Соус на миллион долларов: «Нейман Маркус» — быстрый рецепт закуски для чипсов и овощей

Posted 4 сентября, 20:21
Published 4 сентября, 20:21
Modified 4 сентября, 20:24
Updated 4 сентября, 20:24
Это рецепт — идеальный вариант закуски, который подходит как для праздничного стола, так и уютного семейного ужина на выходные.
Соус «Миллион долларов», также известный как «Нейман Маркус», представляет собой пасту на основе сливочного сыра с чесноком, беконом, зеленым луком, миндалем и тертым сыром. Он был изобретен в 1950-х годах Хелен Корбитт в качестве блюда меню ресторана inside a Neiman Marcus, с тех пор он стал хитом.
Этот рецепт закуски получил свое название из-за насыщенного вкуса, что делает его по-настоящему изысканным, так как в нем сочетаются сливочный сыр, майонез, сметана, бекон и тертый сыр чеддер.
Подавайте соус «Нейман Маркус» со свежими овощами, крекерами, хрустящим хлебом и крендельками. Его также можно намазывать на тосты или посыпать чипсами.
В большой миске взбейте миксером сливочный сыр на низкой скорости до получения однородной массы. Добавьте сметану, майонез, тертый сер чеддер, чесночный и луковый порошок.
Оставьте 1-2 столовые ложки бекона, зеленого лука и миндаля, чтобы посыпать соус сверху. Добавьте оставшийся бекон, зеленый лук, миндаль и сырную массу и перемешайте до однородности.
Поджарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне, а потом немного измельчите его, чтобы оставались твердые частицы. Смешайте с соусом и выложите его в миску.
Посыпьте соус сверху оставшимся беконом, луком и миндалем. Подавайте с крекерами, чипсами, кренделями или нарезанными на брусочки овощами — болгарским перцем, морковью, огурцами.
Храните соус в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Не рекомендуется замораживать его, так как при размораживании текстура может измениться.
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