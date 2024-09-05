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Posted 5 сентября, 07:30

Published 5 сентября, 07:30

Modified 5 сентября, 07:32

Updated 5 сентября, 07:32

Куриная запеканка с французским луком — вкусный ужин из самых простых ингредиентов

Куриная запеканка с французским луком — вкусный ужин из самых простых ингредиентов

5 сентября 2024, 07:30
Нет ничего вкуснее запеченной курочки под карамелизированным луком и расплавленного сыра с корочкой.

Куриная запеканка по-французски с луком получается сочной, сливочной и очень нежной. Рецепт заслуживает, чтобы быть не только будничным блюдом, но и стоять на праздничном столе. Это идеальное осеннее блюдо, которое можно подавать с зеленым салатом и хрустящим хлебом.

Рецепт сливочной курочки под карамелизированным луком по-французски и сыром

Ингредиенты:

  • 1 большая сладкая луковица
  • 100 гр. сливочного масла
  • 2 зубчика измельченного чеснока
  • 1 курица
  • 1 банка сметаны
  • свежая петрушка
  • четверть стакана пшеничной муки
  • ½ чайной ложки соли
  • ½ чайной ложки молотого черного перца
  • 1 стакан овощного или куриного бульона
  • 1 стакан натертого сыра

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и нарежьте мясо из курицы. В большой миске смешайте сметану и петрушку, положите в нее куски курицы и отставьте в сторону.

  2. Готовим лук по-французски, которая будет верхней корочкой на запеканке. В очень большой сковороде разогрейте сливочное масло на среднем огне, добавьте туда мелко порезанный лук и чеснок. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и готовьте 10 минут или до готовности, периодически помешивая. Снимите крышку со сковороды и увеличьте огонь до высокого и поджарьте овощи до золотисто-коричневого цвета.
  3. Готовим луковый соус для мяса. На другой сковороде разогрейте сливочное масло, положите мелко нарезанный лук и посыпьте его мукой, солью и перцем. Готовьте, помешивая, на среднем огне 1 минуту. Добавьте бульон, помешивая, пока он не загустеет и не начнет пузыриться.
  4. Добавьте приготовленную луковую смесь в мучном соусе к курице, перемешайте. Переложите в форму для запекания. Сверху посыпьте тертым сыром и обжаренным луком по-французски.

  5. Запекайте до образования пузырьков по краям, около 30-40 минут.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Ужин#Курица#Рецепт#Второе блюдо
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