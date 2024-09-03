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Posted 3 сентября, 15:57

Published 3 сентября, 15:57

Modified 3 сентября, 16:00

Updated 3 сентября, 16:00

Как приготовить идеальный рис для суши: 7 рецептов, которые покорят всех

Как приготовить идеальный рис для суши: 7 рецептов, которые покорят всех

3 сентября 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Суши и роллы давно стали популярными, и ключевым элементом их успеха является правильно приготовленный рис. Максим Каплунов, эксперт по кулинарным технологиям, делится секретами.

Как выбрать рис

Для суши нужен рис с высоким содержанием крахмала, который становится липким при варке. Идеальный выбор — белый круглозерный рис. Подойдут сорта Nishiki, Calrose или японские аналоги. Важно, чтобы зерна были целыми, гладкими и блестящими.

Как сварить рис для суши

  1. Промыть и замочить: Промойте рис 7-9 раз до прозрачной воды. Замачивание убирает излишний крахмал.
  2. Варка: В идеале используйте рисоварку. Если ее нет, подойдет кастрюля с толстым дном. Пропорции воды и риса — 1:1 или 1:1,2. Варите на слабом огне 14 минут, затем дайте настояться еще 12 минут.
  3. Заправка: Заправьте горячий рис смесью рисового уксуса, сахара и соли. Перемешайте аккуратно.
  4. Охлаждение: Рис должен остыть до комнатной температуры перед приготовлением роллов. Лучше использовать его сразу.

Рецепты роллов

  1. Маки-суши: Самый простой вариант. Рис, нори, свежий лосось или тунец и огурец.
  2. Филадельфия: Рис, нори, авокадо, огурец, сыр «Филадельфия», слайсы семги.
  3. Калифорния: Рис, нори, красная рыба, авокадо, кунжут и сливочный сыр.
  4. Унаги урамаки: Рис, нори, копченый угорь, авокадо и огурец.
  5. Роллы с огурцом и крабовыми палочками: Бюджетный и простой вариант с огурцом, крабовыми палочками и курицей.
  6. Вегетарианские роллы: Рис, нори, грибы (шиитаке или шампиньоны), рукола.
  7. Запеченные роллы: Рис, нори, красная рыба, спаржа, панко и темпура. Роллы обжариваются до золотистой корочки, написал журнал Lisa.ru.

Эти простые рецепты позволят вам приготовить вкусные суши дома!

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