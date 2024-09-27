В детском музыкальном театре «Зазеркалье» покажут оперу по рассказам А. Чехова

В первом акте мальчик, потерявший дом, пишет письмо, полное ностальгии и отчаяния, живущему в деревне дедушке. Во втором акте домашний очаг и привычная рутина фактически помогают спасти детей, не сумевших устоять от побега из дома за мечтой. При этом незнакомый для них мир раскрылся с неожиданно сложной и опасной стороны, отличаясь от представления о приключениях индейцев из наивных книжек.