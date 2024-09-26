Китайские акробаты выступят в Мариинском театре с драмой «Лебедь»

Posted 26 сентября, 13:39
Published 26 сентября, 13:39
Modified 26 сентября, 13:41
Updated 26 сентября, 13:41
Как сообщает www.fontanka.ru, зрителям покажут путь становления молодого акробата Юй Мена. Он стал первым, кто смог органично совместить классическое искусство с оригинальным исполнением балета на плечах. Аудитория сможет окунуться в историю эволюции искусства, которое черпает вдохновение из актуальных трендов и инновационных замыслов, в соответствии с потребностями нового времени. Ранее китайские акробаты уже шокировали заядлых театралов, выступив в 2004 году с революционным балетом «Лебединое озеро», где привычная хореография дополнялась китайским жанром балета на плечах.
Впервые коллектив акробатов был собран в Гуанчжоу в 1959 году и успешно дожил до наших дней, постоянно совершенствуя традиционную китайскую акробатику с помощью современных танцевальных движений, элементов художественной гимнастики и цирковых трюков, интегрируя более молодое направление искусства в классический театр. Такие смелые эксперименты не остались незамеченными для международного сообщества: за всю историю деятельности труппе более сотни раз вручали награды на акробатических конкурсах как у себя на родине, так и за рубежом. Сейчас коллектив активно гастролирует практически по всем континентам.
Выступления китайской труппы перед россиянами приурочены к 75-летнему юбилею дипломатического сотрудничества Москвы и Пекина.
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