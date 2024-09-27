newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 15:01

Published 27 сентября, 15:01

Modified 27 сентября, 15:24

Updated 27 сентября, 15:24

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» покажут оперу по рассказам А. Чехова

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» покажут оперу по рассказам А. Чехова

27 сентября 2024, 15:01
Фото: 1MI
27 и 28 сентября в театре «Зазеркалье» запланирована премьера оперы Игоря Рогалева «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь». Речь идет о постановке-оммаже известному спектаклю театра «Детский альбом».

Как сообщает www.fontanka.ru, постановка, над созданием которой работали также Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, с большой заботой демонстрирует процесс развития и осмысления жизни взглядом ребенка. Либретто оперы авторства Рогалева сформировано из произведений Антона Чехова — «Ванька» и «Мальчики». Сюжеты произведений, ставших классикой, описывают предрождественское время, когда дети надеются на чудо вопреки всему. Главные герои повествования только после произошедших с ними событий начинают ценить свой дом.

В первом акте мальчик, потерявший дом, пишет письмо, полное ностальгии и отчаяния, живущему в деревне дедушке. Во втором акте домашний очаг и привычная рутина фактически помогают спасти детей, не сумевших устоять от побега из дома за мечтой. При этом незнакомый для них мир раскрылся с неожиданно сложной и опасной стороны, отличаясь от представления о приключениях индейцев из наивных книжек.

Создатели постановки и ее основные актеры обучались на курсе профессора А. В. Петрова, традиционно получившего статус худрука спектакля. Кроме оперы по произведениям Чехова, в «Зазеркалье» транслируют еще два спектакля, в работе над которыми участвует талантливая молодежь, — «Что случилось в пятом „Б“ и „Ку-ка-ре-ку!“.

Читайте также:
Китайские акробаты выступят в Мариинском театре с драмой «Лебедь»В петербургском соборе Петра и Павла состоится концерт «Орган при свечах»Борис Эйфман представит в Питере балет о духовном пути Родиона Раскольникова
#Марина Никишина#Культура#Общество#Театр#Санкт-Петербург#Петербург#Питер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика