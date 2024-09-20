Двойной, цветочный, лунный: лучшие идеи для маникюра на короткие ногти — хиты осени-2024

Такой вариант понравится тем, кто хочет привнести в осень максимум ярких красок и поднять настроение. Маникюр считается однотонным, однако количество оттенков не ограничивается ничем — разве что количеством пальцев на руках. Нейл-мастера советуют этой осенью комбинировать спокойные и броские оттенки. Удачные примеры — коричневый, оранжевый и красный цвета, горчичные, оранжевые и кремовые гаммы.