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Posted 27 сентября, 16:16

Published 27 сентября, 16:16

Modified 27 сентября, 16:18

Updated 27 сентября, 16:18

Миллион за квадратный метр: топ-5 самых дорогих новостроек Санкт-Петербурга и цены в них

Миллион за квадратный метр: топ-5 самых дорогих новостроек Санкт-Петербурга и цены в них

27 сентября 2024, 16:16
Фото: 1MI
Миллион за квадратный метр: топ-5 самых дорогих новостроек Санкт-Петербурга и цены в них
Престижные районы Санкт-Петербурга активно застраиваются элитными жилыми комплексами. Рассказываем о самых дорогих и интересных проектах Северной столицы.

Art View House на Мойке

Клубный дом Art View House находится в пешей доступности от Мариинского театра, на пересечении реки Мойки и Крюкова канала. В нем всего 24 квартиры, их площадь составляет от 50 до 220 квадратных метров.

Квартиры в этом комплексе примечательны видовыми характеристиками — окна выходят на остров Новая Голландия, Исаакиевский собор, на историческую застройку центра Петербурга. Фасады дома выполнены из мрамора, а проект интерьера общественных пространств разработали специалисты из Великобритании.

Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 500 тысяч рублей за один квадратный метр.

Клубный дом Art View House находится в пешей доступности от Мариинского театраКлубный дом Art View House находится в пешей доступности от Мариинского театра
Клубный дом Art View House находится в пешей доступности от Мариинского театра. Фото: Archi.ru

«Особняк Кушелева-Безбородко»

Дом находится на набережной Кутузова, проектом предусмотрено 29 квартир. В пешей доступности от него находится Летний сад, набережная Большой Невы. В городе это к настоящему моменту единственный жилой дом класса делюкс, которому присвоен статус памятника культуры.

В клубном доме есть вся необходимая для отдыха инфраструктура, пользоваться которой могут только его жильцы. В числе объектов — тренажерный зал, современный велнес-центр, автомобильная парковка.

Цены в этом комплексе — от 300 до 700 тысяч рублей за один квадратный метр.

Дом находится на набережной Кутузова, проектом предусмотрено 29 квартирДом находится на набережной Кутузова, проектом предусмотрено 29 квартир
Дом находится на набережной Кутузова, проектом предусмотрено 29 квартир. Фото: kvadrat.ru

Del`Arte на Каменном острове

В основе концепции Del`Arte — атмосфера престижного английского клуба, особая респектабельность, доступная только избранным. Сам дом в полной мере соответствует характеристикам парадного Санкт-Петербурга.

В клубном доме на Каменном острове десять резиденций, их площадь составляет от 60 до 250 квадратных метров. Цены начинаются от 700 тысяч рублей за квадратный метр.

В основе концепции Del`Arte — атмосфера престижного английского клубаВ основе концепции Del`Arte — атмосфера престижного английского клуба
В основе концепции Del`Arte — атмосфера престижного английского клуба. Фото: Яндекс. Карты

«Императорский яхтъ-клуб»

Комплекс элитных резиденций «Императорский яхтъ-клуб» находится на Безымянном острове, в окружении воды. Береговая линия по протяженности превышает несколько сотен метров и обустроена как настоящая набережная.

Проектом комплекса предусмотрены более 60 резиденций, свой велнес-центр, зона СПА, бассейн и даже вертолетная площадка. Цены в комплексе — от 600 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Комплекс элитных резиденций «Императорский яхтъ-клуб» находится на Безымянном острове, в окружении водыКомплекс элитных резиденций «Императорский яхтъ-клуб» находится на Безымянном острове, в окружении воды
Комплекс элитных резиденций «Императорский яхтъ-клуб» находится на Безымянном острове, в окружении воды. Фото: Яндекс. Недвижимость

«Резиденция на Каменном»

Комплекс особняков класса делюкс находится в одном из самых престижных районов Северной столицы, в уникальном месте — прямо на территории парка «Тихий отдых». В структуру комплекса входит 19 резиденций, их площадь — от 120 до 520 квадратных метров.

Цены в этом комплексе начинаются от 1,4 млн рублей за один квадратный метр.

Комплекс особняков класса делюкс находится в одном из самых престижных районов Северной столицыКомплекс особняков класса делюкс находится в одном из самых престижных районов Северной столицы
Комплекс особняков класса делюкс находится в одном из самых престижных районов Северной столицы. Фото: Яндекс.Карты
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#Общество#Недвижимость#Санкт-Петербург#Квартира#Стиль
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