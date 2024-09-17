Борис Эйфман представит в Питере балет о духовном пути Родиона Раскольникова

Как сообщает www.fontanka.ru, Борис Эйфман не впервые использует классическое произведение литературы в качестве первоисточника. Проза, которую последние десятилетия активно изучают по всему миру, привлекательна для Эйфмана не своей фабулой, а возможностями для дальнейшего переосмысления. Таким образом, новые постановки Академического театра балета Бориса Эйфмана представляют зрителям свежий взгляд на те экзистенциальные идеи, которые вначале неочевидны, но ощущаются подспудно.