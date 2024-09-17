newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 16:01

Published 17 сентября, 16:01

Modified 17 сентября, 16:02

Updated 17 сентября, 16:02

Борис Эйфман представит в Питере балет о духовном пути Родиона Раскольникова

Борис Эйфман представит в Питере балет о духовном пути Родиона Раскольникова

17 сентября 2024, 16:01
Фото: 1MI
В среду, 18 сентября, состоится показ балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание». Данный роман — третий по счету из «великого пятикнижия» Достоевского, которым на этот раз решил вдохновиться хореограф.

Как сообщает www.fontanka.ru, Борис Эйфман не впервые использует классическое произведение литературы в качестве первоисточника. Проза, которую последние десятилетия активно изучают по всему миру, привлекательна для Эйфмана не своей фабулой, а возможностями для дальнейшего переосмысления. Таким образом, новые постановки Академического театра балета Бориса Эйфмана представляют зрителям свежий взгляд на те экзистенциальные идеи, которые вначале неочевидны, но ощущаются подспудно.

Вниманию аудитории представлен балет — размышление о людской добродетели. Каждый герой постановки имеет свой особый характер, который преображается на фоне жизненных испытаний.

Сам Борис Эйфман делает особый акцент на драме Родиона Раскольникова, который преступил заповедь «Не убий» и постепенно пришел к переосмыслению важности человеческой жизни.

Читайте также:
МТЮЗ прибыл в Северную столицу с постановками Гинкаса и Шерешевского8 площадок Петербурга для любителей заниматься спортом на свежем воздухеБольшой театр пригласили на гастроли в Тайланд
#Марина Никишина#Культура#Общество#Театр#Санкт-Петербург#Петербург#Питер#Досуг
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика