В детском музыкальном театре «Зазеркалье» покажут оперу по рассказам А. Чехова

Posted 27 сентября, 15:01
Published 27 сентября, 15:01
Modified 27 сентября, 15:24
Updated 27 сентября, 15:24
Как сообщает www.fontanka.ru, постановка, над созданием которой работали также Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая, с большой заботой демонстрирует процесс развития и осмысления жизни взглядом ребенка. Либретто оперы авторства Рогалева сформировано из произведений Антона Чехова — «Ванька» и «Мальчики». Сюжеты произведений, ставших классикой, описывают предрождественское время, когда дети надеются на чудо вопреки всему. Главные герои повествования только после произошедших с ними событий начинают ценить свой дом.
В первом акте мальчик, потерявший дом, пишет письмо, полное ностальгии и отчаяния, живущему в деревне дедушке. Во втором акте домашний очаг и привычная рутина фактически помогают спасти детей, не сумевших устоять от побега из дома за мечтой. При этом незнакомый для них мир раскрылся с неожиданно сложной и опасной стороны, отличаясь от представления о приключениях индейцев из наивных книжек.
Создатели постановки и ее основные актеры обучались на курсе профессора А. В. Петрова, традиционно получившего статус худрука спектакля. Кроме оперы по произведениям Чехова, в «Зазеркалье» транслируют еще два спектакля, в работе над которыми участвует талантливая молодежь, — «Что случилось в пятом „Б“ и „Ку-ка-ре-ку!“.
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