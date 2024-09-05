Куриная запеканка с французским луком — вкусный ужин из самых простых ингредиентов

Posted 5 сентября, 07:30
Published 5 сентября, 07:30
Modified 5 сентября, 07:32
Updated 5 сентября, 07:32
Куриная запеканка по-французски с луком получается сочной, сливочной и очень нежной. Рецепт заслуживает, чтобы быть не только будничным блюдом, но и стоять на праздничном столе. Это идеальное осеннее блюдо, которое можно подавать с зеленым салатом и хрустящим хлебом.
Разогрейте духовку до 200 градусов и нарежьте мясо из курицы. В большой миске смешайте сметану и петрушку, положите в нее куски курицы и отставьте в сторону.
Запекайте до образования пузырьков по краям, около 30-40 минут.
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