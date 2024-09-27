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Posted 27 сентября, 16:12

Published 27 сентября, 16:12

Modified 27 сентября, 16:14

Updated 27 сентября, 16:14

Учимся угадывать желания мужчин: чего разные знаки зодиака ждут от отношений

Учимся угадывать желания мужчин: чего разные знаки зодиака ждут от отношений

27 сентября 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney
Учимся угадывать желания мужчин: чего разные знаки зодиака ждут от отношений
Чтобы построить гармоничные отношения, необходимо понимать, чего от них ожидает партнер. Рассказываем, что нужно мужчинам, рожденным под разными знаками зодиака.

Овен

Овен хорошо знает, чего он хочет, — у него есть вполне конкретные мечты и желания, которые он реализует. Если женщина не понимает его, то он быстро начинает скучать, однако в худшем случае может стать агрессивным или даже уйти.

От женщины мужчина-Овен ждет поддержки — он считает, что партнерша должна его вдохновлять. Смысл жизни такого мужчины — борьба, достижение поставленной цели, поэтому лучшим партнером для него станет женщина, умеющая мотивировать, действовать спонтанно.

От женщины мужчина-Овен ждет поддержки — он считает, что партнерша должна его вдохновлять.От женщины мужчина-Овен ждет поддержки — он считает, что партнерша должна его вдохновлять.
От женщины мужчина-Овен ждет поддержки — он считает, что партнерша должна его вдохновлять.. Фото: Изображение Midjourney

Телец

Мужчина, родившийся под этим знаком зодиака, знает толк в удовольствиях, и в них должна разбираться также и его идеальная партнерша. Он мечтает о женщине, умеющей готовить вкусные блюда, любящей качественно отдыхать.

Чего нельзя делать по отношению к Тельцам, так это подгонять. Также мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, терпеть не могут, когда их пилят, — на них это не действует. А вот похвала и поощрение работают на все сто.

Мужчина, родившийся под этим знаком зодиака, знает толк в удовольствияхМужчина, родившийся под этим знаком зодиака, знает толк в удовольствиях
Мужчина, родившийся под этим знаком зодиака, знает толк в удовольствиях. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Мужчины-Близнецы любят постоянные изменения, метаморфозы, поэтому их идеальная партнерша должна любить путешествия, регулярно менять что-то в своей внешности, делать дома перестановку. Не стоит доверять мужчинам, родившимся под этим знаком зодиака, самое сокровенное — он обожает тайны и с увлечением разгадывает загадки. Женщина, которую он «разгадал», перестает быть интересной для него.

Мужчины-Близнецы любят постоянные изменения, метаморфозыМужчины-Близнецы любят постоянные изменения, метаморфозы
Мужчины-Близнецы любят постоянные изменения, метаморфозы. Фото: Изображение Midjourney

Рак

Рак — один из самых романтичных знаков зодиака. Поэтому для создания крепких отношений с ним без романтики не обойтись. Женщина, мечтающая связать свою судьбу с Раком, должна научиться фильтровать его слова и не принимать все, что с ним происходит, слишком близко к сердцу.

Рак — один из самых романтичных знаков зодиака, поэтому для создания крепких отношений с ним без романтики не обойтись.Рак — один из самых романтичных знаков зодиака, поэтому для создания крепких отношений с ним без романтики не обойтись.
Рак — один из самых романтичных знаков зодиака, поэтому для создания крепких отношений с ним без романтики не обойтись.. Фото: Изображение Midjourney

Лев

Львы любят все яркое, блестящее, красивое. Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, нуждаются в постоянном восхищении и обожании. Важно давать им понять, что они — самые лучшие.

Ни в коем случае нельзя даже пытаться ограничивать свободу Львов. Если «хищник» просится на свободу, его нужно отпустить — он обязательно вернется, более того, побег ему нужен совсем не для того, чтобы отправиться на романтические похождения: Льву нужно убедиться в своей неотразимости — и на этом все.

Ни в коем случае нельзя даже пытаться ограничивать свободу ЛьвовНи в коем случае нельзя даже пытаться ограничивать свободу Львов
Ни в коем случае нельзя даже пытаться ограничивать свободу Львов. Фото: Изображение Midjourney

Дева

Для многих мужчин-Дев на первом месте стоит работа, и женщине, заинтересованной в таком партнере, с этим нужно научиться мириться. Лучшее, что можно сделать, — помочь мужчине переключиться с работы на домашний режим, обеспечить уют и тепло.

