Двойной, цветочный, лунный: лучшие идеи для маникюра на короткие ногти — хиты осени-2024

Posted 20 сентября, 04:00
Published 20 сентября, 04:00
Modified 20 сентября, 04:00
Updated 20 сентября, 04:00
Двойной маникюр — настоящая находка для обладательниц коротких ногтей, которые предпочитают однотонные покрытия. Все, что нужно, — для каждого ногтя выбрать конкретный цвет. Допускаются комбинации нейтральных и броских гамм, а также сочетания нескольких эффектных оттенков.
Такой вариант понравится тем, кто хочет привнести в осень максимум ярких красок и поднять настроение. Маникюр считается однотонным, однако количество оттенков не ограничивается ничем — разве что количеством пальцев на руках. Нейл-мастера советуют этой осенью комбинировать спокойные и броские оттенки. Удачные примеры — коричневый, оранжевый и красный цвета, горчичные, оранжевые и кремовые гаммы.
Цветочный маникюр был хитом лета 2024 года, и осенью тенденция продолжается. Лепестки, узоры на флористическую тематику очень удачно будут смотреться на коротких ногтях и при этом не нарушат их пропорции.
Можно попробовать так называемую влажную технику маникюра, за счет которой цветочные узоры смотрятся ассиметричными и крупными. Смысл заключается в том, что база перед нанесением рисунка не сушится под лампой и узор слегка расплывается.
Вариант для тех, кто хочет попробовать все. В рамках этого маникюра сочетаются самые разные техники и стили — анималистические принты, абстракция, цветочные узоры.
Совет от нейл-мастеров: леопардовые и тигровые узоры гораздо более выигрышно смотрятся именно на коротких ногтях. Так что при такой длине попробовать подобные приемы просто необходимо.
Очень простой маникюр, который получается по-настоящему роскошным. Осенью 2024 года фольга комбинируется с покрытиями разных оттенков, она используется для декора как отдельных участков ногтей, так и всей пластины. Наиболее удачные для осени оттенки фольги — медные, золотые.
Это один из вариантов французского маникюра, который предполагает акцент на лунках. Они могут быть яркими, цветными, либо прозрачными, равно как и базовое покрытие.
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