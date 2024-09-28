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Posted 28 сентября, 07:40

Published 28 сентября, 07:40

Modified 28 сентября, 07:43

Updated 28 сентября, 07:43

Как выбрать идеальный бальзам для губ: практическое руководство

Как выбрать идеальный бальзам для губ: практическое руководство

28 сентября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать идеальный бальзам для губ: практическое руководство
Осень уже здесь, и наши губы нуждаются в защите от ветров и холодов. Как выбрать идеальный бальзам, чтобы не страдать от сухости и трещин?

Кожа губ существенно отличается от кожи на других участках тела, например, лица. Она лишена сальных желез, что означает у нее нет подпитки в виде естественного увлажнения. Попытки увлажнить губы языком также неэффективны, поскольку при контакте с воздухом они становятся еще более сухими и трескаются. По этой причине использование увлажняющих средств является не просто желательным, а крайне необходимым, особенно в холодный период года.

Гигиеническая помада и бальзам для губ: в чём разница?

Гигиеническая помада, предшественница современных бальзамов, была разработана доктором Чарльзом Брауном Флитом в конце XIX века.

Изначально она содержала 45% белого вазелина. Сегодня такая помада рассматривается как один из видов бальзамов, отличающийся отсутствием аромата и красящих пигментов. В отличие от нее, бальзамы способны не только увлажнять, но и добавлять губам оттенок и аромат.

Гигиеническая помада и бальзам для губ: в чём разница?Гигиеническая помада и бальзам для губ: в чём разница?
Гигиеническая помада и бальзам для губ: в чём разница?. Фото: Изображение Midjourney

На что обратить внимание при выборе бальзама для губ?

Рекомендации основаны на рекомендациях Американской академии дерматологии.

Состав:

  • Увлажняющие компоненты: ищите продукты с маслом касторового семени, церамидами, диметиконом, маслом конопли, минеральным маслом, вазелином, маслом ши и белым вазелином. Эти ингредиенты не только увлажняют, но и помогают сохранить влагу в губах.
  • Защита от солнца: предпочтение отдавайте бальзамам с SPF, содержащим оксид титана и оксид цинка для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Избегайте раздражающих ингредиентов:

  • Камфора, эвкалипт: могут вызвать раздражение и сухость.
  • Ароматизаторы (особенно корица, цитрусовые, мята): могут быть аллергенными.
  • Ланолин, ментол, октиноксаты или оксибензоны, фенол, пропилгаллат, салициловая кислота: также могут вызвать раздражение.

Предпочтение гипоаллергенным продуктам:

  • Выбирайте бальзамы с пометкой «без отдушек» или «гипоаллергенное», особенно если у вас чувствительная кожа.
На что обратить внимание при выборе бальзама для губ?На что обратить внимание при выборе бальзама для губ?
На что обратить внимание при выборе бальзама для губ?. Фото: Изображение Midjourney

Какой формат упаковки выбрать?

Формат тоже имеет значение.

Бальзам в стике — традиционный и удобный вариант для нанесения без использования пальцев или специальных аппликаторов, что делает его идеальным выбором для использования в пути.

Однако стоит учитывать, что стик непосредственно контактирует с кожей, что может быть проблематично для людей, склонных к раздражениям или страдающих герпесом. А еще, такие бальзамы могут ломаться, особенно если их текстура слишком мягкая.

Шайба — в жестяной или пластиковой упаковке. Это самый негигиеничный вариант, так как для нанесения требуется использовать пальцы или специальную лопатку, что может быть неудобно во время путешествий. Из-за этого существует риск попадания грязи и бактерий в упаковку.

Но при этом наиболее функциональным вариантом. Он позволяет точно контролировать количество наносимого средства и использовать его не только для губ, но и для других частей тела, таких как кутикула или локти. Рекомендуется использовать такой бальзам преимущественно дома.

Тюбик — идеальным выбором для людей, которые часто сталкиваются с проблемой герпеса. Благодаря конструкции, грязи и пыли сложнее попасть внутрь, так как вы просто выдавливаете необходимое количество средства на ватную палочку или лопатку.

И, конечно, вы можете намазать бальзам непосредственно сразу на губы, а после использования кончик тюбика можно обработать антисептиком для дополнительной гигиены. Такой формат удобен в использовании и может быть поделен с другими, если они забыли свой собственный.

Флакон с аппликатором — кисточка обеспечивает удобство нанесения продукта, хотя и может быть менее гигиеничным из-за того, что соприкасается с губами и затем снова погружается в бальзам. Тем не менее, благодаря аппликатору, его можно легко и аккуратно нанести в любых условиях.

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#Ольга Харина#Красота#Косметика#Лицо#Губы
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