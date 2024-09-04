Соус на миллион долларов: «Нейман Маркус» — быстрый рецепт закуски для чипсов и овощей

Соус «Миллион долларов», также известный как «Нейман Маркус», представляет собой пасту на основе сливочного сыра с чесноком, беконом, зеленым луком, миндалем и тертым сыром. Он был изобретен в 1950-х годах Хелен Корбитт в качестве блюда меню ресторана inside a Neiman Marcus, с тех пор он стал хитом.