: как сделать хитовый маникюр из соцсетей дома

Другой вариант — бархатный маникюр в серой гамме. Такой цвет тоже будет резонировать с осенним настроением и с погодой. Еще одно удачное решение для осени — бархатный маникюр с медным оттенком. Его преимущество в том, что он одинаково эффектно смотрится в глянцевом и в матовом исполнении.