Миллион за квадратный метр: топ-5 самых дорогих новостроек Санкт-Петербурга и цены в них

Posted 27 сентября, 16:16
Published 27 сентября, 16:16
Modified 27 сентября, 16:18
Updated 27 сентября, 16:18
Клубный дом Art View House находится в пешей доступности от Мариинского театра, на пересечении реки Мойки и Крюкова канала. В нем всего 24 квартиры, их площадь составляет от 50 до 220 квадратных метров.
Квартиры в этом комплексе примечательны видовыми характеристиками — окна выходят на остров Новая Голландия, Исаакиевский собор, на историческую застройку центра Петербурга. Фасады дома выполнены из мрамора, а проект интерьера общественных пространств разработали специалисты из Великобритании.
Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 500 тысяч рублей за один квадратный метр.
Дом находится на набережной Кутузова, проектом предусмотрено 29 квартир. В пешей доступности от него находится Летний сад, набережная Большой Невы. В городе это к настоящему моменту единственный жилой дом класса делюкс, которому присвоен статус памятника культуры.
В клубном доме есть вся необходимая для отдыха инфраструктура, пользоваться которой могут только его жильцы. В числе объектов — тренажерный зал, современный велнес-центр, автомобильная парковка.
Цены в этом комплексе — от 300 до 700 тысяч рублей за один квадратный метр.
В основе концепции Del`Arte — атмосфера престижного английского клуба, особая респектабельность, доступная только избранным. Сам дом в полной мере соответствует характеристикам парадного Санкт-Петербурга.
В клубном доме на Каменном острове десять резиденций, их площадь составляет от 60 до 250 квадратных метров. Цены начинаются от 700 тысяч рублей за квадратный метр.
Комплекс элитных резиденций «Императорский яхтъ-клуб» находится на Безымянном острове, в окружении воды. Береговая линия по протяженности превышает несколько сотен метров и обустроена как настоящая набережная.
Проектом комплекса предусмотрены более 60 резиденций, свой велнес-центр, зона СПА, бассейн и даже вертолетная площадка. Цены в комплексе — от 600 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
Комплекс особняков класса делюкс находится в одном из самых престижных районов Северной столицы, в уникальном месте — прямо на территории парка «Тихий отдых». В структуру комплекса входит 19 резиденций, их площадь — от 120 до 520 квадратных метров.
Цены в этом комплексе начинаются от 1,4 млн рублей за один квадратный метр.
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