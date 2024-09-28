Как выбрать идеальный бальзам для губ: практическое руководство

Posted 28 сентября, 07:40
Published 28 сентября, 07:40
Modified 28 сентября, 07:43
Updated 28 сентября, 07:43
Кожа губ существенно отличается от кожи на других участках тела, например, лица. Она лишена сальных желез, что означает у нее нет подпитки в виде естественного увлажнения. Попытки увлажнить губы языком также неэффективны, поскольку при контакте с воздухом они становятся еще более сухими и трескаются. По этой причине использование увлажняющих средств является не просто желательным, а крайне необходимым, особенно в холодный период года.
Гигиеническая помада, предшественница современных бальзамов, была разработана доктором Чарльзом Брауном Флитом в конце XIX века.
Изначально она содержала 45% белого вазелина. Сегодня такая помада рассматривается как один из видов бальзамов, отличающийся отсутствием аромата и красящих пигментов. В отличие от нее, бальзамы способны не только увлажнять, но и добавлять губам оттенок и аромат.
Рекомендации основаны на рекомендациях Американской академии дерматологии.
Состав:
Избегайте раздражающих ингредиентов:
Предпочтение гипоаллергенным продуктам:
Формат тоже имеет значение.
Бальзам в стике — традиционный и удобный вариант для нанесения без использования пальцев или специальных аппликаторов, что делает его идеальным выбором для использования в пути.
Однако стоит учитывать, что стик непосредственно контактирует с кожей, что может быть проблематично для людей, склонных к раздражениям или страдающих герпесом. А еще, такие бальзамы могут ломаться, особенно если их текстура слишком мягкая.
Шайба — в жестяной или пластиковой упаковке. Это самый негигиеничный вариант, так как для нанесения требуется использовать пальцы или специальную лопатку, что может быть неудобно во время путешествий. Из-за этого существует риск попадания грязи и бактерий в упаковку.
Но при этом наиболее функциональным вариантом. Он позволяет точно контролировать количество наносимого средства и использовать его не только для губ, но и для других частей тела, таких как кутикула или локти. Рекомендуется использовать такой бальзам преимущественно дома.
Тюбик — идеальным выбором для людей, которые часто сталкиваются с проблемой герпеса. Благодаря конструкции, грязи и пыли сложнее попасть внутрь, так как вы просто выдавливаете необходимое количество средства на ватную палочку или лопатку.
И, конечно, вы можете намазать бальзам непосредственно сразу на губы, а после использования кончик тюбика можно обработать антисептиком для дополнительной гигиены. Такой формат удобен в использовании и может быть поделен с другими, если они забыли свой собственный.
Флакон с аппликатором — кисточка обеспечивает удобство нанесения продукта, хотя и может быть менее гигиеничным из-за того, что соприкасается с губами и затем снова погружается в бальзам. Тем не менее, благодаря аппликатору, его можно легко и аккуратно нанести в любых условиях.
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