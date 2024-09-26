Как в страшном сне: из-за чего могут выселить из квартиры в 2024 году

В числе наиболее распространенных причин утраты жилья — это неуплата ипотеки. В этом случае банк может взыскать долг в судебном порядке, а затем квартиру должника выставят на аукцион и продадут. В результате жилья он лишится, поскольку оно находится в залоге у банка. В остальных случаях единственное жилье не изымают, даже если у собственника накопились огромные долги, и он проходит процедуру банкротства.