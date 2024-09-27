Учимся угадывать желания мужчин: чего разные знаки зодиака ждут от отношений

Posted 27 сентября, 16:12
Published 27 сентября, 16:12
Modified 27 сентября, 16:14
Updated 27 сентября, 16:14
Овен хорошо знает, чего он хочет, — у него есть вполне конкретные мечты и желания, которые он реализует. Если женщина не понимает его, то он быстро начинает скучать, однако в худшем случае может стать агрессивным или даже уйти.
От женщины мужчина-Овен ждет поддержки — он считает, что партнерша должна его вдохновлять. Смысл жизни такого мужчины — борьба, достижение поставленной цели, поэтому лучшим партнером для него станет женщина, умеющая мотивировать, действовать спонтанно.
Мужчина, родившийся под этим знаком зодиака, знает толк в удовольствиях, и в них должна разбираться также и его идеальная партнерша. Он мечтает о женщине, умеющей готовить вкусные блюда, любящей качественно отдыхать.
Чего нельзя делать по отношению к Тельцам, так это подгонять. Также мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, терпеть не могут, когда их пилят, — на них это не действует. А вот похвала и поощрение работают на все сто.
Мужчины-Близнецы любят постоянные изменения, метаморфозы, поэтому их идеальная партнерша должна любить путешествия, регулярно менять что-то в своей внешности, делать дома перестановку. Не стоит доверять мужчинам, родившимся под этим знаком зодиака, самое сокровенное — он обожает тайны и с увлечением разгадывает загадки. Женщина, которую он «разгадал», перестает быть интересной для него.
Рак — один из самых романтичных знаков зодиака. Поэтому для создания крепких отношений с ним без романтики не обойтись. Женщина, мечтающая связать свою судьбу с Раком, должна научиться фильтровать его слова и не принимать все, что с ним происходит, слишком близко к сердцу.
Львы любят все яркое, блестящее, красивое. Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, нуждаются в постоянном восхищении и обожании. Важно давать им понять, что они — самые лучшие.
Ни в коем случае нельзя даже пытаться ограничивать свободу Львов. Если «хищник» просится на свободу, его нужно отпустить — он обязательно вернется, более того, побег ему нужен совсем не для того, чтобы отправиться на романтические похождения: Льву нужно убедиться в своей неотразимости — и на этом все.
Для многих мужчин-Дев на первом месте стоит работа, и женщине, заинтересованной в таком партнере, с этим нужно научиться мириться. Лучшее, что можно сделать, — помочь мужчине переключиться с работы на домашний режим, обеспечить уют и тепло.
Девы предпочитают умных женщин — по крайней мере, настолько, чтобы с ними время от времени можно было поговорить о науке, искусстве и событиях в мире.
Мужчины-Весы по своей природе дипломаты, а это значит, что с ними можно договориться. А еще под этим знаком зодиака рождаются настоящие эстеты, которые окружают себя красивыми и изящными вещами, и эту страсть должны разделять их партнерши.
Весы терпеть не могут неопрятности, небрежности и неряшливости — это их отпугивает и заставляет разрывать отношения. А вот аккуратность, собранность и внимание к деталям, напротив, располагают их к себе.
Под этим знаком зодиака рождаются индивидуалисты, люди с очень сложным характером, с которыми бывает непросто строить отношения. Они очень щепетильно относятся к верности и при малейших намеках на ее отсутствие разрывают отношения безжалостно.
Женщина, заинтересованная в мужчине-Скорпионе, должна будет постоянно доказывать ему свою любовь — разными способами, действиями. Рано или поздно он в нее поверит, и это станет важным вкладом в гармоничные отношения.
Энергичные и темпераментные Стрельцы превращают любые отношения в настоящий драйв, по крайней мере, скучно с ними не бывает никогда. Они ценят новизну, поэтому партнерша Стрельца должна будет его периодически удивлять — разумеется, приятно.
Женщине, ориентированной на союз со Стрельцом, необходимо научиться держать себя в руках и не реагировать на подколки партнера, которые могут быть достаточно язвительными и даже жестокими.
Козероги очень честолюбивы, и от своих партнерш они ждут поддержки во всех начинаниях. Мужчине, рожденному под этим знаком зодиака, необходима единомышленница, разделяющая его интересы и стремления.
В женщинах Козероги ценят прямолинейность, способность прямо говорить о том, чего они хотят. А вот сюрпризы такие мужчины терпеть не могут, равно как и любую непредсказуемость.
Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ценит женственность, жизнерадостность и открытость. Они предпочитают связывать жизнь и судьбу с женщинами, легкими на подъем, готовыми к экспериментам.
Мужчина-Рыбы нуждается в женщине, которая сможет мягко и вовремя его остановить или направить энергию в нужное русло. Однако такие мужчины терпеть не могут, когда им приказывают, не выносят агрессии. Если у мужчины нет настроения, женщина должна уметь помолчать рядом с ним.
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