Девы предпочитают умных женщин — по крайней мере, настолько, чтобы с ними время от времени можно было поговорить о науке, искусстве и событиях в мире.

Лучшее, что можно сделать, — помочь мужчине-Деве переключиться с работы на домашний режим, обеспечить уют и теплоЛучшее, что можно сделать, — помочь мужчине-Деве переключиться с работы на домашний режим, обеспечить уют и тепло
Лучшее, что можно сделать, — помочь мужчине-Деве переключиться с работы на домашний режим, обеспечить уют и тепло. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Мужчины-Весы по своей природе дипломаты, а это значит, что с ними можно договориться. А еще под этим знаком зодиака рождаются настоящие эстеты, которые окружают себя красивыми и изящными вещами, и эту страсть должны разделять их партнерши.

Весы терпеть не могут неопрятности, небрежности и неряшливости — это их отпугивает и заставляет разрывать отношения. А вот аккуратность, собранность и внимание к деталям, напротив, располагают их к себе.

Весы терпеть не могут неопрятности, небрежности и неряшливостиВесы терпеть не могут неопрятности, небрежности и неряшливости
Весы терпеть не могут неопрятности, небрежности и неряшливости. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Под этим знаком зодиака рождаются индивидуалисты, люди с очень сложным характером, с которыми бывает непросто строить отношения. Они очень щепетильно относятся к верности и при малейших намеках на ее отсутствие разрывают отношения безжалостно.

Женщина, заинтересованная в мужчине-Скорпионе, должна будет постоянно доказывать ему свою любовь — разными способами, действиями. Рано или поздно он в нее поверит, и это станет важным вкладом в гармоничные отношения.

Под этим знаком зодиака рождаются индивидуалисты, люди с очень сложным характером, с которыми бывает непросто строить отношенияПод этим знаком зодиака рождаются индивидуалисты, люди с очень сложным характером, с которыми бывает непросто строить отношения
Под этим знаком зодиака рождаются индивидуалисты, люди с очень сложным характером, с которыми бывает непросто строить отношения. Фото: Изображение Midjourney

Стрелец

Энергичные и темпераментные Стрельцы превращают любые отношения в настоящий драйв, по крайней мере, скучно с ними не бывает никогда. Они ценят новизну, поэтому партнерша Стрельца должна будет его периодически удивлять — разумеется, приятно.

Женщине, ориентированной на союз со Стрельцом, необходимо научиться держать себя в руках и не реагировать на подколки партнера, которые могут быть достаточно язвительными и даже жестокими.

Энергичные и темпераментные Стрельцы превращают любые отношения в настоящий драйвЭнергичные и темпераментные Стрельцы превращают любые отношения в настоящий драйв
Энергичные и темпераментные Стрельцы превращают любые отношения в настоящий драйв. Фото: Изображение Midjourney

Козерог

Козероги очень честолюбивы, и от своих партнерш они ждут поддержки во всех начинаниях. Мужчине, рожденному под этим знаком зодиака, необходима единомышленница, разделяющая его интересы и стремления.

В женщинах Козероги ценят прямолинейность, способность прямо говорить о том, чего они хотят. А вот сюрпризы такие мужчины терпеть не могут, равно как и любую непредсказуемость.

Козероги очень честолюбивы, и от своих партнерш они ждут поддержки во всех начинанияхКозероги очень честолюбивы, и от своих партнерш они ждут поддержки во всех начинаниях
Козероги очень честолюбивы, и от своих партнерш они ждут поддержки во всех начинаниях. Фото: Изображение Midjourney

Водолей

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ценит женственность, жизнерадостность и открытость. Они предпочитают связывать жизнь и судьбу с женщинами, легкими на подъем, готовыми к экспериментам.

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ценит женственность, жизнерадостность и открытостьМужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ценит женственность, жизнерадостность и открытость
Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ценит женственность, жизнерадостность и открытость. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Мужчина-Рыбы нуждается в женщине, которая сможет мягко и вовремя его остановить или направить энергию в нужное русло. Однако такие мужчины терпеть не могут, когда им приказывают, не выносят агрессии. Если у мужчины нет настроения, женщина должна уметь помолчать рядом с ним.

Мужчина-Рыбы нуждается в женщине, которая сможет мягко и вовремя его остановить или направить энергию в нужное руслоМужчина-Рыбы нуждается в женщине, которая сможет мягко и вовремя его остановить или направить энергию в нужное русло
Мужчина-Рыбы нуждается в женщине, которая сможет мягко и вовремя его остановить или направить энергию в нужное русло. Фото: Изображение Midjourney
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