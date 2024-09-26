Китайские акробаты выступят в Мариинском театре с драмой «Лебедь»

Впервые коллектив акробатов был собран в Гуанчжоу в 1959 году и успешно дожил до наших дней, постоянно совершенствуя традиционную китайскую акробатику с помощью современных танцевальных движений, элементов художественной гимнастики и цирковых трюков, интегрируя более молодое направление искусства в классический театр. Такие смелые эксперименты не остались незамеченными для международного сообщества: за всю историю деятельности труппе более сотни раз вручали награды на акробатических конкурсах как у себя на родине, так и за рубежом. Сейчас коллектив активно гастролирует практически по всем континентам.