Как в страшном сне: из-за чего могут выселить из квартиры в 2024 году

Posted 26 сентября, 12:58
Published 26 сентября, 12:58
Modified 26 сентября, 12:58
Updated 26 сентября, 12:58
В числе наиболее распространенных причин утраты жилья — это неуплата ипотеки. В этом случае банк может взыскать долг в судебном порядке, а затем квартиру должника выставят на аукцион и продадут. В результате жилья он лишится, поскольку оно находится в залоге у банка. В остальных случаях единственное жилье не изымают, даже если у собственника накопились огромные долги, и он проходит процедуру банкротства.
Можно ли избежать такой неприятности? Да, если регулярно вносить платежи по ипотеке и не допускать просрочек. Если появились финансовые сложности, необходимо сообщить об этом в банк — с высокой долей вероятности кредитор поможет найти выход, например предоставит отсрочку или позволить реструктурировать задолженность. А еще кредит можно застраховать.
Большие долги по оплате ЖКУ тоже могут стать причиной серьезных проблем. В этом случае часто прибегают к принудительному выселению, однако сначала управляющая компания обращается в суд с требованием взыскать долг. После этого приставы могут выселить должника по исполнительному листу.
Чтобы избежать такого риска, нужно вовремя платить за коммунальные услуги, проверять счета. Если возникли сложные обстоятельства, не нужно их замалчивать — важно своевременно обратиться в управляющую компанию и попросить определить новый график погашения задолженности.
Перепланировка в квартире, если она не была должным образом утверждена, тоже может стать причиной расставания с жильем. Однако сначала собственнику предложат вернуть все в исходное положение, и, если он этого не сделает, квартиру по судебному иску продадут с торгов. Собственник получит деньги, однако в гораздо меньшем размере, чем стоила вся квартира.
Также квартиру могут отобрать, если ее собственник использует жилье не по назначению, регулярно нарушает интересы своих соседей, не следит за состоянием помещения.
Лишиться квартиры можно из-за споров по наследству, а также из-за проблем, связанных с поручительством, займами. Пример — квартира, на которую претендуют несколько наследников. Суд может постановить лишить кого-то из них прав на наследство. В случае с банкротством, как уже отмечалось, жилье не отнимут, если оно единственное.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14