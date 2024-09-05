Куриная запеканка с французским луком — вкусный ужин из самых простых ингредиентов

Куриная запеканка по-французски с луком получается сочной, сливочной и очень нежной. Рецепт заслуживает, чтобы быть не только будничным блюдом, но и стоять на праздничном столе. Это идеальное осеннее блюдо, которое можно подавать с зеленым салатом и хрустящим хлебом.