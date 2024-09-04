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Posted 4 сентября, 20:21

Published 4 сентября, 20:21

Modified 4 сентября, 20:24

Updated 4 сентября, 20:24

Соус на миллион долларов «Нейман Маркус»

Соус на миллион долларов: «Нейман Маркус» — быстрый рецепт закуски для чипсов и овощей

4 сентября 2024, 20:21
Фото: Rachel Marek
Соус на миллион долларов «Нейман Маркус»
Простое праздничное блюдо, которое делается за 15 минут и подается вместе с беконом, зеленым луком и сыром.

Это рецепт — идеальный вариант закуски, который подходит как для праздничного стола, так и уютного семейного ужина на выходные.

Что такое соус на миллион долларов?

Соус «Миллион долларов», также известный как «Нейман Маркус», представляет собой пасту на основе сливочного сыра с чесноком, беконом, зеленым луком, миндалем и тертым сыром. Он был изобретен в 1950-х годах Хелен Корбитт в качестве блюда меню ресторана inside a Neiman Marcus, с тех пор он стал хитом.

Почему соус называется «Миллион долларов»?

Этот рецепт закуски получил свое название из-за насыщенного вкуса, что делает его по-настоящему изысканным, так как в нем сочетаются сливочный сыр, майонез, сметана, бекон и тертый сыр чеддер.

Подавайте соус «Нейман Маркус» со свежими овощами, крекерами, хрустящим хлебом и крендельками. Его также можно намазывать на тосты или посыпать чипсами.

Для приготовления вам понадобиться:

  • сливочный мягкий сыр 200 гр.
  • ¾ стакана сметаны
  • ¾ стакана майонеза
  • ¼ чайной ложки чесночного порошка
  • ¼ чайной ложки лукового порошка
  • ¾ стакана поджаренного и нарезанного бекона (около 8 ломтиков)
  • ½ чашки зеленого лука
  • ½ стакана поджаренного миндаля, измельченного в блендере
  • 2 чашки тертого сыра чеддер

Как приготовить

  1. В большой миске взбейте миксером сливочный сыр на низкой скорости до получения однородной массы. Добавьте сметану, майонез, тертый сер чеддер, чесночный и луковый порошок.

  2. Оставьте 1-2 столовые ложки бекона, зеленого лука и миндаля, чтобы посыпать соус сверху. Добавьте оставшийся бекон, зеленый лук, миндаль и сырную массу и перемешайте до однородности.

  3. Поджарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне, а потом немного измельчите его, чтобы оставались твердые частицы. Смешайте с соусом и выложите его в миску.

  4. Посыпьте соус сверху оставшимся беконом, луком и миндалем. Подавайте с крекерами, чипсами, кренделями или нарезанными на брусочки овощами — болгарским перцем, морковью, огурцами.

Храните соус в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Не рекомендуется замораживать его, так как при размораживании текстура может измениться.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Рецепт#Рецепт соуса#Быстрые рецепты#Закуска
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