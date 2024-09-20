В петербургском соборе Петра и Павла состоится концерт «Орган при свечах»

Posted 20 сентября, 18:32
Published 20 сентября, 18:32
Modified 20 сентября, 18:36
Updated 20 сентября, 18:36
Атмосфера собора Петра и Павла поможет любителям музыки погрузиться в мир совершенных, с душой исполненных классических произведений.
Как пишет spb.kassir.ru, талантливый органист отыграет программу, составленную из знаменитых органных партий композиторов разных столетий.
Исполнение чарующих мелодий при свечах создаст волшебную атмосферу, которая поможет на время забыть о повседневных заботах, погрузиться во вселенную любви и умиротворения. Уютное мерцание свечей позволит настроиться на романтический лад.
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