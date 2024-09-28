Как выбрать идеальный бальзам для губ: практическое руководство

Кожа губ существенно отличается от кожи на других участках тела, например, лица. Она лишена сальных желез, что означает у нее нет подпитки в виде естественного увлажнения. Попытки увлажнить губы языком также неэффективны, поскольку при контакте с воздухом они становятся еще более сухими и трескаются. По этой причине использование увлажняющих средств является не просто желательным, а крайне необходимым, особенно в холодный период года.