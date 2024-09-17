Борис Эйфман представит в Питере балет о духовном пути Родиона Раскольникова

Posted 17 сентября, 16:01
Published 17 сентября, 16:01
Modified 17 сентября, 16:02
Updated 17 сентября, 16:02
Как сообщает www.fontanka.ru, Борис Эйфман не впервые использует классическое произведение литературы в качестве первоисточника. Проза, которую последние десятилетия активно изучают по всему миру, привлекательна для Эйфмана не своей фабулой, а возможностями для дальнейшего переосмысления. Таким образом, новые постановки Академического театра балета Бориса Эйфмана представляют зрителям свежий взгляд на те экзистенциальные идеи, которые вначале неочевидны, но ощущаются подспудно.
Вниманию аудитории представлен балет — размышление о людской добродетели. Каждый герой постановки имеет свой особый характер, который преображается на фоне жизненных испытаний.
Сам Борис Эйфман делает особый акцент на драме Родиона Раскольникова, который преступил заповедь «Не убий» и постепенно пришел к переосмыслению важности человеческой жизни.
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